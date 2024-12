El presidente de Azerbaiyán afirma que el avión derribado fue derribado por error por Rusia.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, afirmó el domingo que el avión de Azerbaiyán que se estrelló la semana pasada fue derribado por Rusia, aunque de manera no intencional, y criticó a Moscú por intentar “ocultar” el problema durante días.

“Podemos decir con total claridad que el avión fue derribado por Rusia. (…) No estamos diciendo que se hizo de manera intencional, pero se hizo”, dijo a la televisión estatal de Azerbaiyán.

Aliyev dijo que el avión, que se estrelló el miércoles en Kazajistán, fue impactado por fuego desde el suelo sobre Rusia y “quedó fuera de control por la guerra electrónica”. Aliyev acusó a Rusia de intentar “ocultar” el problema durante varios días, diciendo que estaba “molesto y sorprendido” por las versiones de eventos presentadas por funcionarios rusos.

Lamentablemente, por los primeros tres días no escuchamos nada de Rusia excepto versiones delirantes”, dijo.

El accidente mató a 38 de las 67 personas a bordo. El Kremlin dijo que los sistemas de defensa aérea estaban disparando cerca de Grozny, la capital regional de la república rusa de Chechenia, donde el avión intentó aterrizar, para desviar un ataque de un dron ucraniano.

Aliyev dijo que Azerbaiyán hizo tres demandas a Rusia en relación con el accidente.

“Primero, el lado ruso debe disculparse con Azerbaiyán. Segundo, debe admitir su culpa. Tercero, castigar a los culpables, llevarlos ante la responsabilidad penal y compensar al Estado azerbaiyano, a los pasajeros y miembros de la tripulación heridos”, dijo.

Aliyev señaló que la primera demanda “ya se cumplió” cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, se disculpó con él el sábado. Putin calificó el accidente de “incidente trágico” aunque no reconoció la responsabilidad de Moscú.

Dijo que una investigación sobre el accidente estaba en curso, y que “la versión final (de los eventos) se conocerá después de que se abran las cajas negras.”

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los medios estatales rusos el domingo que Putin había hablado nuevamente con Aliyev por teléfono, pero no proporcionó detalles de la conversación.

El Kremlin también dijo que una investigación conjunta de Rusia, Azerbaiyán y Kazajistán estaba en curso en el lugar del accidente cerca de la ciudad de Aktau en Kazajistán. El avión volaba desde la capital de Azerbaiyán, Bakú, hacia Grozny cuando se dirigió hacia Kazajistán, a cientos de kilómetros (millas) a través del mar Caspio desde su destino previsto, y se estrelló mientras intentaba aterrizar.

Los pasajeros y la tripulación que sobrevivieron al accidente dijeron a los medios azerbaiyanos que escucharon ruidos fuertes en el avión mientras volaba en círculos sobre Grozny.

Dmitry Yadrov, jefe de la autoridad de aviación civil de Rusia Rosaviatsia, dijo el viernes que cuando el avión se preparaba para aterrizar en Grozny con una densa niebla, los drones ucranianos estaban apuntando a la ciudad, lo que llevó a las autoridades a cerrar el área al tráfico aéreo.

El accidente es el segundo accidente mortal de aviación civil relacionado con los combates en Ucrania. El vuelo 17 de Malaysia Airlines fue derribado con un misil tierra-aire ruso, matando a las 298 personas a bordo, mientras volaba sobre el área en el este de Ucrania controlada por separatistas respaldados por Moscú en 2014.

Rusia ha negado la responsabilidad, pero un tribunal holandés en 2022 condenó a dos rusos y un hombre ucraniano pro-ruso por su papel en derribar el avión con un sistema de defensa aérea traído a Ucrania desde una base militar rusa.