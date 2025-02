El Príncipe de las Tinieblas regresa

“

Peter Mandelson es contundente: “Siempre he sido capaz de ser diplomático”. De hecho, el par laborista ampliamente conocido como el Príncipe de la Oscuridad, alias el Señor Oscuro, revela que sus habilidades sinuosas han ganado el reconocimiento de nada menos que el presidente George W Bush. “¿Sabes cómo me llama él?” pregunta Mandelson. “Silvertongue”.

Todo esto probablemente es lo mejor, dado que Mandelson acaba de ser asignado al puesto más desafiante en la diplomacia británica: embajador de Su Majestad el Rey Carlos III en Washington DC. Está a punto de convertirse en el hombre encargado de mantener viva la mística “relación especial” de Churchill en la era de Donald Trump.

Deslizándose por el esplendor victoriano del Foreign Office en Londres en una mañana de finales de enero, Mandelson se está preparando para su última reencarnación en una carrera notable de triunfos, contratiempos, renuncias y regresos. No era la elección más obvia para el principal puesto en la diplomacia británica. Nunca ha sido diplomático, pero está a punto de asumir el liderazgo de un equipo de 800 personas y la tarea de gestionar las relaciones británicas con el impredecible líder del mundo libre.

Tampoco Trump y el nuevo embajador son exactamente una combinación natural. Mandelson, un excomisario de la UE partidario del libre comercio y con fuertes vínculos con China, se retractó la semana pasada de su afirmación en 2019 de que Trump era un “peligro para el mundo” y “poco menos que un nacionalista blanco y racista”. Mientras tanto, Chris LaCivita, asesor de campaña de Trump, describió al nuevo embajador como “un absoluto idiota” que debería quedarse en casa.

Mandelson acepta la magnitud del desafío, pero insiste en que muchos de sus críticos más vocales no hablan en nombre del presidente. “Mentes jóvenes abriendo su propio camino en un mar de demasiado alcohol de inauguración”, murmura, una débil sonrisa apenas alcanza sus ojos. “Algunos alrededor del Sr. Trump me ven como muchos en Europa. Me ven como un progresista de izquierda, alguien que incluso podría ser antinegocios o alguien que podría seguir el tipo de liberalismo que acaban de derrotar en América. Lo que descubrirán es que no soy un ultraliberal, no soy una persona que da rodeos alrededor de temas, y soy pro mercado y pro negocios.”

Peter Mandelson en túnicas en la Universidad Metropolitana de Manchester © Eva Vermandel Se retira como canciller para asumir su cargo en Washington © Eva Vermandel

También llegarán a conocer a uno de los operadores políticos más admirados y odiados de Gran Bretaña, elegido por el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, por su astucia, experiencia en asuntos mundiales y comerciales, y habilidades para establecer contactos. Su misión es ganarse al presidente de los EE.UU. y mantenerse allí. Starmer quiere que Mandelson convenza a Trump de mantener la garantía de seguridad estadounidense en Europa, construir lazos comerciales y evitar la amenaza de aranceles a las exportaciones británicas.

Starmer está tomando un gran riesgo al nombrar a Mandelson, un importante dignatario laborista cuya carrera política de 40 años ha estado marcada por escándalos, generalmente relacionados con la proximidad a la gran riqueza. En lugar de optar por un diplomático de carrera sólido, ha elegido a un político que es un imán para la atención de los medios. Mandelson insiste en que conoce las reglas de su nuevo juego: “Mi trabajo es mantenerme por debajo del radar, no en el radar”.

Mandelson puede haber pasado gran parte de su carrera operando en las sombras, pero también le encanta la luz de los reflectores. A lo largo de una entrevista exclusiva con el FT en vísperas de su partida a los EE.UU., que comienza en el Foreign Office y termina en una cena de despedida en la Universidad Metropolitana de Manchester, donde ha sido canciller durante ocho años, es una mezcla de intriga e ideas, travesuras y dominio de las artes oscuras de la política.

Pero una pregunta sigue surgiendo: ¿puede servir a su país desde las sombras y mantenerse fuera de los titulares? Mandelson insiste en que sí puede, que siempre ha demostrado a sus detractores lo contrario. “¿No soy el eterno renacido?”

Keir Starmer eligió a Mandelson por su ‘experiencia y capacidad…’ © Eva Vermandel Mientras que un ex asesor de Trump lo calificó de ‘un absoluto idiota’ © Eva Vermandel

Lord Mandelson ahora tiene 71 años. Y a veces ha sentido que le gustaría “realmente ser un recluso”, recluido en su casa en la rural Wiltshire con su esposo Reinaldo Avila da Silva y sus dos perros, dando paseos y haciendo ejercicio con su entrenador personal (otro Keir). A veces se siente cansado por las tardes. Está ocupado en Londres durante la semana pero luego anhela “volver al lugar de donde vine y a las ovejas y al ganado del Valle de Pewsey”.

