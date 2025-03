“

WINDHOEK, Namibia (AP) — Sam Nujoma, el presidente fundador de Namibia que guió al país hacia la libertad del apartheid en Sudáfrica, fue enterrado en el cementerio del Héroe Acre del país el sábado después de un funeral de estado al que asistieron líderes africanos y dignatarios extranjeros.

Los dolientes de todos los rincones del país comenzaron a reunirse desde las 6 a.m. para rendir sus últimos homenajes a un hombre que conocían como su “padre fundador”, un activista contra el apartheid que fue presidente durante tres mandatos desde 1990 hasta 2005.

Nujoma murió el 8 de febrero a los 95 años después de pasar tres semanas en un hospital de Windhoek.

Trusted news and daily delights, right in your inbox

See for yourself — The Yodel es la fuente ideal para noticias diarias, entretenimiento e historias reconfortantes.

La viuda de Nujoma, Theopoldine Nujoma, sus hijos, nietos y bisnietos estuvieron presentes.

“Era un pilar de fuerza y un manantial de sabiduría en la familia. A pesar de que no podíamos tenerlo cerca todo el tiempo, entendíamos muy bien que encarnaba y personificaba la lucha por la liberación por la libertad e independencia de Namibia,” dijo el hijo mayor de Nujoma, Utoni Nujoma, en un estadio de fútbol lleno de dolientes.

“A pesar de que nuestros corazones están envueltos en pena, celebramos su larga y plena vida, así como su espíritu inquebrantable cuando dedicó toda su vida a la liberación de nuestra tierra natal y de todo el continente africano,” agregó Utoni.

Namibia había observado un período de duelo de 21 días, con banderas a media asta. El cuerpo de Nujoma fue honrado con una despedida nacional mientras sus restos eran llevados a siete regiones, incluido su pueblo natal de Etunda, en Okahao, lo que permitió a cientos de miles de namibios rendirle homenaje.

Nujoma fue el último de una generación de líderes africanos que llevaron a sus países fuera del dominio colonial o minoría blanca que incluía a Nelson Mandela de Sudáfrica, Samora Machel de Mozambique, Robert Mugabe de Zimbabue, Julius Nyerere de Tanzania y Kenneth Kaunda de Zambia.

Su ataúd, cubierto con la bandera de Namibia y el título ‘Presidente fundador y Padre de la nación namibia’ en él, fue bajado simultáneamente con un saludo de 21 cañonazos y un sobrevuelo de la Fuerza Aérea de Namibia, en el mausoleo en el Héroe Acre.

El Héroe Acre fue construido como un lugar de descanso final para los namibios que hicieron contribuciones significativas a la libertad disfrutada por el país hoy en día.

El presidente de Namibia, Nangolo Mbumba, describió a Nujoma como un ser humano extraordinario. Mbumba dijo que Nujoma exhibió los rasgos de un hombre impulsado por el propósito y el destino.

“¿Quién más podría salir de las humildes moradas de Etunda para llevar a una nación hacia la independencia? ¿Quién más podría pasar de un pueblo polvoriento a los pasillos de las Naciones Unidas? ¿Quién más podría surgir de la relativa oscuridad y acabar codeándose con algunos de los líderes más icónicos del siglo XX? Solo un ser humano extraordinario podría lograr tales hazañas,” dijo Mbumba.

Jefes de estado actuales y anteriores de África asistieron al servicio conmemorativo y al funeral, incluidos Thabo Mbeki y Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, Joseph Kabila de Congo, Emmerson Mnangagwa de Zimbabue, Ian Khama de Botsuana, João Manuel Gonçalves Lourenço de Angola, el vicepresidente de Tanzania, Philip Mpango, y el primer ministro de Lesoto, Samuel Matekane.

Lo describieron a Nujoma como un ícono africano y un hombre de principios que defendió al continente africano contra los sistemas coloniales.

Después de casi 30 años en el exilio, Nujoma regresó a Namibia para liderar el movimiento de liberación SWAPO en las elecciones supervisadas por la ONU en noviembre de 1989 que posteriormente lo elevaron al cargo más alto del país.

Durante su vida, Nujoma recibió honores y premios por su destacado liderazgo, valentía y total compromiso hacia la creación de una sociedad no racial en Namibia.

Le sobreviven tres hermanos, una esposa, dos hijos, 24 nietos y 11 bisnietos.

“