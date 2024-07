El Primer Ministro de Nepal, Dahal, Pierde Votación de Confianza en el Parlamento.

El primer ministro de Nepal perdió una votación de confianza en el Parlamento del país el viernes, dejando al país del Himalaya en desorden político mientras intenta gestionar una serie de devastadores desastres naturales. Pushpa Kamal Dahal, un luchador guerrillero convertido en político, perdió el control del gobierno cuando sus socios de coalición se volvieron en su contra después de que una alianza conflictiva se desmoronara. La votación de confianza del viernes fue la quinta que el Sr. Dahal enfrentó durante sus 18 meses en el cargo. Se convirtió en el 13.er primer ministro de Nepal en 16 años cuando comenzó su mandato actual en diciembre de 2022, pero ya había liderado el país en dos ocasiones anteriores, de 2008 a 2009 y de 2016 a 2017. Esta sucesión de líderes ha dejado al país de 30 millones de habitantes en un estado continuo de incertidumbre política, dificultando los esfuerzos para desarrollarse de una economía en gran parte rural que depende de las remesas de los ciudadanos nepaleses que trabajan en el Golfo y en otros países más ricos. Nepal también tiene problemas más inmediatos con una temporada de monzones mortal. El viernes, las autoridades buscaron a más de 60 personas arrastradas por un deslizamiento de tierra, y la semana pasada, 15 personas murieron en inundaciones. Cientos de personas han estado luchando por encontrar refugio, mientras que ciudades y pueblos remotos quedaron aislados después de que se destruyeran carreteras y autopistas. Se espera que los legisladores voten por un nuevo primer ministro el domingo. Es probable que el sucesor del Sr. Dahal sea K.P. Sharma Oli, líder del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado); el Sr. Dahal es el líder del Partido Comunista de Nepal (Centro Maoísta). También ex primer ministro, el Sr. Oli orquestó la ruptura con el Sr. Dahal, uniéndose al Congreso Nepalí, el partido más grande del país y ex pareja de coalición del Sr. Dahal. El Sr. Dahal, apodado Prachanda, lideró una insurgencia de una década contra la monarquía nepalesa, luchando hasta que el país se convirtió en una república en 2008. Fue elegido por primera vez después de un acuerdo de paz mediado por las Naciones Unidas, y su carrera política ha estado marcada por alianzas tensas desde entonces. En los últimos años, algunos miembros de su propio partido han criticado su estilo de vida lujoso y sus cada vez más estrechas conexiones con grandes empresas. También hay un creciente descontento entre los votantes nepaleses, desilusionados por las luchas políticas y los intentos de poder. Una vez el partido más popular, el Centro Maoísta ha perdido apoyo en la última década. La incertidumbre política ha dificultado aún más coordinar una respuesta a los recientes desastres naturales, dijeron los expertos. “Los líderes nepales son indiferentes y no les importa la difícil situación de la gente común,” dijo Vijay Kant Karna, presidente del Centro de Innovación Social y Política Exterior, un grupo de investigación en la zona capitalina de Katmandú.