Hay un destello en sus ojos al pronunciar esta loa digna de Hardy a la vida campestre inglesa: el adjetivo “arqueado” fue inventado para él. La verdad es que la política corre por sus venas y nunca iba a desaprovechar la oportunidad de asumir el principal puesto diplomático, ni dejar de lado las comodidades de la residencia de Lutyens embajatorial renovada en 3100 Massachusetts Avenue, o como él la describe, “una magnífica pieza de arquitectura y maquinaria diplomática, puesta al servicio de los intereses británicos”.

Mandelson dice que el Foreign Office se siente como en casa. Visitó por primera vez el grandioso edificio de estilo italiano en King Charles Street cuando era niño. Nacido en 1953 y criado en los alrededores gentiles de Hampstead Garden Suburb, al norte de Londres, Mandelson es nieto de Herbert Morrison, ministro del gabinete de Labour y brevemente ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Attlee.

“Amo la institución”, dice. “He estado mezclando y trabajando con diplomáticos británicos toda mi vida política”. Él insiste en que no hay resentimiento en el cuerpo diplomático, sobre un político que obtiene el puesto en Washington. “Si acaso, creen que es bueno para el Foreign Office, porque aumenta el perfil y el peso tanto del puesto como de la oficina en general. Si hubieran querido a alguien completamente anodino, que no fuera notado en nada de lo que dijeran, habrían elegido a otra persona”.

Le ofrecieron el trabajo en Washington antes de Navidad, mientras se recuperaba en el hospital de una operación por un aneurisma. La noticia no fue comunicada por el primer ministro, sino por el aliado más cercano de Mandelson en Downing Street, el jefe de gabinete Morgan McSweeney, un joven irlandés duro que comparte el entusiasmo de Mandelson por ejercer el poder tras bambalinas y purgar a la izquierda dura del Labour. Al preguntar si McSweeney ha hecho más que nadie, incluso más que Starmer, en retraer al Labour de su exlíder de izquierda Jeremy Corbyn, Mandelson se detiene. “Tendría que decir que sí. Lo pienso muy bien de él”.

Algunos en el mundo diplomático no estaban felices. Dame Karen Pierce, la embajadora saliente, quería quedarse en Washington, donde había establecido una reputación como “la susurradora de Trump”, acreditada por suavizar las relaciones entre el presidente de EE.UU. y Starmer. “Hizo un gran trabajo”, dice un diplomático del Reino Unido, observando cómo la flamante Pierce fue acogida por el equipo de Trump. “Pero todo se le fue de las manos. Estabilizó las cosas tan bien que dejó libre el camino para que llegara alguien más político”.

Algunos en el Foreign Office creen que las críticas hacia Mandelson en Washington han venido de personas del entorno de Trump que se sienten leales a Pierce y quisieran que ella hubiera seguido. “Karen cultivo a la gente extremadamente bien”, dice el diplomático del Reino Unido.

Para Mandelson, el nuevo trabajo es simplemente el último de una serie de eventos inverosímiles en una larga carrera en la vanguardia de la política laborista. “He estado al lado del Labour en dos experiencias casi mortales”, dice, refiriéndose a la coqueteo del partido con políticas de extrema izquierda como el desarme nuclear unilateral bajo Michael Foot en los años 80, y más recientemente bajo el antiestadounidense Corbyn entre 2015 y 2020. Sus habilidades como maestro del spin político le valieron el apodo de “Príncipe de la Oscuridad”. ¿Entiende por qué le llaman así, le pregunto?

“Sí”, dice, con una sonrisa ligeramente siniestra. “Hice un plan en los años 80 para hacer que el Labour fuera elegible y reelegible. Me apegué a ese plan en todo momento. Quiero que el Labour sea un partido nacional de centro-izquierda electoralemente exitoso y moderno. Si eso requiere habilidad, ingenio, firmeza y juicio, no siempre vistos a la luz del día, entonces así sea.”

Pasó de planificador sombrío a miembro del Parlamento Laborista en 1992, y entró en el gobierno cuando Tony Blair se convirtió en primer ministro en 1997. Mandelson fue arquitecto de esa victoria abrumadora. Sin embargo, su carrera ministerial fue efímera y fue terminada por primera vez por lo que se convirtió en un tema recurrente: sus relaciones con individuos adinerados.

Se vio obligado a renunciar como ministro en 1998 después de la divulgación de un préstamo secreto de 373.000 libras de un influyente colega laborista para comprar una casa. Renunció de nuevo en 2001, después de ser acusado de ayudar a uno de los hermanos multimillonarios Hindú en la obtención de un pasaporte a cambio de una donación de 1 millón de libras al proyecto de la Cúpula del Milenio del gobierno. Más tarde fue absuelto por una investigación.

Un Mandelson quebrado acortó su carrera parlamentaria y se dirigió a Bruselas en 2004, donde asumió el papel de comisario de comercio de la UE, chocando con China en cuestiones comerciales. Fue durante este tiempo que el presidente Bush lo apodó “Silvertongue” por su habilidad negociadora, dice, aunque el presidente de EE.UU. nunca cumplió su invitación a Mandelson para ayudarlo a reunir ganado a caballo en su rancho de Texas.

