El presidente de México apostó fuerte por el petróleo. Su sucesor se quedará con la cuenta.

En un caluroso día de agosto, Claudia Sheinbaum apareció con su mentor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar uno de los proyectos de infraestructura más costosos en la historia de México: una refinería de petróleo de $16 mil millones. El extenso complejo en el estado natal del Sr. López Obrador, Tabasco, forma la piedra angular de una estrategia energética que él dejará a Ms. Sheinbaum, una científica del clima, cuando asuma la presidencia en octubre. A medida que los países de todo el mundo recurran febrilmente a fuentes de energía limpia, México ha hecho una apuesta colosal por los combustibles fósiles, y los costos de esa estrategia ahora se están volviendo dolorosamente evidentes. La producción de petróleo de México cayó a un mínimo de 45 años este año, una de las caídas de producción más pronunciadas en cualquier parte del mundo en este siglo. Los apagones asolaron el país después de que el Sr. López Obrador despreciara los parques eólicos que podrían ayudar a satisfacer la demanda de electricidad. Las importaciones de gas natural para la red tensa están aumentando, haciendo que la independencia energética sea un sueño cada vez más lejano. Pemex, el gigante petrolero controlado por el Estado, es ahora la compañía petrolera más endeudada del mundo después de embarcarse en una espiral de gastos para construir proyectos. Para evitar un incumplimiento de su deuda de casi $100 mil millones, la compañía ha requerido rescates multimillonarios utilizando dinero de los contribuyentes. El desorden en la industria energética de México pone al descubierto un dilema que dará forma a la fortuna del país — y a la presidencia de Ms. Sheinbaum — en los años venideros. Ms. Sheinbaum, que tiene un doctorado en ingeniería energética, ha señalado que quiere que México cambie a fuentes de energía limpia. Pero los mayores obstáculos en su camino pueden ser las políticas energéticas nacionalistas de su mentor centradas en el petróleo — y su reticencia a chocar con el hombre que la ayudó a llegar al cargo. “Es motivo de orgullo ver cómo ingenieros y trabajadores mexicanos han logrado esta hazaña”, dijo Ms. Sheinbaum en la inauguración de la refinería. Barely mencionó sus propios planes para una transición energética en el evento. En lugar de eso, Ms. Sheinbaum expresó un fuerte apoyo a las políticas centradas en el petróleo del Sr. López Obrador, llamando a la refinería, llamada Olmeca, “majestuosa”, mientras criticaba a los líderes anteriores por exportar el petróleo de México y abrir la industria energética a la inversión privada. Sin embargo, la refinería, destinada a inclinar a México hacia la autosuficiencia energética al procesar el petróleo crudo del país en gasolina en lugar de depender de las refinerías de EE. UU., sigue lejos de estar completamente operativa, según la Agencia Internacional de Energía. Asediado por retrasos y excesos de costos, el Sr. López Obrador ya inauguró el proyecto una vez antes, en 2022, cuando se suponía que comenzaría a operar en 2023. En total, la refinería de Olmeca duplicó su costo desde su presupuesto inicial de $8 mil millones, aumentando la presión financiera sobre Pemex. La compañía adeuda a sus acreedores financieros casi $100 mil millones, y miles de millones más a los proveedores de servicios que ayudan a la compañía a producir petróleo. Los retrasos en el pago a estas empresas llevaron a que algunas detuvieran el trabajo este año para Pemex, contribuyendo, junto con la falta de inversión en exploración, a la disminución de la producción. “En una palabra, es insostenible”, dijo Adriana Eraso, una analista corporativa de América Latina en Fitch Ratings, sobre la tensión de Pemex bajo su carga de deuda. Ni Ms. Sheinbaum ni Mr. López Obrador respondieron a las solicitudes de comentarios. El liderazgo de Pemex tampoco respondió. Surgieron indicios en la campaña de las planes energéticos de Ms. Sheinbaum antes de que ganara por amplio margen en junio. Incluyen la construcción de plantas solares, impulsar a Pemex a la minería del litio utilizado en las baterías de vehículos eléctricos (E.V.) y construir infraestructura de carga para los E. V. Ms. Sheinbaum también ha propuesto un tope a la producción de petróleo de Pemex, un cambio de rumbo que implicaría socavar uno de los mitos fundacionales de la México moderna, que se remonta a la nacionalización de sus recursos petroleros en 1938: que México es una potencia petrolera, con el petróleo en el núcleo de la economía. “Cuando hablo con gente en mi círculo social, tienden a creer que México sigue siendo un país petrolero importante”, dijo Adrián Duhalt, experto energético de la Universidad de Rice, citando a familiares y amigos que trabajan en Pemex o se han jubilado de allí. “Eso ya no es cierto cuando ves las cifras”. En las primeras décadas del siglo XX, México era el mayor exportador de petróleo del mundo. Pero la producción de petróleo crudo del país cayó de 3.2 millones de barriles al día a principios de este siglo a alrededor de 1.5 millones, reflejando en gran medida la falta de inversión en exploración. Si bien México aún exporta algo de petróleo crudo, el país debe importar todo, desde gas natural y diésel hasta