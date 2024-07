El presidente Biden se mantiene firme en la carrera. ‘No me voy a ningún lado.’

“

El presidente Joe Biden utilizó su muy esperada rueda de prensa del jueves para hacer una defensa contundente de sus políticas extranjeras y domésticas, y descartó preguntas sobre su capacidad para servir otros cuatro años, aunque cometió un error al referirse a Donald Trump en una de sus primeras respuestas.

“No estoy aquí por mi legado. Estoy aquí para completar el trabajo que comencé”, dijo Biden mientras insistía en que su apoyo entre los electores era fuerte y que se mantendría en la carrera y ganaría.

Los tropiezos al margen, el presidente se defendió de todas las sugerencias de que se estaba desacelerando o mostrando signos evidentes de declive, o de que no estaba al mando del trabajo. Sin embargo, se enfrentaba a un creciente coro de llamados de legisladores, celebridades y otros prominentes demócratas para apartarse de la carrera de 2024.

“Mi agenda ha estado a toda máquina”, declaró. “Así que si me detengo y no puedo hacer el trabajo, eso es una señal de que no debería estar haciéndolo. Pero aún no hay indicación de eso, ninguna.”

Los demócratas se enfrentan a un problema intratable. Los principales donantes, simpatizantes y legisladores clave dudan de las capacidades de Biden para continuar con su candidatura a la reelección después de su desastroso desempeño en el debate del 27 de junio, pero el combativo presidente de 81 años se niega a rendirse mientras se prepara para enfrentarse a Trump en una revancha.

“Estoy decidido a postularme pero creo que es importante calmar los miedos, permitirles verme allí”, dijo.

El primer preguntador de la conferencia de prensa de Biden preguntó sobre la pérdida de apoyo entre muchos de sus colegas demócratas y sindicalistas, y preguntó sobre la vicepresidenta Kamala Harris. Biden fue inicialmente desafiante, diciendo que la “UAW me respaldó, pero adelante”, refiriéndose a la United Auto Workers. Pero luego confundió a Harris y a Trump, diciendo, “Yo no habría elegido al Vicepresidente Trump para ser Vicepresidente si no estuviera calificada.”

Trump reaccionó en vivo a la conferencia de prensa de Biden con una publicación en su red social de un video clip del presidente diciendo “Vicepresidente Trump.”

Trump añadió sarcásticamente, “¡Buen trabajo, Joe!”

La mayor parte de la conferencia de prensa de una hora fue típicamente Biden: dio respuestas largas sobre política exterior y contó anécdotas conocidas. Utilizó teleprompters para sus comentarios iniciales sobre la OTAN, que duraron unos ocho minutos. Luego los teleprompters bajaron y respondió a una amplia gama de preguntas de 10 periodistas sobre su agudez mental, política nacional y extranjera y, principalmente, el futuro de su campaña.

“Creo que soy el mejor calificado para gobernar. Creo que soy el mejor calificado para ganar”, dijo Biden, añadiendo que se mantendrá en la carrera hasta que su equipo diga, “No hay forma de que puedas ganar.”

“Nadie está diciendo eso”, dijo. “Ninguna encuesta dice eso.”

Anteriormente, la campaña de Biden delineó lo que ve como su camino para mantener la Casa Blanca en un nuevo memorando, diciendo que ganar los estados del “muro azul” de Wisconsin, Pensilvania y Michigan es la “vía más clara” hacia la victoria. Y afirmó que ningún otro demócrata lo haría mejor contra Trump.

“Tampoco hay indicación de que alguien más superará al presidente frente a Trump”, dijo el memorando de la jefa de campaña Jen O’Malley Dillon y la gerente de campaña Julie Chavez Rodríguez que fue obtenido por The Associated Press.

El memorando buscó desestimar las “encuestas hipotéticas de otros candidatos” como poco confiables y dijo que dichas encuestas “no tienen en cuenta el entorno mediático negativo al que se enfrentará cualquier candidato demócrata.”

Mientras tanto, la campaña ha estado encuestando discretamente a los votantes sobre Harris para determinar cómo es percibida entre el electorado, según dos personas con conocimiento de la campaña que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para hablar sobre asuntos internos.

Las personas dijeron que la encuesta no necesariamente buscaba demostrar que ella podría ser la nominada en lugar de Biden, sino más bien comprender mejor cómo es percibida. La investigación se realizó después de que Trump intensificara sus ataques contra Harris tras el debate, según otra persona familiarizada con el esfuerzo. La encuesta fue reportada primero por The New York Times.

Aunque Biden ha expresado confianza en sus posibilidades, su campaña reconoció el jueves que está rezagado, y un número creciente de asesores del presidente en la Casa Blanca y la campaña albergan dudas en privado sobre si podrá revertir la situación.

Pero están siguiendo las indicaciones de Biden, expresando que él está al 100% a menos que y hasta que no lo esté, y no parece haber ningún esfuerzo interno organizado para persuadir al presidente a apartarse. Sus aliados eran conscientes, al comenzar la semana, de que habría más llamados para que se retirara, y estaban preparados para ello.

Pero al anunciar un pacto que reuniría a los países de la OTAN para apoyar a Ucrania, Biden se refirió al líder de la nación, Volodymyr Zelenskyy, como “Presidente Putin” con suspiros audibles en la sala. Rápidamente regresó al micrófono: “Presidente Putin — él va a vencer a Presidente Putin … Presidente Zelenskyy,” dijo Biden.

Luego dijo, “Estoy tan enfocado en vencer a Putin,” en un esfuerzo por explicar el error.

“Soy mejor,” respondió Zelenskyy. “Tú eres mucho mejor,” le contestó Biden.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, invitó al equipo de Biden a reunirse con los senadores en privado en la hora de almuerzo para discutir preocupaciones y el camino a seguir, pero algunos senadores se quejaron de que preferirían escuchar directamente del presidente. En el Senado, solo Peter Welch de Vermont ha pedido hasta ahora que Biden se retire de la carrera.

La conversación de 90 minutos con el equipo del presidente, que según una persona no incluyó nuevos datos, encuestas o un plan de juego sobre cómo Biden vencería a Trump, no pareció cambiar la opinión de los senadores. La persona obtuvo anonimato para discutir la sesión a puerta cerrada.

La reunión fue franca, enojada en ocasiones y también algo dolorosa, ya que muchos en la sala conocen y quieren a Biden, dijo un senador que solicitó el anonimato para discutir la sesión privada. Los senadores confrontaron a los asesores sobre el desempeño de Biden en el debate y el efecto en las elecciones al Senado de este año.

Un demócrata, el senador Chris Murphy de Connecticut, dijo después, “Mi creencia es que el presidente puede ganar, pero tiene que poder salir y responder a las preocupaciones de los votantes. Tiene que poder hablar directamente con los votantes en los próximos días.”

Al mismo tiempo, senadores influyentes están respaldando firmemente a Biden, dejando al partido en un punto muerto.

El senador Bernie Sanders, el independiente de Vermont, dijo a The AP que cree que Biden “ganará esta elección. Creo que tiene la oportunidad de ganar en grande.”

Sanders dijo que ha sido crítico públicamente de la campaña, y dijo que Biden necesita hablar más sobre el futuro y sus planes para el país. “A medida que nos acercamos al Día de las Elecciones, las elecciones son muy claras”, dijo.

