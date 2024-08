El presidente de la Reserva Federal apoya recortes gradual de tasas de interés a medida que la ‘confianza’ en la inflación aumenta.

Desbloquee el Digest del Editor de forma gratuita

La Reserva Federal de EE. UU. necesita tomar un enfoque gradual para reducir los costos de endeudamiento, dijo uno de sus principales funcionarios, mientras los principales banqueros centrales del mundo se preparan para reunirse en una reunión anual en Wyoming esta semana.

Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, le dijo al Financial Times que los datos económicos recientes le han dado “más confianza” de que la inflación está bajo control. Es hora de considerar ajustar los costos de endeudamiento desde su rango actual de 5.25 por ciento a 5.5 por ciento, dijo.

Su llamado a un enfoque “prudente” respondió a las preocupaciones de los economistas de que la mayor economía del mundo se encamina hacia una desaceleración brusca que justifica recortes rápidos en las tasas de interés.

La velocidad con la que las tasas de EE. UU. se reducirán desde su máximo de 23 años será una pregunta central en labios de los responsables de políticas cuando se reúnan más tarde esta semana en la reunión anual de retiro del Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming.

El discurso del presidente de la Fed, Jay Powell, allí el viernes será examinado de cerca por inversores ansiosos por escuchar cómo planea llevar a cabo un aterrizaje suave, completando la lucha contra la inflación sin hacer que la economía se desplome.

Daly, quien vota en el Comité Federal de Mercado Abierto, minimizó la necesidad de una respuesta dramática a signos de un mercado laboral debilitado, diciendo que la economía de EE. UU. mostraba poco evidencia de dirigirse hacia una desaceleración profunda. La economía no estaba en un lugar urgente, dijo.

“El gradualismo no es débil, no es lento, no está atrás, es simplemente prudente”, dijo, agregando que el mercado laboral, aunque se estaba desacelerando, no estaba “débil”.

Los inversores están apostando por un recorte de tasas en la próxima reunión de la Fed, lo que sería la primera disminución en las tasas de interés en cuatro años. Los mercados están calculando alrededor de un 70 por ciento de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto, mientras que una minoría de inversores esperan un movimiento de medio punto.

Los mercados esperan que las tasas de interés de EE. UU. terminen 2024 un punto porcentual completo por debajo de su nivel actual, lo que implica un recorte extra grande en las tres reuniones finales del año.

El Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco de Canadá ya han reducido los costos de endeudamiento, pero las lecturas relativamente altas de inflación de EE. UU. a principios de este año obligaron a la Fed a esperar.

Las cifras de precios al consumidor de la semana pasada mostraron que la inflación cayó al 2.9 por ciento en el año hasta julio, un mínimo de tres años. La medida preferida de la Fed de presiones de precios subyacentes, el índice de precios de gastos de consumo personal básicos, aumentó a una tasa anual del 2.6 por ciento en junio. La inflación PCE básica, en la que se basa el objetivo del 2 por ciento, fue del 2.5 por ciento en junio.

“Después del primer trimestre de este año, la inflación ha estado progresando gradualmente hacia el 2 por ciento”, dijo Daly, hablando el jueves. “Todavía no estamos allí, pero claramente me da más confianza saber que estamos en camino hacia la estabilidad de precios”.

Con la inflación en retroceso y el mercado laboral alcanzando un mejor equilibrio, el banco central tiene que “ajustar la tasa de política para adaptarse a la economía que tenemos y a la que esperamos tener”.

Daly dijo que la Fed quería aflojar la “restricción” de su política, manteniendo al mismo tiempo algo de contención para “hacer completamente el trabajo” sobre la inflación.

La Fed no “quiere apretar demasiado en una economía desacelerada”, dijo. Más tarde agregó que no adaptar la política al progreso en la inflación y al menor crecimiento era una “receta para obtener el resultado que no queremos, que es la estabilidad de precios y un mercado laboral inestable y en declive”.

Sus comentarios coinciden con los del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, quien recientemente dijo al FT que esperar demasiado para bajar las tasas de interés “conlleva riesgos”.

El débil informe de empleo de julio planteó preocupaciones sobre la salud de la economía de EE. UU. y ayudó a desencadenar una liquidación global en acciones que provocó llamados a recortes de tasas de emergencia. Pero el informe de ventas minoristas sorprendentemente fuerte de esta semana moderó los temores de una recesión en EE. UU.

Daly dijo que las empresas generalmente no estaban recurriendo a despidos. En lugar de eso, estaban recortando gastos discrecionales para adaptarse a lo que ya no era un mundo “efervescente” de “crecimiento desenfrenado”.