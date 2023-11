El presidente de Liberia admite la derrota en las elecciones en un voto reñido.

El presidente liberiano concede la derrota en las elecciones y se prepara para el cambio de poder

El viernes por la noche, el presidente liberiano, George Weah, admitió la derrota en su candidatura para un segundo mandato, tras una estrecha segunda vuelta contra el veterano político Joseph Boakai en unas elecciones que han sido consideradas una prueba de democracia en África Occidental.

Boakai, quien fue vicepresidente durante 12 años bajo la ex presidenta Ellen Johnson Sirleaf, derrotó a Weah, una ex estrella del fútbol, por un estrecho margen. La comisión electoral nacional del país no ha declarado un ganador, pero con más del 99 por ciento de los votos escrutados, Boakai tiene el 50,89 por ciento y Weah el 49,11 por ciento. Estas fueron las elecciones más reñidas en el país en dos décadas.

Weah dijo en un discurso de radio transmitido el viernes por la noche que, si bien su partido había perdido las elecciones, “Liberia ganó”. La ceremonia de juramentación está prevista para enero.

Las elecciones en Liberia fueron las primeras gestionadas únicamente por las autoridades liberianas en dos décadas, sin financiación ni asistencia internacional. La campaña presidencial se centró en acusaciones de corrupción y falta de empleo y desarrollo.

El país se ha enfrentado a guerras civiles y una epidemia de ébola, lo que ha llevado a que más del 80 por ciento de la población viva en condiciones de pobreza.

Un equipo de observadores de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental felicitó a los liberianos por el desarrollo pacífico de las elecciones. Sin embargo, se necesitan medidas urgentes para abordar los problemas de corrupción y pobreza que afectan al país.





