El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emite un perdón oficial para su hijo Hunter.

El perdón completo e incondicional llega después de que el presidente había dicho anteriormente que no daría clemencia a su hijo. Hace solo un par de meses, en septiembre, el secretario de prensa de la Casa Blanca dijo que Biden no otorgaría un perdón a su hijo. Sin embargo, el domingo por la noche, el presidente Biden dijo que aunque creía en el sistema de justicia, “la política ha infectado este proceso y ha llevado a una injusticia”. Agregó: “una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla aún más”. “Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente llegarían a esta decisión”, dijo el presidente Biden. En una declaración de reacción, Hunter Biden dijo que los errores que cometió durante los días más oscuros de su adicción a las drogas habían sido “explotados para humillar públicamente y avergonzar” a su familia por deporte político. “Nunca daré por sentada la clemencia que se me ha dado hoy y dedicaré la vida que he reconstruido a ayudar a aquellos que todavía están enfermos y sufriendo”, añadió.