El problema del dólar complicado de Trump

“

Desbloquea la newsletter White House Watch de forma gratuita

Tu guía sobre lo que significa la elección de Estados Unidos en 2024 para Washington y el mundo

Pronto sabremos si Donald Trump ha cambiado su postura respecto al dólar.

En su primer mandato, el presidente que regresó tenía una clara preferencia por un dólar más débil. En una ocasión notable en 2019, cuando el jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, insinuaba más estímulos monetarios, el entonces presidente respondió con su característica calma, tuiteando que los comentarios de Draghi “inmediatamente hicieron caer al euro frente al dólar, lo que les facilitaba injustamente competir contra Estados Unidos. Han estado saliéndose con la suya durante años, junto con China y otros países”.

La incursión de Trump en la política monetaria del dólar, tradicionalmente reservada al secretario del Tesoro, provocó que la caída inmediata del euro se revirtiera y dejó al mercado sin dudas sobre lo que quería ver el líder del mundo libre.

Avanzamos hasta finales de 2024, y se nos invita a creer que Trump 2.0 es diferente. En octubre, el hombre que se ha convertido en el candidato para el cargo de Tesorero, Scott Bessent, indicó que Trump es en realidad un seguidor de los mercados libres después de todo.

“La moneda de reserva puede subir y bajar basándose en el mercado. Creo que si tienes buenas políticas económicas, naturalmente tendrás un dólar fuerte”, dijo Bessent.

Pero Trump es un rompedor de normas y un maestro en señalar cambios de política en las redes sociales. No es difícil imaginar que solicite o exija medidas para debilitar el dólar a los principales socios comerciales de Estados Unidos a cambio de indulgencia en los aranceles, quizás a través de un gran Acuerdo de Mar-a-Lago, un eco del aplastante Acuerdo del Plaza de 1985. Si eso funcionaría es otra pregunta completamente distinta, especialmente dado que las relaciones cambiarias son un juego de ajedrez diplomático muy delicado, no una fortaleza obvia de Trump.

Si a Trump todavía le encanta un dólar débil, las últimas semanas no han resultado como esperaba. El índice del dólar DXY, que sigue el valor del dólar frente a una cesta de otras monedas, ha subido casi un 3 por ciento desde el día de las elecciones, registrando ganancias frente a precisamente esas monedas que probablemente estarán en el camino del bulldozer de los aranceles comerciales, como el euro y el renminbi chino.

Descifrar hacia dónde se dirigen las monedas implica más que simplemente comparar las trayectorias de crecimiento económico y las tasas de interés, pero sinceramente no mucho. (No se lo digas a los analistas de divisas o me enviarán emails para quejarse.)

Bajo ese marco, el argumento para que el dólar siga subiendo es obvio. América ya está en una trayectoria de crecimiento más elevada que gran parte del resto del mundo, incluso antes de un mayor estímulo bajo el próximo presidente. Si Trump impone grandes aranceles a las importaciones, eso restará crecimiento a esos otros países y probablemente signifique que las tasas de interés allí caerán en respuesta.

Ya, la inflación en Estados Unidos está mostrando persistencia, subiendo al 2.7 por ciento sobre una base anual en los datos publicados esta semana. Eso deja abierta la posibilidad de un recorte de un cuarto de punto en las tasas del mes de diciembre por parte de la Reserva Federal, pero socava el argumento de una larga serie de nuevos recortes hasta el próximo año. En contraste, los inversores esperan que el BCE siga recortando las tasas en un esfuerzo por contrarrestar el riesgo de recesión, llevando las tasas de depósito potencialmente tan bajas como un 1.5 por ciento, desde el actual 3 por ciento.

“Los datos de Estados Unidos ya están apuntando en una dirección significativamente más inflacionaria que hace apenas unos meses”, escribió esta semana el analista de Deutsche Bank, George Saravelos. Mientras tanto, el BCE pronto podría empezar a preocuparse por la inflación que cae por debajo de su objetivo del 2 por ciento, dijo. “En resumen, incluso sin Trump, hay más reevaluación de la Fed/BCE por delante y las presiones siguen siendo a la baja para el euro frente al dólar”.

Para China y el renminbi, se aplica una historia similar. La economía está estancada y probablemente tendrá dificultades si Trump va a por todas con los aranceles. Esta semana, los líderes de China pidieron más estímulos fiscales y monetarios. Los esfuerzos deliberados para debilitar el renminbi comprando dólares son una táctica bien conocida para las autoridades chinas y los analistas dicen que no les sorprendería en absoluto ver evidencia de eso a lo largo del próximo año.

Así que, como siempre, la pelota está en la cancha de Trump. ¿Atacará las medidas de estímulo en el extranjero como lo hizo la última vez que estuvo en el cargo? ¿Decidirá que la fortaleza del dólar es un precio que vale la pena pagar por sus aranceles? Los inversores no lo saben, pero ven una buena posibilidad de que esto se ponga feo.

“Esto podría convertirse en una guerra de divisas”, dijo Salman Ahmed, estratega macro de Fidelity International. “En este momento, vemos a [la Fed y el BCE] centrarse en realidades diferentes debido a los cambios políticos y a la divergencia fiscal”.

Un factor moderador aquí podría ser que los mercados ya han descontado mucho de Trump. El índice del dólar ya está un 6 por ciento más alto desde finales de octubre, aproximadamente cuando los inversores se sintieron más seguros de que Trump ganaría. Esto podría restarle fuerza al dólar el próximo año. Si no lo hace, se avecina un período de diplomacia cambiaria a través de las redes sociales de nuevo.

[email protected]

“