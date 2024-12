El producto más olvidado de Apple sigue siendo el mejor relleno de media

“

Apple es famosamente buena en hacer que los clientes se emocionen por sus nuevos lanzamientos, pero eso no significa que la empresa aplique sus poderes de persuasión a todos los productos por igual. Como planeo discutir más adelante en esta columna la próxima semana, ofertas de excelente valor como los AirPods de 4ª generación y el nuevo Mac mini a veces pasan casi desapercibidos mientras la máquina de marketing enfoca su atención en alternativas más costosas. Ocasionalmente se pueden ver indicios de favoritismo.

Un producto que ya no parece tener el pleno y entusiasta apoyo de Apple es el HomePod. Todo parecía tan prometedor al principio: un nuevo producto genial para un mercado nuevo y emocionante, un diseño genial y una calidad de sonido excepcional, todo accesible desde cualquier lugar del hogar gracias a la asistencia confiable e intuitiva de… Siri. Oh, querido. Ya sea por las deficiencias de Siri o no, las cosas salieron mal. Las ventas evidentemente no fueron lo suficientemente buenas y tras lanzar un modelo mini más barato (y también muy agradable), Apple tomó la difícil decisión y eliminó el HomePod de tamaño completo. Eso, asumimos, fue todo. Hasta que no lo fue.

Es difícil sentir confianza en un producto cuando el fabricante deja de venderlo durante casi dos años, antes de volver con una segunda versión que se ve exactamente igual y no logra resolver ningún problema importante con el primero. Y cuando el producto parece no haber evolucionado en absoluto en los siete años desde que salió, nunca dando la impresión de comprender el mercado de altavoces inteligentes o el hecho de que un altavoz (muy bueno) con controles de voz deficientes realmente no lo cortará en el 2025.

En el 2025, de hecho, el HomePod podría ponerse al día. Lo más importante es que necesita un asistente de voz mejor, y eso significa una cosa: Apple Intelligence. Si obtenemos un nuevo HomePod con el hardware para ejecutar la plataforma de inteligencia artificial de Apple, eso podría significar un Siri que reproduce la pista correcta la mayor parte del tiempo: un Siri, en otras palabras, que distingue sus arias de su Elbow. Y una vez que tengas eso, cualquier mejora adicional–una pantalla funcional, por ejemplo–sería simplemente la guinda del pastel.

Pero si esto sugiere que no me gusta el HomePod actual, es mejor corregir esa suposición. Llámenme sentimental, pero estoy muy encariñado con el HomePod, tan errático y anticuado como sea. Me encanta cómo se ve y cómo suena, y después de años de práctica, he aprendido a trabajar alrededor de los defectos de su sistema de control sin enojarme más de dos o tres veces a la semana. En cuanto al mini… bueno, podría ser el mejor regalo de Navidad que puedes comprar en la tienda de Apple en este momento.

Por $99/£99 y disponible en una gama de colores impresionantes que inexplicablemente se niegan a los compradores del modelo de tamaño completo (recomiendo el naranja), el HomePod mini es una forma brillantemente asequible de alegrar una habitación y llenarla con un sonido hermoso. El golpe de graves no está a la altura de su hermano mayor, pero la calidad de audio es sin embargo excelente para el tamaño y precio. Es fácil de configurar y el diseño físico significa que puedes moverlo fácilmente de una habitación a otra según te plazca. Es simplemente una cosa realmente agradable. O un par de cosas, si puedes permitirte comprar dos y configurarlos en glorioso estéreo. (¡Por favor hazlo!)

Navidad, después de todo, es el momento en que recordamos a aquellos menos afortunados que nosotros, los miembros descuidados de la sociedad que han caído por las grietas. El HomePod mini puede haber sido olvidado por su fabricante, pero aún hay tiempo para encontrar un lugar en tu hogar para una de estas nobles criaturas. ¡Feliz Navidad!

