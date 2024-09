El principal sindicato laboral de Israel convoca a una huelga a medida que aumenta la presión para un acuerdo de rehenes – Por Reuters

“

Por Emily Rose y Steven Scheer

JERUSALÉN (Reuters) – El jefe del mayor sindicato de Israel llamó a una huelga general el lunes para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para que traiga de vuelta a los rehenes israelíes aún retenidos por Hamas en Gaza, mientras miles de manifestantes salieron a las calles.

La convocatoria de una huelga general de un día por parte de Arnon Bar-David, cuyo sindicato Histadrut representa a cientos de miles de trabajadores, contó con el respaldo de los principales fabricantes y empresarios del sector de alta tecnología de Israel.

La alianza de algunas de las voces más poderosas de la economía de Israel reflejó la magnitud de la indignación pública por las muertes, anunciadas el domingo, de seis rehenes entre las aproximadamente 250 personas tomadas por militantes de Hamas el 7 de octubre del año pasado.

“Debemos llegar a un acuerdo (sobre el regreso de los rehenes sobrevivientes). Un acuerdo es más importante que cualquier otra cosa”, dijo Bar-David en una conferencia de prensa. “Estamos recibiendo bolsas de cadáveres en lugar de un acuerdo”.

En un intento por bloquear la acción, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, escribió a la fiscal general Gali Baharav-Miara solicitándole que presente una solicitud urgente al Tribunal Laboral de Israel para pedir una medida cautelar contra la huelga.

Smotrich argumentó que una huelga perjudicaría a la economía y que no tenía base legal, ya que su objetivo principal era influir en decisiones políticas significativas del gobierno sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del estado.

“Estos asuntos no son objeto de una huelga de organizaciones laborales y no hay conexión entre ellos y las relaciones laborales en Israel”, escribió en su carta a Baharav-Miara.

Israel dijo anteriormente que había recuperado los seis cuerpos de un túnel en el sur de Gaza donde fueron asesinados poco antes de que las tropas israelíes los alcanzaran.

El aeropuerto Ben Gurion, principal centro de transporte aéreo de Israel, estaría cerrado a partir de las 8 a.m. (0500 GMT) del lunes, dijo. Los servicios municipales en Tel Aviv, el centro económico de Israel, también estarán cerrados parte del lunes.

La Asociación de Fabricantes de Israel dijo que respaldaba la huelga y acusaba al gobierno de no cumplir con su “deber moral” de traer de vuelta a los rehenes con vida.

“Sin el regreso de los rehenes no podremos poner fin a la guerra, no podremos rehabilitarnos como sociedad y no podremos comenzar a rehabilitar la economía israelí”, dijo el jefe de la asociación, Ron Tomer.

El líder de la oposición israelí y ex primer ministro Yair Lapid expresó su apoyo a la acción de la huelga.

PROTESTAS

Miles de manifestantes bloquearon carreteras el domingo en Jerusalén y Tel Aviv y se manifestaron frente a la residencia de Netanyahu.

El Foro de Familias de los Rehenes, que representa a las familias de algunos de los retenidos en Gaza, dijo que la muerte de los seis fue el resultado directo del fracaso de Netanyahu en asegurar un acuerdo para detener los combates y traer a sus seres queridos de vuelta a casa.

“Todos fueron asesinados en los últimos días, después de sobrevivir casi 11 meses de abusos, torturas y hambre en cautiverio de Hamas”, dijo el grupo en un comunicado.

Gil Dickmann, primo de Carmel Gat, cuyo cuerpo estaba entre los devueltos, instó a los israelíes a presionar al gobierno en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

“Salgan a las calles y cierren el país hasta que todos regresen. Todavía pueden ser salvados”, escribió Dickmann.

Unos 101 rehenes siguen en poder de Gaza, aunque Israel cree que un tercio ya no están vivos. Netanyahu y muchos hardliners en su gobierno, así como sus seguidores, siguen oponiéndose a cualquier acuerdo de rehenes que liberaría a militantes de las cárceles israelíes y ayudaría a mantener a Hamas en el poder.

Imágenes aéreas mostraron la autopista principal de Tel Aviv bloqueada con manifestantes que sostenían banderas con imágenes de los rehenes asesinados.

Shiri Elbag, cuya hija Liri está siendo retenida por militantes en Gaza, dijo a Channel 12 de Israel que se conmovió al ver a los manifestantes, pero entristecida de que este evento haya sido necesario para llevar a las masas a las calles.

“Es cierto que (el jefe de Hamas, Yahya) Sinwar es el asesino, el padre de todos los asesinos, pero en última instancia, Liri y yo somos ciudadanos de Israel y apelo a Benjamin Netanyahu, es su responsabilidad y su trabajo traerlos a casa”, dijo Elbag.

Meirav Leshem Gonen, cuya hija Romi está cautiva de Hamas en Gaza, dijo que “los rehenes están siendo asesinados debido a la presión militar”.

