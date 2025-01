El problema de la Generación Z para las firmas de auditoría.

“

El mes pasado hubo una subcorriente de tensión intergeneracional en un importante informe sobre la cultura laboral de las mayores firmas de auditoría de Estados Unidos.

Basado en entrevistas con ejecutivos y socios de Deloitte, EY, PwC, KPMG, Grant Thornton y BDO, destacó quejas de que las firmas corrían el riesgo de perder el antiguo “modelo de aprendizaje” en el que los empleados de nivel de entrada aprenden de sus mayores.

El nuevo modelo de trabajo remoto e híbrido creó desafíos de formación que aún no se han superado completamente, según muchos directivos, cuyas entrevistas se informaron de forma anónima. Incluso los encuestados de una firma se quejaron de que los gerentes y socios tenían que bajar de nivel para realizar tareas de auditoría tradicionalmente realizadas por personal más junior, lo que significaba que algunos trabajos no recibían la segunda mirada necesaria para verificar su precisión.

La tensión intergeneracional no es única en las firmas de contabilidad ya que la Generación Z – el grupo etario nacido entre 1997 y 2012 – hace sentir su presencia en el lugar de trabajo, pero tiene una relevancia particular en las firmas de auditoría dada su función central en el sistema financiero. El informe del mes pasado fue producido por la Junta de Vigilancia de Auditoría de Empresas Públicas, que está tratando de dilucidar por qué sus inspectores observaron un aumento en el trabajo de auditoría defectuoso después de la pandemia. La tasa de deficiencia se estabilizó el año pasado y está comenzando a disminuir, pero la PCAOB dice que sigue siendo inaceptablemente alta, dado el riesgo de que los auditores podrían no estar descubriendo errores o incluso fraudes en empresas públicas.

“La cultura de una firma de auditoría contribuye a su capacidad para ofrecer una auditoría de calidad”, escribió la PCAOB, explicando su enfoque en el tema. “Los líderes de las firmas de auditoría, con el tono que establecen y la cultura que fomentan, son responsables de garantizar que sus profesionales mantengan la independencia, la integridad y el escepticismo profesional”.

El informe señaló, no de forma única, que “la generación más joven tiene puntos de vista diferentes sobre las carreras que sus contrapartes mayores, con muchos viendo su trabajo más como un trabajo que como una carrera, y por lo tanto es más probable que abandonen la profesión si se les presentan oportunidades más atractivas”.

De manera intrigante, también señaló que las firmas de auditoría con las tasas de deficiencia más altas en los últimos años parecían tener el mayor porcentaje de gerentes y socios sénior que fueron contratados de otras firmas en lugar de haber comenzado su carrera en la casa. Esto sugiere que las firmas que pueden retener empleados a largo plazo tienen una ventaja en la construcción de una cultura sólida y en mantener altos estándares.

No es fácil en una profesión que está luchando por atraer talento en primer lugar, en medio de la competencia de trabajos mejor remunerados en finanzas y tecnología. Las firmas han estado tratando de deshacerse de la reputación brutal de la contabilidad, especialmente durante la temporada ocupada anual después del cierre del año financiero. Pero no todos en una posición de autoridad están de acuerdo con el enfoque de las firmas en iniciativas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Más de un tercio de los socios entrevistados por la PCAOB dijeron que tales esfuerzos habían disminuido la productividad y retrasado el desarrollo profesional de los reclutas más jóvenes.

Para firmas como BDO y EY que han estado en la mitad inferior de las tablas de calidad de la PCAOB en 2022 y 2023 con las tasas de deficiencia más altas, el enfoque ha sido centralizar y estandarizar los procedimientos de auditoría. Pero la centralización y estandarización no son precisamente el material de los sueños de carrera para nadie, y mucho menos para la Generación Z. Existe el riesgo de despojar a los auditores de su capacidad para tomar decisiones profesionales y podría reducir su trabajo a una mera tarea de cumplimiento. Ya hay muchas desincentivos para que las personas ingresen en la auditoría de empresas públicas y el informe de la PCAOB reconoce que esto incluye la escrutinio de sus propios inspectores, lo que hace que el trabajo sea más estresante con un alto riesgo a la baja para las carreras si el personal comete errores.

Otra tendencia en muchas firmas ha sido enviar más tareas rutinarias a centros offshore en India y otros lugares, pero esto presenta un dilema adicional. Existe el riesgo de privar a los nuevos reclutas de una base en los procedimientos comerciales y los principios contables, exactamente el tipo de aprendizaje que algunos de sus mayores ya están lamentando que se esté perdiendo.

Las firmas más innovadoras están reimaginando la auditoría desde cero. Esto incluye absorber y verificar datos financieros en tiempo real y agregar nuevas herramientas de inteligencia artificial para resaltar anomalías. Tales movimientos permitirían al personal centrarse en investigar los problemas planteados por las “banderas rojas” y abordar los interesantes problemas contables que requieren los juicios más complejos. Ese es un cambio generacional que no puede llegar lo suficientemente pronto.

