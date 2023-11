El problema de memoria de MacBook Pro de Apple es peor que nunca.

Probablemente no sea una opinión controvertida que, a finales de 2023 (y seguramente durante la mayor parte de 2024), no se debería vender una costosa computadora “Pro” con solo 8 GB de RAM. Y sin embargo, aquí estamos.

El MacBook Pro más barato que puedes conseguir cuesta $1,599 e incluye solo 8 GB de RAM, una cantidad insultantemente mezquina para estos días. ¿Quieres más? Eso será al menos $200, tómalo o déjalo.

Apple tiene una larga historia de proporcionar menos RAM de la que debería por el precio de sus computadoras portátiles y cobrar más por obtener más, pero ha alcanzado proporciones ridículas. ¡La configuración estándar más barata con más de 8 GB de RAM cuesta 2 mil dólares! ¡El MacBook Pro más barato que puedes configurar con más de 8 GB cuesta $1,800!

Sí, necesitas más de 8 GB

Seré el primer friki informático en alabar la gestión de memoria de la serie M de Apple. Una gran caché a nivel del sistema en el chip y un SSD rápido, junto con un código muy inteligente, hacen que una Mac con Silicon de Apple no se sienta tan restringida con 8 GB de RAM como, por ejemplo, una computadora portátil con Windows.

Eso no significa que 8 GB sean “suficientes,” sin embargo. Incluso los usuarios relativamente ocasionales que cargan muchas pestañas del navegador y aplicaciones de Electrón ineficientes (nombres conocidos como Slack, Teams, Discord, etc.) pueden ver comprometido su rendimiento al quedarse sin RAM. Apple quiere que creamos que las cosas son diferentes con la forma en que sus chips manejan la memoria y que 8GB en una MacBook es realmente mejor que la mayoría de las PC con Windows con 16 GB de RAM. Eso puede ser cierto, pero 8 GB siguen siendo muy pocos para una computadora portátil de 2023.

Cualquier MacBook con la marca Pro debería tener un mínimo de 16G de RAM.

Foundry

Mientras escribo esto, con solo algunas pestañas del navegador abiertas, Slack y una aplicación de escritura sin distracciones (iA Writer, es genial), estoy consumiendo alrededor de 11GB en mi MacBook Air M2.

¿Es un problema vender una Mac con 8GB en 2023-2024? No. ¿Es un problema vender un MacBook Pro por $1,600 con solo 8GB de RAM? ¡Oh Dios, sí! Si 8 GB serán un cuello de botella para muchos hoy, imagina el rendimiento de esa computadora portátil no actualizable en unos años. ¿No me crees? Vadim Yuryev de Max Tech realizó una serie de pruebas con dos M3 MacBooks, uno con 8 GB de RAM y otro con 16 GB de RAM. El modelo de 16 GB tuvo resultados significativamente mejores en general, con un renderizado de Final Cut terminando cuatro veces más rápido con la RAM adicional.

Si bien las laptops con Windows y Mac no son directamente comparables, las laptops Microsoft Surface, HP Envy, Alienware, Dell XP y Lenovo Thinkpad de precio comparable tienen 16 GB de RAM o más, de forma estándar. Puedes pasar todo el día sumido en configuraciones de portátiles (y lo hice) pero la conclusión es esta: 16 GB es la norma en precios superiores a $1,000 incluso en computadoras portátiles con pantallas premium y otras características de alta gama. Apple se equivoca mucho con su RAM aquí, más de lo habitual, especialmente en productos que llevan el nombre “Pro”.

La extorsión de la actualización

Si quieres más de 8 GB, tienes que pagarlo. Ya sea con una gran actualización de 400 dólares a la M3 Pro, que ni siquiera es una opción en el M3 iMac recién lanzado, o pagando a Apple 200 dólares por otros 8 GB.

Para ser claro, 8 GB de LPDDR5-6400 (la RAM utilizada en estos productos) cuesta a Apple una fracción muy pequeña de esa cantidad. Nadie sabe exactamente cuánto paga Apple a sus proveedores, pero el precio de 64Gbits (8 GB) de ese tipo de RAM es menos de $40 en cantidad. El acuerdo de Apple probablemente le hace pagar $30 o menos.

El M3 MacBook Pro tiene una gran pantalla y una buena selección de puertos, pero 8GB de RAM es una broma.

Foundry

No hay nada especial en la RAM de Apple. Es de alta calidad y está integrada en un bus de memoria muy amplio muy cerca del chip M3, pero esas complejidades de fabricación no hacen que la RAM cueste más. Apple te cobra $200 por la RAM que compra por $30.

Aquí tienes un experimento divertido: Configura una MacBook Pro con el M3 Max, la versión completa de CPU de 16 núcleos. Cada 16GB de RAM adicional cuesta $200, igual que 8 GB de RAM en las configuraciones inferiores.

Siempre que una actualización lleve un precio redondo y perfectamente sin puntos–exactamente $200–deberías desconfiar. Algunos gerentes de productos lo han fijado por lo que “se ve bien” y por lo que creen que los clientes pagarán.

En el caso de Apple, no tienes elección. No puedes actualizar más tarde. No puedes pagar el precio de nadie más. Tienes que pagar el exorbitante costo de $200 por 8 GB de RAM de Apple. No te equivoques: el costo real inicial de una MacBook Pro M3 es de $1,699 porque comprar una con solo 8 GB de RAM es una locura.

No debemos aceptar esto

¿Son las nuevas Mac M3 excelentes computadoras? Seguro. ¿Son caras? Claro que sí. ¿Hay alguna excusa para las configuraciones tacañas de 8GB de RAM de Apple o los precios abusivos de actualización de RAM? Absolutamente no. Esto es pura avaricia corporativa de la empresa de tecnología más grande y rica del mundo, y como clientes de Apple, no deberíamos aceptarlo.