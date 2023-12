El primer ministro de los Países Bajos, Rutte, enfatiza el calendario prolongado para la adhesión de Ucrania a la UE.

El primer ministro holandés Mark Rutte dijo el 14 de diciembre que aunque las negociaciones sobre la adhesión a la UE comiencen de inmediato, Ucrania necesitará muchos años para convertirse en miembro, antes del inicio de la cumbre de líderes de la UE.

“Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Creo que es muy importante que hoy tengamos una evaluación positiva de los próximos pasos para Ucrania”, dijo Rutte.

“En cualquier caso, tomará muchos años antes de que se produzca la adhesión”.

Agregó que Ucrania ha hecho mucho para iniciar negociaciones sobre la futura adhesión.

“Ucrania trabajó extremadamente duro para dar este próximo paso durante la guerra. También están luchando por nosotros. También se trata de nuestros valores, nuestra seguridad colectiva”, dijo Rutte.

Lea también: El primer ministro holandés llega a Odesa para hablar de defensa aérea

Además, Rutte enfatizó la importancia de tomar una decisión de asignar 50 mil millones de euros (55 mil millones de dólares) a Ucrania en este momento.

La reunión del Consejo Europeo comenzó en Bruselas el 14 de diciembre. Durante esta reunión, se espera que los líderes de la UE decidan comenzar las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la unión. La cumbre comenzó con una demora de una hora y media.

En esta sesión, el bloque debe decidir si comenzar las negociaciones con Ucrania sobre la adhesión a la UE y adoptar decisiones de eurointegración para otros nueve países. La unanimidad entre todos los países miembros es necesaria para estas decisiones.

Hungría está planteando objeciones.

Lea también: Países Bajos proporcionará a Ucrania 500 millones de euros en municiones

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrón!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine