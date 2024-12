El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara afirma que los ‘drones espías’ de China son la causa probable de los misteriosos incidentes de aeronaves que causan estragos en Estados Unidos.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, dijo el martes que cree que algunos drones no identificados vistos sobre Nueva Jersey y Nueva York son “drones espías” de China, después de que funcionarios de la administración Biden insistieran en que muchos de los aviones son inocuos aviones comerciales. Queremos respuestas, pero la respuesta que estoy recibiendo es que no sabemos de quiénes son estos drones. Estaba con el administrador de la NASA, Bill Nelson, y dijo que se han informado de estos drones sobre sitios militares y bases militares. No creo que sean amigables, creo que son hostiles. Necesitamos identificar quién está detrás de estos drones. Mi juicio, basado en mi experiencia, es que los que están sobre nuestros sitios militares son hostiles y probablemente provienen de la República Popular China. Creo que son drones espías y el régimen chino es muy bueno en esto. Sabemos que compraron terrenos alrededor de bases militares. Esto sería muy consistente con su política de los últimos años. No obtenemos respuestas y creo que es porque nuestro gobierno no sabe quién está detrás de ellos y eso me preocupa mucho. Parecen pensar que la mayoría de ellos son comerciales de EE. UU., pero los que están sobre las bases militares no puedo explicarlos ni ellos tampoco. Los drones han causado una preocupación y especulación significativas en el público. El Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas ha dicho que muchos de los drones son comerciales o en realidad son aeronaves de ala fija, mientras que la Casa Blanca ha dicho que no sabe qué causa el aparente aumento en avistamientos. El FBI, la FAA, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional dijeron en un comunicado conjunto el lunes que no hay razón para preocuparse. “Evaluamos que los avistamientos hasta la fecha incluyen una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de aplicación de la ley, así como aeronaves tripuladas de ala fija, helicópteros y estrellas erróneamente informadas como drones”, dijeron las agencias. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó la semana pasada que las autoridades “no han podido, y tampoco las autoridades estatales y locales de aplicación de la ley, corroborar ninguno de los avistamientos visuales reportados”. El presidente electo Donald Trump acusó el lunes al presidente Biden y sus subordinados de encubrimiento, pero dijo que no cree que sean obra de una potencia extranjera hostil. “Nuestro Ejército sabe de dónde despegaron; si es un garaje, pueden ir directamente a ese garaje. Saben de dónde vino y a dónde fue, y por alguna razón no quieren comentar”, dijo Trump. “Y creo que sería mejor decir qué es. Nuestro Ejército sabe y nuestro presidente sabe. Y por alguna razón, quieren mantener a la gente en suspenso. No puedo imaginar que sea el enemigo”, agregó Trump. “Porque si fuera el enemigo, lo aniquilarían, incluso si llegaran tarde, lo aniquilarían. Algo extraño está pasando. Por alguna razón no quieren decirle a la gente, y deberían “Los representantes del Comité Permanente de la Cámara de Inteligencia, cuyos miembros recibieron el martes un informe a puerta cerrada del FBI, la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sobre los avistamientos de drones, no respondieron a una solicitud de comentario.