El presidente Mauritaniano gana la reelección – resultados provisionales

El presidente mauritano Mohamed ould Ghazouani ha sido re-elegido como jefe de estado tras la votación nacional del sábado, muestran los resultados provisionales.

El sitio web de la comisión electoral muestra que obtuvo más del 56% de los votos, derrotando a seis candidatos de la oposición.

En segunda posición estaba el activista anti-esclavitud Biram Dah Abeid con el 22%, mientras que Hamadi Sidi el-Mokhtar del partido islamista Tewassoul quedó en tercer lugar con el 13%.

Los analistas esperaban que ganara las elecciones en la primera ronda.

El presidente, ex jefe del ejército, es reconocido por establecer estabilidad desde su primera elección hace cinco años, después de décadas de agitación política y golpes de estado frecuentes.

Ha sido aliado de socios occidentales como Francia y los EE. UU., pero también ha mantenido relaciones con los vecinos liderados por juntas, incluyendo Mali, Burkina Faso y Níger, que se han inclinado hacia Rusia en los últimos años.

Mauritania ha evitado en gran medida las insurgencias islamistas que afectan a los estados vecinos del Sahel.

El domingo, el Sr. Abeid dijo que no reconocería los resultados, calificándolo de un “golpe electoral”.

“No aceptaremos estos resultados de la supuesta comisión electoral independiente. Utilizaremos nuestra propia comisión electoral para proclamar los resultados”, citó la agencia de noticias AFP.

El Sr. Abeid, cuyos abuelos fueron esclavos y ha pasado gran parte de su vida luchando contra la práctica en el país, estaba compitiendo por la presidencia por tercera vez.

Quedó en segundo lugar en las elecciones de 2019, también ganadas por el Sr. Ghazouani.

Él y otros candidatos de la oposición denunciaron irregularidades en esa elección, lo que llevó a protestas a pequeña escala.

Antes de las elecciones de este año, el candidato en tercer lugar, el Sr. Mokhtar, advirtió que su partido no aceptaría los resultados si sospechaba de fraude, informa la agencia de noticias AFP.

La participación en las elecciones fue de alrededor del 55%, según el sitio web electoral.

