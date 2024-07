El presidente de Estados Unidos Joe Biden dice que ha sido “el mayor honor de mi vida” servir mientras finaliza la campaña.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha anunciado que pondrá fin a su candidatura para la reelección, diciendo “es en el mejor interés de mi partido y del país”. Viene cuatro meses antes de que los estadounidenses vayan a las urnas, alterando la carrera por la Casa Blanca. Sigue semanas de intensa presión de los compañeros demócratas después de un debate titubeante contra el republicano Donald Trump a finales de junio. Tras el anuncio del domingo por la noche, el presidente Biden dio su respaldo en la carrera presidencial a la vicepresidenta Kamala Harris. En una carta publicada en sus redes sociales, dijo que ha sido el mayor honor de su vida servir como presidente. “Y aunque haya sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me enfoque únicamente en cumplir con los deberes como presidente por el resto de mi mandato”, escribió en su declaración. Las llamadas para que Biden se retire de la carrera comenzaron a crecer después de un desastroso desempeño en el debate a finales de junio contra Donald Trump. Durante el debate, fue criticado por a menudo ser incoherente y hablar con una voz débil – algo que su partido atribuyó a un resfriado. Después de eso, hubo crecientes llamadas desde su propio partido para que renunciara, con un creciente número de demócratas del Congreso preocupados de que su campaña perjudicara sus propias posibilidades de reelección en noviembre. Un puñado de senadores, que se sientan en la cámara alta del Congreso, también pidieron que se retirara. Mientras que Kamala Harris cuenta con el respaldo del actual presidente, no está claro en este momento si será seleccionada sin oposición como la nueva candidata. El enfoque estará ahora en la Convención Nacional Demócrata que se llevará a cabo el próximo mes en Chicago. Comienza el 19 de agosto, pero el partido de Biden ha acelerado el proceso para cumplir con la fecha límite de certificación de candidatos del 7 de agosto en el estado de Ohio – lo que significa que el nuevo candidato debería ser confirmado en poco más de dos semanas. En su declaración, el presidente Biden agradeció a su vicepresidenta Kamala Harris, diciendo que era una “soci”extraordinaria”. “Y permítanme expresar mi aprecio más sincero al pueblo estadounidense por la fe y confianza que han depositado en mí”, añadió su declaración. “Creo hoy y siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer – cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”. Escribió que se dirigiría a la nación sobre el asunto la próxima semana. La semana pasada regresó a su hogar en Delaware después de ser diagnosticado con Covid, pero dijo el viernes que estaba ansioso por “volver a la campaña la semana que viene”. Anteriormente había dicho que solo el “Señor Todopoderoso” podría hacerlo retirarse, pero luego dijo que consideraría retirarse si tuviera una condición de salud. Respondiendo en su plataforma Truth Social, el candidato republicano Donald Trump dijo que Joe Biden “no estaba en condiciones de postularse para presidente”.