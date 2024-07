El presidente Joe Biden da positivo por COVID-19

“

El presidente Joe Biden dio positivo por COVID-19 mientras viajaba el miércoles en Las Vegas y está experimentando “síntomas leves”, incluyendo “malestar general” por la infección, según informó la Casa Blanca.

La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que Biden volará a su casa en Delaware, donde se “autoaislará y continuará realizando todas sus funciones plenamente durante ese tiempo”. La noticia fue compartida por primera vez por la presidenta y CEO de Unidos US, Janet Murguía, quien dijo a los invitados en la convención del grupo en Las Vegas que el presidente había enviado sus disculpas y no podía asistir porque dio positivo por el virus.

El Dr. Kevin O’Connor, médico del presidente, dijo en una nota que Biden “presentó síntomas respiratorios superiores esta tarde, que incluyen rinorrea (nariz que moquea) y tos no productiva, con malestar general”. Después de la prueba de COVID-19 positiva, a Biden se le recetó el medicamento antiviral Paxlovid y ya tomó su primera dosis, dijo O’Connor.

Biden estaba programado para hablar en el evento de Unidos en Las Vegas el miércoles por la tarde como parte de un esfuerzo para animar a los votantes hispanos antes de las elecciones de noviembre. En cambio, partió hacia el aeropuerto para volar a Delaware, donde ya había planeado pasar un largo fin de semana en su casa en Rehoboth Beach.

El presidente Biden está vacunado, tiene refuerzos y está experimentando síntomas leves después de dar positivo por COVID-19.

Regresará a Delaware donde se autoaislará y continuará realizando todas sus funciones plenamente durante ese tiempo.

Una nota del Doctor de @POTUS:…

— La Casa Blanca (@WhiteHouse) 17 de julio de 2024

Biden abordó con cuidado el Air Force One y dijo a los reporteros que viajaban con él, “me siento bien”. El presidente no llevaba mascarilla cuando subió al Air Force One.

El presidente había estado previamente en el restaurante Original Lindo Michoacan en Las Vegas, donde saludaba a los comensales y se sentó para una entrevista con Univisión.