combustible para aviones. Como resultado, la influencia de México en los mercados energéticos mundiales ha disminuido a medida que otros países en las Américas — los Estados Unidos, Guyana y Brasil — adquieren prominencia. La producción de petróleo crudo de México ahora es insignificante en comparación con la del estado de Nuevo México, que solo produce dos millones de barriles al día con una población aproximadamente una sexta parte del tamaño de la de México. Y sin embargo, los niños aún aprenden sobre la nacionalización del petróleo en los libros de texto. Los monumentos celebran el control estatal de la industria petrolera, y las encuestas muestran una amplia resistencia a cualquier indicio de privatizar Pemex. Un día festivo nacional el 18 de marzo conmemora el día en 1938 en que un presidente de izquierda tomó control de los activos petroleros extranjeros. El Sr. López Obrador hábilmente abrazó el nacionalismo petrolero al asumir el cargo a fines de 2018, calificando los intentos del gobierno anterior de abrir la industria energética a una inversión extranjera significativa como una traición. Al priorizar los combustibles fósiles, se burló públicamente de los aerogeneradores después de que su gobierno cancelara subastas para proyectos solares. Sus seguidores señalan razones políticas para apostar tanto por el petróleo. Octavio Romero, director ejecutivo de Pemex, sostiene que México tuvo que emprender costosos proyectos de refinería por razones de seguridad nacional debido a la dependencia del país de importaciones de combustibles refinados de Estados Unidos. “¿Qué sucedería si por alguna razón, política o relacionada con un desastre natural, se cerraran los puertos para importar gasolina?”, dijo el Sr. Romero a los periodistas en abril. Aún así, los costos de sostener a Pemex están aumentando. En total, las autoridades mexicanas han otorgado a Pemex la asombrosa cantidad de al menos $70 mil millones en forma de inyecciones de capital y exenciones fiscales desde 2019, reflejando cómo Pemex ha pasado de proporcionar la mayor parte de los ingresos al gobierno a requerir repetidos rescates. Por su parte, Pemex sigue siendo conocido por conservar privilegios como sus propios clubes campestres, hospitales y escuelas. Algunos ejecutivos disfrutan de beneficios como pensiones envidiables y reembolso de matrícula en universidades privadas para sus hijos. Algunos argumentan que el gobierno debería retirar su apoyo a Pemex y dejarlo en bancarrota, sosteniendo que en este momento, la relativamente resiliente economía del país podría absorber las secuelas. Damian Fraser, ex director de país en México para el gigante bancario suizo UBS, dijo que si las autoridades no actuaban ahora, un impago por Pemex en el futuro podría desencadenar el caos económico al aumentar los costos de endeudamiento para una constelación de empresas en un país que ha superado a China como el mayor socio comercial de los Estados Unidos. “Si alguna vez hay un momento para que los tenedores de bonos sufran una pérdida en Pemex, este podría serlo”, dijo el Sr. Fraser, quien ahora dirige Miranda Partners, que asesora a empresas sobre cómo hacer negocios en México. “El gobierno está principalmente rescatando a los trabajadores del petróleo y a Wall Street a costa de ampliar los programas sociales de México”. Pero para Ms. Sheinbaum — o cualquier líder mexicano, por cierto — retirar el apoyo a Pemex también podría ser extremadamente impopular. Hasta ahora, ha dejado claro que no tiene planes de permitir que Pemex entre en default, buscando en cambio refinanciar la deuda de Pemex con la esperanza de liberar recursos para cambiar hacia fuentes de energía limpia. Ms. Sheinbaum presentó algunos de sus planes el 18 de marzo, el 86º aniversario de la expropiación petrolera de México, enmarcándolos como una forma de fortalecer a Pemex, mantener la energía importada al mínimo y evitar aumentar los precios de la energía más allá de la inflación. Dijo que limitaría la producción de petróleo de Pemex a 1.8 millones de barriles al día, no muy lejos de lo que está produciendo actualmente, como una forma de “desvincular” el consumo de energía del crecimiento económico centrándose en energía limpia y mejoras en la eficiencia energética. “El crecimiento en la demanda debe ser absorbido por fuentes de energía renovable”, dijo Ms. Sheinbaum. Aun así, los detalles siguen siendo escasos en cuanto a cómo Ms. Sheinbaum llevaría a cabo tal cambio, especialmente en un momento en el que su margen de maniobra financiero será limitado. Otro legado de Mr. López Obrador será un déficit presupuestario cercano al 6 por ciento del producto interno bruto, el mayor déficit de los últimos 24 años. La deuda de Pemex sola representa alrededor de un 6 por ciento adicional del PIB. El nacionalismo de recursos impregnando la política mexicana también plantea preguntas sobre hasta dónde podrá llegar Ms. Sheinbaum en un país donde el petróleo sigue siendo central para la identidad nacional. “La gente no puede realmente unirse en torno al litio como lo pueden hacer en torno al petróleo”, dijo Lisa Breglia, académica de la Universidad George Mason que se especializa en la industria petrolera de México. “Hasta la última gota de petróleo de México, la gente seguirá saliendo a las calles”.