Mandelson en el Foreign Office en Londres: “¿No soy el eterno renacido?” © Eva Vermandel

En 2008, Gordon Brown invitó a Mandelson de regreso al gabinete en una reunión sorpresa en Downing Street para afianzar al gobierno durante la crisis financiera. Fue un regreso notable, dado que la aversión de Brown hacia el blairista estaba tan bien documentada. “Ni siquiera tengo un par de calcetines o pantalones de repuesto”, describió Mandelson los acontecimientos al FT en ese momento. Recibió un escaño en la Cámara de los Lores y se convirtió en el viceprimer ministro de facto.

Fue en 1998 en California, enfrentado por ejecutivos de Hewlett-Packard que se preguntaban por qué deberían invertir en una Gran Bretaña que acababa de ser tomada por “comunistas”, que Mandelson hizo su famoso comentario sobre la actitud de New Labour hacia la riqueza. “No somos comunistas, somos New Labour”, dijo en la reunión con estadounidenses corporativos. “Estamos intensamente relajados acerca de que la gente se enriquezca mientras paguen sus impuestos”. Hoy, Mandelson aún se mantiene firme en esa declaración, aunque sus críticos recuerdan convenientemente solo la parte de “enriquecerse sucio”. Está atraído por el dinero, igual que los ricos están atraídos inexorablemente por un hombre que rezuma poder, conexiones, influencia e intriga.

Sir Simon Fraser, exsecretario permanente del Foreign Office, argumenta que Mandelson, que ha ganado millones después de cofundar Global Counsel, una firma de consultoría política y estratégica, en 2010, está bien equipado para trabajar con los plutócratas en el equipo de Trump, señalando irónicamente en una entrevista en la BBC: “No le importa trabajar con personas muy ricas, como sabemos.”

Esta fácil asociación con los súper ricos ha sido el talón de Aquiles de Mandelson. En 2008, cuando era comisario de comercio de la UE, fue criticado cuando se reveló que había permanecido en el yate de 73 metros del oligarca ruso Oleg Deripaska frente a la costa de Corfú. En ese momento, Mandelson describió los informes como “incendiarios”. Luego está su asociación con Jeffrey Epstein, el financiero y delincuente sexual que falleció en 2019. Un informe interno de JPMorgan de 2019, presentado a un tribunal de Nueva York en 2023, dijo que ‘Jeffrey Epstein parece mantener una relación especialmente cercana con el Príncipe Andrés, duque de York, y Lord Peter Mandelson, un destacado miembro del gobierno británico’.

Estamos yendo hacia el norte, en un tren Avanti de alta velocidad, cuando le pregunto a Mandelson sobre su relación con Epstein. “Lamento mucho haberlo conocido o haber sido presentado por su pareja Ghislaine Maxwell”, dice. “Lamento aún más el daño que causó a muchas mujeres jóvenes”. Un escalofrío helado desciende en el coche J. “No voy a entrar en esto. Es una obsesión del FT y francamente todos pueden largarse. ¿De acuerdo?”

Mandelson se dirige a Manchester para realizar uno de sus últimos deberes públicos en el Reino Unido antes de mudarse a Washington, entregando sus túnicas como canciller de la Universidad Metropolitana de Manchester. Viajando en primera clase (“¿Sabes, soy tan viejo que tengo un descuento del 50%?”) su estado de ánimo comienza a mejorar mientras deja de lado otro elemento potencialmente controvertido de su nuevo cargo: su continuo mantenimiento de acciones en Global Counsel, una firma cuyos clientes han incluido a Shell y al banco Santander UK, así como varias empresas vinculadas a China, incluidas TikTok y la empresa de moda rápida Shein, fundada en China pero con sede en Singapur. Shein ha estado explorando una cotización en el Reino Unido pero ha enfrentado acusaciones de que personas Uigures en minoría están siendo utilizadas como mano de obra forzada en sus cadenas de suministro. La empresa asegura que cumple con todas las leyes de los países en los que opera.

Mandelson, cuya red de contactos a nivel mundial es un punto clave para Global Counsel, renunció como director el verano pasado pero se convirtió en presidente y presidente del consejo asesor internacional del grupo. Era el segundo mayor accionista de Global Counsel con un 28 por ciento de participación a junio de 2024, según documentos en Companies House del Reino Unido. Dice que tiene la intención de vender sus acciones en la empresa, que fue valorada en 30 millones de libras el año pasado cuando el Messina Group compró una participación del 20 por ciento. Sus colegas dicen que su participación es ahora menor. “No estamos hablando de BP”, dice. “Es una empresa privada y hay que encontrar un comprador secundario”.

Downing Street dice que el par ha “realizado todas las declaraciones pertinentes” y que esto aseguraría que “se tomen medidas para evitar o mitigar cualquier conflicto de interés real, potencial o percibido”. Mandelson da su versión: “No hay conflicto de interés porque no permitiré que surja ninguno”, dice. “Mucha gente dirá lo que quiera. Es un punto de debate”. Es un debate que probablemente continuará.

