El primer ministro eslovaco hace su primera aparición pública desde el intento de asesinato.

El primer ministro eslovaco ha hecho su primera aparición pública desde que fue herido en un intento de asesinato. Robert Fico recibió varios disparos el 15 de mayo mientras saludaba a la gente fuera de un centro cultural en Handlova, a unos 180 km de la capital Bratislava, después de mantener una reunión allí. Fue llevado de urgencia al hospital para someterse a una cirugía de emergencia, antes de ser dado de alta para recibir atención en casa. El viernes, el Sr. Fico habló durante una ceremonia en el Castillo de Devin en Bratislava para conmemorar el Día de los Santos Cirilo y Metodio, un día festivo en Eslovaquia. Cirilo y Metodio fueron hermanos a quienes se les atribuye la conversión de personas eslavas en la región al cristianismo en el siglo IX y la creación de una versión temprana del alfabeto cirílico. El Sr. Fico, de 59 años, utilizó un discurso en la conmemoración para criticar la supuesta expansión de las ideologías progresistas y la postura occidental hacia Rusia por la guerra en Ucrania. Dijo que las ideas liberales “sin sentido” se estaban “extendiendo como un cáncer” y que no había “suficientes conversaciones de paz” con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la invasión rusa, según informes de medios locales e internacionales. El Sr. Fico, un populista que regresó al cargo en octubre pasado, es una figura divisiva tanto a nivel nacional como dentro de la UE, con llamados a poner fin a la ayuda militar a Ucrania y sanciones a Rusia. También ha propuesto abolir el radiodifusor público de Eslovaquia. Su agresor, anteriormente identificado como Jurac C, ha sido descrito como escritor y activista político. Las imágenes del incidente muestran a alguien sacando un arma en la multitud y escuchándose cinco disparos. El primer ministro eslovaco fue entonces metido en un coche por sus guardaespaldas mientras que se detuvo al presunto tirador en el lugar. En un mensaje de vídeo publicado en redes sociales el 5 de junio, el Sr. Fico dijo que perdonaba a su agresor y no sentía rencor hacia él, culpando del ataque a su oposición parlamentaria.