El Primer Ministro de Francia, Gabriel Attal, anuncia su renuncia.

El Primer Ministro Gabriel Attal anunció su renuncia después de que la alianza de izquierda asegurara una sorprendente victoria en las elecciones parlamentarias francesas del domingo y su campamento centrista no lograra obtener una mayoría. Attal, quien pertenece al partido Renacimiento del Presidente Emmanuel Macron, dijo después de que se publicaran las primeras proyecciones el domingo por la noche que la alianza Ensemble (Juntos) liderada por Renacimiento no tenía mayoría para gobernar y presentaría su renuncia a Macron el lunes por la mañana. Es probable que el campamento gobernante de Attal pase de 245 escaños a entre 150 y 180 de los 577 escaños en la cámara baja del parlamento, o Asamblea Nacional, convirtiéndose en la segunda fuerza más grande detrás del NFP, que se proyecta que tendrá entre 172 y 215 escaños. Macron puede pedirle a Attal y al gobierno que permanezcan en el cargo de manera temporal hasta que haya una mayoría para un nuevo gobierno. Dado que los Juegos Olímpicos están programados para comenzar en París el 26 de julio, también es posible que el gobierno de Attal permanezca en el cargo durante unas semanas más. Macron nombró a Attal como primer ministro en enero. A los 34 años, se convirtió en el primer ministro más joven de la historia reciente de Francia. Attal era considerado bastante popular y tenía la reputación de poder discutir temas con representantes de otros campos políticos. Sin embargo, no pudo liberar al gobierno francés de sus problemas en el parlamento. Attal también lideró la campaña para las elecciones parlamentarias. Macron se había propuesto el objetivo de lograr una clara mayoría para sus fuerzas centristas en la Asamblea Nacional con las elecciones parlamentarias anticipadas, pero su apuesta falló. Sin embargo, su campamento lo hizo mejor de lo esperado después de quedar en tercer lugar en la primera vuelta hace una semana.