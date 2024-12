El producto favorito de Mark Cuban en Shark Tank fue creado solo para ‘hombres’ y está generando más de $100 millones al año: ‘Limpiar temprano, limpiar a menudo’

Mark Cuban’s producto favorito de Shark Tank fue creado especialmente para los ‘dudes’ y está generando más de $100 millones al año: ‘Limpiar temprano, limpiar a menudo’

Cuando Mark Cuban fue preguntado sobre su inversión favorita en Shark Tank durante una entrevista en Good Morning America, no dudó: DUDE Wipes. En un Instagram reel publicado en octubre, Cuban bromeó: “Todos tenemos que limpiar, ¿verdad?” Añadió, “Todo es una broma sobre el baño para ellos. El negocio va genial. Están arrasando. Van a superar los cien millones de dólares este año. Así que limpiar temprano, limpiar a menudo.”

Ese humor extravagante es el núcleo del éxito de DUDE Wipes. Lanzada en 2011 por amigos de la infancia de los suburbios de Chicago – Sean Riley, Ryan Meegan y Jeffrey Klimkowski – la empresa ha pasado de ser una idea peculiar a ser un disruptor serio en la industria de papel higiénico de $11 mil millones. Solo en 2023, la marca generó $110 millones en ingresos, un aumento respecto a los $70 millones del año anterior, y ahora tiene una cuota de mercado del 1% en un espacio dominado por gigantes como Kimberly-Clark y Procter & Gamble.

El concepto de DUDE Wipes comenzó como un simple truco: Riley abasteció el baño de su apartamento compartido con toallitas húmedas para bebés. Los compañeros de piso se dieron cuenta de que mientras el papel higiénico tradicional no era suficiente, las toallitas húmedas, mucho menos dirigidas a los hombres, no estaban comercializadas para adultos.

A partir de ese momento de inspiración, diseñaron su prototipo, reunieron $30,000 en ahorros y pidieron su primer lote de toallitas. Con solo $5,000 restantes para marketing, comenzaron a repartir muestras en campus universitarios, festivales de música y fraternidades.

“Nosotros no teníamos dinero para marketing, pero teníamos un producto”, explicó Riley.

DUDE Wipes tuvo su gran oportunidad en Shark Tank en 2015. Con su audaz presentación – diciéndole a Mark Cuban que su “trasero lo odia” por usar papel higiénico seco – aseguraron una inversión de $300,000 por el 25% de la empresa. La inversión de Cuban sigue siendo la única financiación externa que han aceptado.

Hoy en día, DUDE Wipes es un producto estándar en más de 20,000 tiendas, incluyendo Walmart, Target y Kroger. Este año, se expandieron a Sam’s Club y Costco. También han apostado por un marketing irreverente, incluyendo vallas publicitarias en el Super Bowl burlándose de figuras de la cultura pop como Taylor Swift (“Soy yo. Hola. Soy la solución. Soy yo. No el papel higiénico.”) y Travis Kelce (“También nos encanta un ‘tight end’ limpio.”).

“Crearon una cultura y una comunidad en torno al producto que es divertida”, dijo Cuban, según un artículo de Forbes de mayo.

DUDE Wipes no solo se basa en el humor sobre el baño, también confía en una estrategia inteligente. A pesar de su rápido crecimiento, los fundadores han mantenido sus operaciones eficientes, con poco más de 20 empleados. Subcontratan la fabricación a una instalación en Arkansas compartida con sus competidores y se han mantenido enfocados en su producto principal, dejando de lado los planes de desodorantes y geles de baño con la marca DUDE.

Esta sencillez les ha permitido crecer de manera rentable. La empresa, rentable desde 2016, proyecta $500 millones en ventas anuales en los próximos cinco años. “Fuimos absolutamente locos al pasar de $0 a $100 millones”, dijo Klimkowski en el artículo de Forbes. “Basándonos solo en la nueva distribución, llegaremos a $500 millones.”

A pesar de la marca centrada en los hombres, aproximadamente el 50% de los clientes de DUDE Wipes son mujeres, que dicen que el producto simplemente limpia mejor que el papel higiénico tradicional.

“Es un producto sencillo y barato construido en torno a un concepto bastante radical”, dijo Meegan. “El papel higiénico no hace del todo el trabajo.”

Entonces, ¿qué le depara el futuro a DUDE Wipes?

Con objetivos ambiciosos de alcanzar los $1 mil millones en ventas anuales, los fundadores saben que aumentar la adopción en los hogares es el próximo gran desafío. Por ahora, se centran en expandirse a nuevos mercados, introducir la marca a más consumidores y seguir abrazando su enfoque irreverente y divertido en el marketing.

Como lo expresó Cuban: “Están arrasando.” Y con la vista puesta en la marca de mil millones de dólares, DUDE Wipes no se detiene en ningún momento.

