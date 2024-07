El Primer Ministro Viktor Orban de Hungría, uno de los pocos líderes europeos que mantiene cálidas relaciones con Moscú y ha pedido a Kiev que capitule ante las demandas de Rusia para poner fin a la matanza, llegó a Ucrania el martes por la mañana para su primera visita en tiempo de guerra a la nación, según su portavoz.

Un crítico vocal de suministrar asistencia militar y financiera a Ucrania que disfruta de su papel como el hombre raro tanto en la Unión Europea como en la OTAN, el Sr. Orban dijo en una entrevista con los medios de comunicación húngaros el lunes por la noche que la visita sería “los primeros pasos” para promover su visión de poner fin a la guerra.

Esa visión contrasta fuertemente con el plan delineado por el Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, cuyo gobierno ha dicho consistentemente que Rusia debe retirar sus tropas del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania antes de que comiencen las conversaciones de paz. Sin embargo, el Presidente Vladimir V. Putin de Rusia no ha mostrado signos de ceder, dejando a los dos lados tan distantes como siempre.

“Él está tratando de salir de tierra de nadie política en la UE, y mostrar un enfoque más abierto hacia Kyiv sería clave en este sentido”, dijo Edit Zgut-Przybylska, profesora asistente en la Academia de Ciencias de Polonia que ha escrito extensamente sobre la influencia rusa en Hungría, sobre el Sr. Orban.

A pesar de la abierta aceptación de Moscú por parte de Hungría, incluida una reunión con el Sr. Putin en Beijing, donde dijo al líder ruso que Hungría “nunca quiso confrontar a Rusia” y “siempre ha estado ansiosa por ampliar los contactos”, el Sr. Zelensky dijo que era importante que los líderes de Ucrania y Hungría mantuvieran discusiones formales.

“Necesitamos organizar una reunión constructiva entre nuestros países, porque tenemos fronteras comunes, somos vecinos, y necesitamos hablar”, dijo el Sr. Zelensky en diciembre después de que los dos líderes tuvieran una breve y animada conversación en Argentina durante la ceremonia de inauguración del presidente recién electo de ese país.

El Sr. Zelensky dijo que ambos habían mantenido una discusión “franca” y que había presionado al Sr. Orban sobre su resistencia a la solicitud de Ucrania de unirse a la Unión Europea.

“Le pedí que me diera solo una razón”, dijo el Sr. Zelensky. “No tres, no cinco, no diez, solo una razón, y estoy esperando una respuesta”.

El Sr. Orban dijo a los reporteros después del encuentro que había aceptado una invitación para visitar Ucrania, con una advertencia.

“Le dije que estaría a su disposición”, dijo el Sr. Orban. “Solo tenemos que aclarar una pregunta: ¿Sobre qué?”

Eso seguía siendo poco claro mientras la comitiva del Sr. Orban se dirigía a la Embajada de Hungría el martes antes de su esperada reunión con el Sr. Zelensky.

“El viaje no significa que el gobierno húngaro dará un giro en la política”, dijo la profesora Zgut-Przybylska. “Orban ha estado jugando este ‘baile de pavo real’ durante una década, y la dependencia energética de Hungría de Rusia seguirá siendo más fuerte que nunca”.