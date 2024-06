El primer día de lanzamiento del iPhone alimenta largas filas: Hoy en la historia de Apple

“

29 de junio de 2007: El primer iPhone sale a la venta, brindando a los emocionados fanáticos de Apple que hacen cola afuera de las tiendas su primera oportunidad de ser dueños del revolucionario smartphone. Las filas que reciben el lanzamiento del iPhone original en todo el mundo demuestran que Cupertino está en algo bueno con el smartphone, mostrado por primera vez por Steve Jobs ese mismo año.

La efervescencia del día del lanzamiento ofrece un vistazo de lo revolucionario que se convertirá el iPhone.

Colas en el lanzamiento del iPhone original

En estos días, hacer cola (o levantarse temprano para preordenar) el último producto “increíblemente genial” es parte de la cultura de Apple, al igual que esa sutil sensación de superioridad cada vez que escuchas a tu amigo que tiene un Android quejarse de malware.

Pero no siempre fue así. A finales de la década de 1990, una serie de tiendas Apple en miniatura dentro de grandes minoristas de tecnología fracasaron estrepitosamente debido a la falta de tráfico peatonal. Para 2007, las cosas habían cambiado radicalmente.

Un adelanto de los frenesís por venir

Para el momento del lanzamiento del iPhone original, las Apple Stores estaban abriendo en todo el mundo, cumpliendo la visión de Jobs de una tienda minorista de alta gama. Además, una serie de productos icónicos: el colorido y “juguetón” iMac Bondi Blue, la igualmente brillante computadora portátil iBook, el iPod y sus auriculares blancos, habían transformado a Apple en una marca que podía crear un entusiasmo genuino el día del lanzamiento.

Estos dispositivos resultaron lo suficientemente geniales como para hacer fila. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando el iPhone salió a la venta por primera vez en un viernes a finales de junio de 2007, cuando “Ligeramente embarazada” y “Ratatouille” de Pixar dominaban las salas de cine y la canción “Rehab” de Amy Winehouse dominaba las ondas radiales.

Colas del día del lanzamiento: Se origina una tradición de Apple

Alrededor de Estados Unidos, los medios informaban de largas filas de clientes esperando pagar $500 o $600 por un nuevo iPhone.

“Hemos estado en la fila por días”, dijo Melanie Rivera, una cliente fuera de la tienda SoHo de Apple en la ciudad de Nueva York, a CNN Money. “Es muy incómodo aquí afuera en estas sillas. Pero la gente es muy sociable. Hemos superado la lluvia, así que sentimos que nos estamos acercando al teléfono”.

Escenas similares se repitieron en otras ciudades importantes. Para crear anticipación, Apple limitó a cada cliente a solo dos iPhones. Mientras tanto, AT&T dijo que vendería solo un teléfono por persona.

Para cualquier persona no entendida en tecnología que mirara en la televisión, quizás el momento más emocionante fue cuando el periodista de tecnología Steven Levy, uno de los pocos escritores que pudo poner sus manos en un dispositivo antes del lanzamiento, casi fue asaltado en televisión en vivo.

El primer iPhone: Una entidad no comprobada

No todos estaban seguros sobre el iPhone cuando se lanzó en este día en 2007, sin embargo. Apple ya había demostrado que podía crear productos que no eran computadoras con el enormemente exitoso iPod. Pero Apple de 2007 aún se mantenía a solo una década de distancia de ser la empresa disparatada que intentó incursionar en los mercados de videojuegos, cámaras digitales, organizadores de bolsillo y, sí, restaurantes durante la década de 1990.

Simplificando, algunas personas seguían siendo escépticas sobre Apple. Con la falta de conexión 3G del iPhone, la cámara de baja calidad, la exclusividad de AT&T y el alto precio, no estaban del todo equivocadas en mantener su escepticismo tampoco.

En una nota de investigación para los clientes, Tom Smith, gerente de investigación de Universal McCann para Europa, Medio Oriente y Asia, escribió: “La simple verdad [es que] la convergencia es un compromiso impulsado por limitaciones financieras, no por aspiración. En los mercados donde múltiples dispositivos son asequibles, la gran mayoría prefiera eso a un dispositivo que cubra todo”.

La evaluación de Universal McCann coincidió con su investigación, que sugería que solo el 31% de los estadounidenses querían un dispositivo con múltiples capacidades.

Charla en la cola del lanzamiento del iPhone

No hay duda de que el lanzamiento del iPhone original provocó grandes filas en ciertos lugares. Aún así, un fanático de Apple recuerda ese día como sorprendentemente tranquilo, ciertamente en comparación con los masivos eventos que acompañaron a los lanzamientos posteriores de productos de Apple.

“Las colas hoy son mucho, mucho más grandes”, dijo Mark Johnson, un diseñador gráfico de 56 años de Liverpool, Inglaterra, a Cult of Mac en 2017. “Sabía que quería el iPhone tan pronto como fue anunciado, así que en el día del lanzamiento hice cola en la tienda Apple del Trafford Centre. Estaba bastante cerca de la parte delantera de la cola, y cuando llegué me sorprendió que no hubiera más gente”.

Johnson, sin embargo, recuerda el tipo de charla emocionada del día del lanzamiento que resultará familiar para cualquiera que haya hecho cola para un nuevo producto de Apple.

“La gente en el lanzamiento especulaba sobre cómo les afectaría y cambiaría sus vidas”, dijo. “Algunos pensaban que solo sería un teléfono que reproducía música, con algunos extras, pero como los fanáticos de Apple lo estaban comprando de todos modos. Otros pensaban, con razón, que sería un cambio de juego”.

¿Recuerdas el lanzamiento del iPhone original?

En años recientes, Apple tomó medidas para desalentar largas filas en el día del lanzamiento. En la actualidad, multitudes de compradores en línea pagan con tarjetas de crédito para preordenar el último equipo de Apple en el momento en que sale a la venta. Muchos optan por la entrega en lugar de la recogida, pero los días de lanzamiento del iPhone siguen siendo ocasiones festivas en las tiendas de Apple.

¿Fuiste uno de los que hizo cola para un iPhone original? Rememora tus recuerdos del lanzamiento del iPhone y compártelos en los comentarios a continuación.

Originalmente publicamos esta publicación sobre el lanzamiento del iPhone original el 29 de junio de 2017.