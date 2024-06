El primer ministro de Dinamarca es atacado en la plaza de Copenhague.

La Primera Ministra Mette Frederiksen de Dinamarca fue atacada en una plaza concurrida en Copenhague el viernes por la noche en un asalto que la dejó “shaked,” dijo su oficina, aunque pudo alejarse. La policía dijo que habían hecho un arresto. “Tenemos un sospechoso detenido, y ahora estamos investigando el asunto”, dijo la Policía de Copenhague, sin hacer más comentarios. El motivo del ataque no está claro. La oficina de la primera ministra emitió un comunicado diciendo que había sido “golpeada,” informaron varios medios de comunicación, pero no estaba claro qué lesiones había sufrido. Varios políticos daneses expresaron su preocupación por el incidente. “Mette está naturalmente sorprendida por el asalto”, escribió Magnus Heunicke, el ministro de Medio Ambiente de Dinamarca, en X. “Debo decir, nos sacude a todos los que estamos cerca de ella”. La Sra. Frederiksen, de 46 años, ha sido primera ministra desde 2019. Ella lidera a los socialdemócratas de centro-izquierda. El ataque se produjo días antes de que los daneses votaran en las elecciones de la Unión Europea. El asalto también resonó más allá de las fronteras de Dinamarca, con los primeros ministros de Finlandia y Suecia enviando su apoyo. Ocurrió ni siquiera un mes después de que el Primer Ministro Robert Fico de Eslovaquia fuera tiroteado y gravemente herido en un intento de asesinato del que sobrevivió. La Sra. Frederiksen estuvo en Normandía el jueves y dio un discurso durante las conmemoraciones del 80 aniversario del Día D. Rindió homenaje a los sacrificios de los soldados daneses y elogió las virtudes de la libertad, diciendo: “La libertad no es un legado. La libertad es una lucha, una batalla, una lucha. Todos los días. Cada hora. Ahora mismo”. Kaly Soto contribuyó a la información.