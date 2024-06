El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se enfrenta a los malos resultados electorales del ANC.

El presidente Cyril Ramaphosa ha descrito los resultados de las elecciones de Sudáfrica como una victoria para su democracia, a pesar de que su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), haya perdido su mayoría por primera vez. El partido, que una vez estuvo liderado por Nelson Mandela, obtuvo 159 escaños en el parlamento de 400 asientos, frente a los 230 de la asamblea anterior. Es el peor resultado electoral del CNA desde que terminó el apartheid hace 30 años, aunque sigue teniendo la mayoría de los escaños de lejos. Los resultados anunciados el domingo representan una fuerte caída en el apoyo al partido, que ahora debe formar una coalición para conformar el próximo gobierno. “Nuestro pueblo ha hablado, nos guste o no, han hablado”, dijo el señor Ramaphosa. “Como líderes de partidos políticos, y todos aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en la sociedad, hemos escuchado las voces de nuestro pueblo y debemos respetar sus deseos”. Añadió que los votantes querían que los partidos encontraran terreno común. “A través de sus votos, han demostrado clara y llanamente que nuestra democracia es fuerte y duradera”, dijo. Los partidos políticos de Sudáfrica tienen dos semanas para llegar a un acuerdo de coalición, luego el nuevo parlamento se reunirá para elegir un presidente. El centro-derecha de Alianza Democrática (AD) sigue siendo el segundo partido más grande en el parlamento y ha dicho que está abierto a conversaciones sobre una coalición. El expresidente Jacob Zuma, ahora líder del partido uMkhonto weSizwe (MK) que quedó tercero, no asistió al anuncio de los resultados y había sugerido que podría impugnarlos. Anteriormente en el día, el señor Zuma pidió una repetición de las elecciones y dijo que la comisión electoral no debería anunciar los resultados finales. El sábado, advirtió a la comisión que “nos estaría provocando” si ignoraba su demanda de una nueva elección, y de una investigación independiente sobre las denuncias de su partido de que hubo fraude. “No comiencen problemas cuando no hay problemas”, dijo. Ahora hay preocupaciones sobre cómo podrían responder los seguidores de Zuma a los resultados. Zuma ha sido la incertidumbre política en estas elecciones, y se está preparando para ejercer su influencia como el hacedor de reyes en su provincia natal de KwaZulu-Natal, donde el partido MK ha arrebatado una gran cantidad de votos al CNA. Formado hace apenas unos meses, los resultados muestran que para las elecciones nacionales, ha obtenido la mayor parte de los votos en la provincia, con un 44% frente al 19% del CNA. Los problemas locales podrían haber sido un factor importante en ese cambio, con algunos miembros de la comunidad dándole la espalda al CNA porque no había podido resolver la grave escasez de agua. Partes de la provincia, como Trenance Park, que está a solo 20 minutos en auto de la ciudad principal de Durban, no tienen agua corriente desde hace 10 meses. Los residentes dependen de camiones cisterna que a veces no entregan agua a tiempo. La gente en KwaZulu-Natal espera que ahora que las elecciones han terminado, el problema se resuelva de una vez por todas. “Los resultados reflejan la voluntad del pueblo”, dice el presidente Ramaphosa. Anteriormente, el jefe de policía de Sudáfrica advirtió que no se tolerarán amenazas de desestabilizar el país. “No puede haber lugar para amenazas de inestabilidad para expresar objeciones o preocupaciones sobre los procesos electorales”, dijo Bheki Cele, ministro de la policía, en una conferencia de prensa. Con todos los votos de las elecciones del miércoles, el CNA terminó con un 40%, frente al 58% de las elecciones anteriores. Esto estuvo por debajo del peor escenario temido por el partido del 45%, según los analistas. El CNA siempre ha obtenido más del 50% de los votos desde las primeras elecciones democráticas del país en 1994, que vieron a Nelson Mandela convertirse en presidente. Pero el apoyo al partido ha estado disminuyendo significativamente debido al enojo por los altos niveles de corrupción, desempleo y delincuencia.