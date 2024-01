El presidente de Israel dice que el desplazamiento forzado de los palestinos en Gaza “absolutamente no” es la posición del gobierno. El presidente de Israel afirma que el desplazamiento forzoso de los palestinos en Gaza “absolutamente no” es la posición del gobierno.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo el domingo que el desplazamiento de palestinos en Gaza “absolutamente no” es la posición del gobierno israelí, a pesar de los comentarios ampliamente criticados de algunos miembros del gabinete que abrazan esta postura.

“Absolutamente, absolutamente no”, Herzog dijo en una entrevista en “Meet the Press” de NBC News el domingo cuando se le preguntó si el desplazamiento de palestinos en Gaza era la posición oficial del gobierno israelí. “Totalmente no está de acuerdo o no es la posición del gobierno israelí, o del parlamento israelí, o del público israelí”.

“Estoy diciendo claramente, oficial y categóricamente: Esta no es la posición israelí”, agregó Herzog.

Sus comentarios se producen después de que algunos altos funcionarios del gabinete han sido criticados por abogar por el reasentamiento de palestinos fuera de Gaza. En la entrevista, a Herzog se le preguntó sobre los comentarios del ministro de patrimonio del país, quien supuestamente dijo sobre los palestinos en Gaza: “Ustedes no estarán aquí. No vivirán a nuestro lado, y ese es el punto principal. Deberíamos alentarlos a dejar el lugar”.

En respuesta, Herzog subrayó que Israel es una democracia y dijo que los ministros del gabinete son libres de expresar sus puntos de vista, incluso si no representan la posición oficial del gobierno.

“Pero somos una democracia, y en democracia, hay una variedad de ideas. Y en una variedad de ideas, y en una sociedad donde la libertad de expresión es la base de nuestro ADN nacional, la gente puede decir lo que quiera”, dijo Herzog. “Entonces, en un gabinete de 30 ministros donde no es el gabinete de seguridad, un ministro puede decir lo que quiera. Puede que no me guste, pero así es la política israelí”.

Agregó: “Y, por cierto, en Estados Unidos hay gente que dice cosas que no te gustan. Pero eso no significa que sea la política de la administración”.

En la democracia parlamentaria de Israel, Herzog sirve como jefe de estado pero no participa en política partidista o asuntos legislativos. Herzog señaló esta posición única al esquivar una pregunta sobre si el primer ministro Benjamin Netanyahu es el líder adecuado para el momento.

Tampoco respondió directamente a una pregunta sobre si Netanyahu debería declarar públicamente que el desplazamiento no es la posición del gobierno israelí.

