El presidente de Brasil, Lula, despide a ministro acusado de acoso sexual

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, despidió el viernes a su ministro de derechos humanos, Silvio Almeida, tras acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres, incluida una colega de gabinete. El escándalo, que causó indignación en Brasil, es el primero de este tipo que involucra a un miembro del gobierno de Lula desde su regreso al poder el año pasado. “Dadas las graves acusaciones contra el ministro Silvio Almeida y después de convocarlo a una conversación… el presidente Lula decidió remover al jefe del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía,” dijo la presidencia en un comunicado. “El presidente considera que la posibilidad de que el ministro permanezca en el cargo es insostenible dada la naturaleza de las acusaciones,” agregó el comunicado. El sitio de noticias Metropoles informó el jueves que la asociación feminista Me Too Brasil había recibido denuncias contra Almeida de varias mujeres, incluida la ministra de Igualdad Racial Anielle Franco. Me Too Brasil confirmó el informe y dijo que las mujeres en cuestión habían “recibido apoyo psicológico y legal.” La policía federal anunció el viernes que investigaría las denuncias. La comisión de ética presidencial también inició una investigación sobre las acusaciones. Almeida, un abogado y profesor universitario de 48 años considerado uno de los intelectuales más destacados de Brasil, rechazó las acusaciones como “mentiras” destinadas a manchar la imagen de “un hombre negro que ocupa una posición destacada en un cargo público.” Anielle Franco, de 40 años, también es negra. Ella no ha comentado públicamente sobre las revelaciones. Es la hermana de la concejal y activista de derechos Marielle Franco, asesinada en 2018 en un crimen que causó indignación mundial. – ‘No puede seguir en el gobierno’ – Antes de reunirse con Almeida el viernes, Lula emitió una firme advertencia sobre posibles casos de acoso sexual en su equipo. “Lo que puedo decir es que quien practique acoso no puede seguir en el gobierno,” dijo en una estación de radio de Brasil, enfatizando el derecho de Almeida a la presunción de inocencia. El gobierno reconoció el jueves la “gravedad” de las acusaciones contra el ministro y prometió que serían tratadas “con el rigor y la rapidez que demandan las situaciones de posible violencia contra las mujeres.” La esposa de Almeida, Edneia Carvalho, con quien tiene una hija de un año, describió las acusaciones contra el ministro como “injustas” y “absurdas” en Instagram. Aunque este es el primer escándalo que involucra presunto comportamiento sexual inapropiado de un miembro del gobierno de Lula, no es la primera vez que uno de sus ministros ha sido acusado de un crimen. En junio, la policía federal recomendó que el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, fuera acusado de corrupción y asociación con criminales. Filho negó las acusaciones y hasta ahora ha mantenido su puesto.