El presidente de Kenia ordena revisar el aumento de salario de los diputados después de la protesta.

El Presidente de Kenya, William Ruto, ha ordenado una revisión de los planes para aumentar los salarios de los miembros del gabinete y del parlamento tras una protesta públican. Viene una semana después de que protestas masivas obligaron al Sr. Ruto a retirar un polémico proyecto de ley financiera que incluía aumentos de impuestos. La gente comenzó a cuestionar cómo se podían aumentar los salarios de los políticos, incluyendo gobernadores, cuando había una supuesta crisis financiera. El aumento del salario, recomendado por la Comisión de Salarios y Remuneraciones (SRC), cubría entre un 2% y un 5% para todos los funcionarios estatales, incluidos los jueces. Emitió un aviso el año pasado, proponiendo que los aumentos entraran en vigor a partir del inicio de este mes. Pero el Ministro de Servicio Público, Moses Kuria, dijo que no implementaría los aumentos “como corresponde” al gabinete. El Sr. Ruto abandonó los planes de aumentar los impuestos después de que los manifestantes se quejaron de que no podían pagarlos debido al fuerte aumento del costo de vida. Muchos dijeron que el gobierno debería reducir primero los gastos, algo que el Presidente Ruto se ha comprometido a hacer. Varios legisladores, incluido Aaron Cheruiyot, un senador de la coalición gobernante, han pedido al parlamento que rechace el aumento salarial. Adan Keynan, un diputado de la oposición aliado con el gobierno, expresó una opinión similar, diciendo que el aumento propuesto era “sordo”. Mientras que el senador de la oposición, Edwin Sifuna, dijo que los salarios más altos no podían justificarse “cuando todo el país está diciendo que necesitamos reducir la carga fiscal”. El martes, Samuel Njoroge, secretario de la Asamblea Nacional, dijo al periódico People Daily que la recomendación de la SRC no podía ser anulada ya que afectaba a todos los funcionarios estatales. “[…] Los cambios son revisiones salariales normales en cualquier organización”, se citó. Pero el Sr. Ruto ha pedido al tesoro que revise el aviso. “El presidente ha enfatizado que este es un momento, más que nunca, para que el ejecutivo y todos los poderes del gobierno vivan dentro de sus medios”, dijo un comunicado de su portavoz. Las protestas de la semana pasada, lideradas por jóvenes, fueron las más grandes en Kenya desde que el Sr. Ruto asumió el cargo en 2022. Las manifestaciones han evolucionado en llamamientos a su renuncia y demandas de que las fuerzas de seguridad enfrenten la justicia por la muerte de manifestantes. Se estima que 39 personas han muerto en las manifestaciones en las últimas dos semanas. El martes, las protestas parecían degenerar en anarquía mientras se saqueaban tiendas y supermercados. La policía ha publicado imágenes de 38 personas buscadas por “participar en actos delictivos”. Algunos de los jóvenes kenianos vinculados a la organización de las protestas alegaron que “matones” contratados se habían infiltrado en las manifestaciones. Dijeron que estaban reevaluando su estrategia e incluso estaban pensando en cancelar las protestas por completo. Kenya ha sido afectada por las mayores protestas desde que el Presidente Ruto asumió el cargo.