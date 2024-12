El presidente de Indonesia solicita un gasto gubernamental más prudente en medio de tensiones globales según Reuters.

“

YAKARTA (Reuters) – El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, llamó el martes a un gasto gubernamental más eficiente ante los desafíos económicos esperados causados por el aumento de las tensiones geopolíticas.

Prabowo, quien asumió el cargo en octubre, le dijo a sus ministros y funcionarios del gobierno que se espera que dichas tensiones ralenticen el crecimiento de las principales economías del mundo, sin mencionar ningún país aunque citando una “emergencia militar” como ejemplo.

“No podemos tolerar fugas, gastos pesados, cosas que no abordan los problemas de nuestro pueblo, que no sean productivas”, dijo, pidiendo menos eventos ceremoniales y seminarios.

“Las tensiones, las guerras, la fuerte competencia entre grandes potencias… esto causa incertidumbres económicas.”

El martes, Prabowo también presidió el lanzamiento de una aplicación para que las agencias estatales adquieran productos, lo que, según él, podría hacer que el gasto estatal sea más eficiente.

Se han asignado alrededor de 3,621 billones de rupias ($228.31 mil millones) en el presupuesto estatal para el gasto gubernamental del próximo año, lo que representa un aumento del 6% respecto a este año, con el déficit presupuestario previsto en el 2.53% del Producto Interno Bruto del país, menor que el pronóstico de este año del 2.7%.

Prabowo ha defendido desde hace tiempo su objetivo de acelerar el crecimiento económico de Indonesia al 8%, desde el 5% actual, desarrollando industrias que procesen los ricos recursos naturales del país y confiando en el impacto económico de sus programas insignia, como dar comidas escolares gratuitas a los estudiantes.

During the speech, Prabowo also called for a more targeted subsidy scheme and to make sure all subsidies reach the poor.

($1 = 15,860.0000 rupiah)

“