El presidente argelino busca la reelección con baja participación, según Reuters.

Lamine Chikhi

ARGEL (Reuters) – Los argelinos votaron el sábado en una elección en la que se espera ampliamente que el presidente respaldado por los militares, Abdulmadjid Tebboune, gane un segundo mandato, pero las cifras preliminares de participación sugieren poco entusiasmo entre los votantes.

A las 5.00 p.m. (1600 GMT) solo el 26.5% de los votantes registrados habían emitido su voto, dijo la comisión electoral, anunciando que los centros de votación permanecerían abiertos hasta las 8.00 p.m., una hora más tarde de lo previsto, para permitir que más personas voten.

Tebboune, que ha utilizado mayores ingresos de gas para derrochar beneficios sociales en su primer mandato, no enfrenta rivales serios. Otros dos candidatos se presentan, pero ninguno se opone al establishment militar que ha estado al mando desde la década de 1960.

Los resultados preliminares pueden ser anunciados tarde el sábado, aunque no se espera que los resultados oficiales finales sean declarados hasta en los próximos días.

“He votado por Tebboune para darle la oportunidad de continuar con sus políticas”, dijo Smail Hached, de 39 años, en un centro de votación en un suburbio de Argel.

Abdeslem Aziz, de 24 años, dijo que no le gustan la política ni los políticos y no ve que haya ningún cambio proveniente de las elecciones, por lo que no votaría.

Una victoria de Tebboune significaría que Argelia mantendría políticas destinadas a fortalecer las exportaciones de energía del país y promulgar reformas limitadas pro-negocios mientras mantiene subsidios generosos y ejerce un riguroso control sobre el descontento interno.

Sin embargo, muchos argelinos estarán atentos para ver si la participación supera el 40% registrado en las elecciones de 2019, celebradas en medio de las protestas masivas de ‘Hirak’ que obligaron a Abdulaziz Bouteflika, predecesor de Tebboune, a renunciar al poder.

En Lakhdaria, al este de Argel, Naima Belgacem dijo que ella fue una de los aproximadamente dos millones de argelinos que se beneficiaron de la prestación por desempleo de 15,000 dinares ($113) al mes que Tebboune introdujo, y que tenía la intención de votar en las elecciones.

“No es mucho dinero, pero sigue siendo dinero bueno. Cubre los gastos de mi teléfono y otras cosas”, dijo Belgacem.

Aunque la tasa de desempleo de Argelia cayó al 12.25% el año pasado desde más del 14% durante la pandemia de COVID en 2020, muchos jóvenes argelinos como Belgacem están buscando trabajo y Tebboune ha prometido aumentar sus beneficios y crear medio millón de empleos.

Belgacem, que tiene un diploma de una escuela de negocios en Argel, a menudo toma el autobús hacia la capital en busca de trabajo, pero aún no hay “nada”, dijo.

EL ESTADO INVIERTE EN VIVIENDA SOCIAL

En marzo, el Fondo Monetario Internacional elogió los esfuerzos argelinos para reformar la economía y diversificar lejos del petróleo y el gas como un medio para impulsar el crecimiento del sector privado que podría impulsar el empleo.

sin embargo, el fondo advirtió que los grandes déficits gubernamentales impulsados por un alto gasto corrían el riesgo de dejar las finanzas públicas vulnerables a los impactos económicos.

El gasto es visible en todas partes en Argel, donde han surgido nuevos bloques de apartamentos que proporcionan viviendas sociales en los suburbios de la capital, creando nuevos barrios adornados en las últimas semanas con carteles electorales.

El contraste con la última elección de Argelia en 2019 es notable. Entonces, el presidente Bouteflika había estado en el cargo durante 20 años y estaba en frágil salud, a menudo incapaz de hacer apariciones públicas.

Los bajos precios de la energía a partir de 2014 habían hundido las finanzas estatales, lo que llevó a grandes recortes en el gasto gubernamental en vivienda y otros beneficios.

Las protestas masivas de 2019 llevaron a cientos de miles de personas a las calles para exigir el fin de la corrupción y la salida de la vieja elite política.

Las manifestaciones continuaron después de que Bouteflika dejara el cargo, diciendo que los objetivos del movimiento Hirak no se habían cumplido, pero la pandemia de COVID cerró las calles y una serie de arrestos se dirigieron contra algunos líderes de protesta, poniendo fin a las manifestaciones.

El grupo de derechos Amnesty International dijo esta semana que las autoridades argelinas habían utilizado nuevas leyes que apuntan al disenso, así como represiones contra opositores, en la antesala de las elecciones.

