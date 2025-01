El presidente de la República Democrática del Congo promete una lucha “vigorosa” para detener el avance rebelde de M23

El Presidente congoleño Félix Tshisekedi ha prometido restaurar la autoridad gubernamental en el este, donde los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda han tomado el control de la ciudad de Goma y aparentemente avanzan hacia el sur para tomar más territorio. En una dirección televisada a la nación, dijo que una “respuesta vigorosa y coordinada” contra lo que él llamó “terroristas” estaba en marcha. Criticó a la comunidad internacional por “inacción” y por no hacer lo suficiente ante la creciente crisis de seguridad. La ofensiva de semanas de duración de los rebeldes ha provocado advertencias de una inminente crisis humanitaria y una creciente presión internacional para poner fin a los combates. Durante la dirección del miércoles por la noche, Tshisekedi llamó a todos los congoleños a unirse y apoyar la lucha del ejército para recuperar el control. “Tengan la seguridad de una cosa: la República Democrática del Congo no se dejará humillar ni aplastar. Lucharemos y triunfaremos”, dijo. Los combates han obligado a unas 500,000 personas a abandonar sus hogares, empeorando una crisis humanitaria ya grave, según la ONU. Desde que comenzaron los combates, la ciudad ha quedado sin electricidad y agua, y los alimentos son escasos. Una cumbre virtual del bloque regional del África Oriental el miércoles por la noche convocada por el Presidente de Kenia, William Ruto, a la que Tshisekedi hizo caso omiso, pidió un “arreglo pacífico de los conflictos”. Fue asistida por el presidente de Ruanda, Paul Kagame, junto con los líderes de otros países miembros, Burundi, Sudán del Sur, Tanzania y Somalia. Los jefes de estado “pidieron encarecidamente al gobierno de la RDC que se comprometiera directamente con todas las partes interesadas, incluido el M23 y otros grupos armados que tienen quejas”. Tshisekedi se ha negado a hablar directamente con el M23, insistiendo en hablar solo con Ruanda. Los líderes del África Oriental también pidieron una cumbre conjunta del bloque y los líderes de la Comunidad Económica de África Austral (Sadc) para “deliberar sobre el camino a seguir”. Congo es miembro de ambas comunidades. Las provisiones de agua han sido cortadas en Goma [AFP]. Tshisekedi rindió homenaje a los soldados de Sadc “que luchan junto a nosotros” y a las fuerzas de la ONU que murieron tras el asalto rebelde a Goma. Trece soldados sudafricanos de mantenimiento de la paz han muerto en el letal conflicto en Goma, lo que ha llevado a tensiones exacerbadas entre Sudáfrica y Ruanda. El miércoles por la noche, Kagame dijo que Ruanda estaba lista para un enfrentamiento con Sudáfrica si fuera necesario, siguiendo una afirmación del Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa de que los combatientes del M23 y las fuerzas ruandesas eran responsables de las muertes. En una declaración contundente en respuesta directa a Ramaphosa el X, Kagame lo acusó de distorsionar sus conversaciones privadas sobre la situación volátil. “Si Sudáfrica quiere contribuir a soluciones pacíficas, eso está bien, pero Sudáfrica no está en posición de asumir el papel de pacificador o mediador. Y si Sudáfrica prefiere la confrontación, Ruanda abordará el asunto en ese contexto en cualquier momento”, dijo. El intercambio marca una escalada significativa de tensiones entre las dos naciones, cuya relación ha sido frágil durante varios años. AVANCE M23 CONTINÚA Mientras tanto, Angola pidió que los líderes congoleños y ruandeses se reunieran urgentemente en Luanda. El país, que medió en un intento fallido de conversaciones en diciembre antes de que el M23 lanzara su última ofensiva, también pidió la reanudación de las discusiones dirigidas por la Comunidad del África Oriental relacionadas con la agitación en el este de la RDC. Esto ocurrió mientras Tshisekedi visitaba Luanda para discutir los próximos pasos en las conversaciones dirigidas por Angola. Tanto los esfuerzos de la Comunidad del África Oriental como los de Luanda en el pasado han fracasado en resolver la crisis. Después de la extensa ofensiva en días, el M23 está consolidando el control de Goma y avanzando más. Informes indican que los rebeldes no han enfrentado resistencia hasta el momento. Se dirigen hacia el sur hacia la segunda ciudad más grande del este de la RDC, Bukavu, y el ejército congoleño ha establecido una línea de defensa cerca. El embajador de los Grandes Lagos de Ruanda, Vincent Karega, le dijo a la BBC que el M23 podría avanzar más allá de la parte oriental del país e intentar llegar hasta la capital, Kinshasa. La ONU, la Unión Europea y países como Estados Unidos y China han pedido a las fuerzas ruandesas que abandonen la RDC. La RDC y la ONU afirman que Ruanda apoya al M23 y está presente en Goma. Ruanda no niega explícitamente respaldar al grupo, y acusa a las autoridades congoleñas de apoyar a milicias que intentan derrocar al gobierno en Kigali. El Reino Unido y Alemania están entre los países donantes que han amenazado con retirar su ayuda a Ruanda tras la ofensiva del M23. El Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, dijo el miércoles que £32 millones ($40 millones) de ayuda bilateral anual estaban en peligro, mientras que Alemania ha cancelado las conversaciones de ayuda con el país. Información adicional de Nomsa Maseko en Johannesburgo y Barbara Plett en Nairobi. [BBC] También puede interesarte: [Getty Images/BBC]. Visita BBCAfrica.com para más noticias del continente africano. Síguenos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC Africa o en Instagram en bbcafrica. Podcasts de la BBC Africa.