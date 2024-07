El presidente de Kenia ofrece la rama de olivo a los jóvenes manifestantes pero las preocupaciones persisten.

Las noticias

NAIROBI – El presidente de Kenia, William Ruto, anunció el viernes, 5 de julio, varios recortes en el gasto gubernamental y se dirigió a los manifestantes anti-gobierno en un formato de audio en el espacio X, extendiendo una rama de olivo a los kenianos de la Generación Z y los millennials que lideran el movimiento de protesta del país.

Ruto celebró una rueda de prensa horas antes del espacio X, anunciando la eliminación de los presupuestos de las oficinas de la primera dama y la segunda dama, y la disolución planificada de 47 agencias estatales. También suspendió los viajes no esenciales para los trabajadores gubernamentales y la compra de vehículos nuevos. El presidente había respaldado previamente la suspensión de los aumentos salariales planeados para los legisladores y miembros del gabinete.

El espacio X de la tarde registró más de 140,000 oyentes en vivo en un momento dado, con los kenianos exigiendo respuestas de Ruto sobre asesinatos de al menos 39 manifestantes por la policía, corrupción y derroche gubernamental, nombramientos políticos cuestionables y su incumplimiento de muchas de sus promesas de campaña. Fue llamado “mentiroso” varias veces.

“Escuchando los comentarios hoy en X, creo que necesito escuchar más, necesito más empatía y mi administración necesita más empatía y les he escuchado decir en voz alta, más acción”, reconoció Ruto poco después del espacio. “Estos son comentarios muy ricos y valiosos. Fue un gran momento para los kenianos que se comprometieron abiertamente.”

La elección de X, anteriormente Twitter, fue deliberada, ya que los manifestantes han estado utilizando la aplicación, así como TikTok, para movilizarse, discutir temas y coordinar protestas. Sin embargo, una gran sección de los manifestantes en Kenia continúa exigiendo la renuncia de Ruto a pesar de sus concesiones hasta ahora, incluida la retirada del Proyecto de Ley de Finanzas 2024 que contenía varias propuestas de aumento de impuestos.

Y aunque la plataforma de X le haya ganado una importante atención de la prensa local e internacional, muchos manifestantes seguían insatisfechos con ella y con la participación de algunos manifestantes como anfitriones. Argumentaron que le dio a Ruto la oportunidad de ganarse el favor público y cooptar a miembros del movimiento de protesta. Kevin Monari alias Osama Otero, un influyente y manifestante que recibió a Ruto en su espacio, ha enfrentado duras críticas de los kenianos en línea por la medida, y algunos la consideran una traición.

“Él ha hecho promesas antes y no las ha cumplido, ¿qué es diferente ahora? Debe renunciar,” dijo Ignatius Wafula, un manifestante en Nairobi.

Algunos observadores, así como partidarios del presidente, han argumentado que Ruto ganó puntos políticos cruciales al participar en el espacio y al implementar recortes presupuestarios, ya que lo presenta como un presidente que escucha. También le brinda el respaldo, dicen, para llevar a cabo mayores reformas, incluidos los cambios esperados en su gabinete.

“Le da la plataforma para hacer cambios grandes y audaces que de otra manera habrían sido difíciles de hacer sin repercusiones políticas de sus aliados,” dijo el economista Anderson Njuki a Semafor Africa.

Los manifestantes kenianos están utilizando inteligencia artificial en su lucha contra el gobierno. El gobierno de Kenia ha expresado preocupaciones sobre los riesgos asociados con el uso de inteligencia artificial por parte del movimiento de protesta anti-gobierno.

Celebridades kenianas abandonan Safaricom por supuesta censura de protestas. Varias celebridades kenianas dicen que han terminado asociaciones con la empresa de telecomunicaciones más grande del país por afirmaciones de que interrumpió el acceso a Internet durante las protestas.