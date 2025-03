El presentador de la hora punta nacional de Hits Radio, Mike Toolan, revela todo.

Cuentanos sobre tu infancia

Naci en Gibraltar, de donde era mi mama. Ella conocio a mi papa mientras estaba destinado alli en la Marina Real. Asi que fui un nino naval y me mude antes de terminar en Essex donde pase la mayoria de mi juventud. Me encantaba la vida escolar y todavia soy amigo de companeros de la escuela primaria y secundaria. Un grupo de nosotros nos reunimos tres o cuatro veces al ano.

¿Quien fue tu mayor influencia mientras crecias?

Mi papa, que lamentablemente ya no esta con nosotros, era un caballero de verdad. Creci copiandolo haciendo cosas como abrir puertas a la gente. Siempre estaba en chaqueta y corbata – lo que como sabes no he copiado. Las influencias profesionales fueron Chris Tarrant y Steve Wright – ambos eran fenomenales. El formato ‘zoo’ de Steve era tan fresco y unico con las diversas voces como ‘Mr Angry’ y ‘Mick Jagger’ apareciendo – era divertido, caos organizado, pero tambien informativo y encendia mi imaginacion.

¿Cuando te adentraste por primera vez en la radio?

En 1983, cuando tenia 12 anos, mi amigo, Chris Farrell, que luego trabajo en Radio Essex, y yo, estabamos en el estudio alli hablando sobre lo que sucedia en la zona, haciendo criticas de peliculas y dedicatorias.

¿Como progreso eso en una carrera?

No obtuve las calificaciones que necesitaba para ingresar a la Universidad de Loughborough, que es donde queria ir a estudiar actuacion. Entonces en 1990, decidi tomarme un ano sabatico y viajar por Estados Unidos con dos amigos. Conduciamos de un lugar a otro, trabajando por unos dias, obteniendo algo de dinero. Fiesta durante dos o tres dias antes de seguir adelante. Recorrimos todo EE. UU., De este a oeste, en el espacio de un ano. En Carolina del Sur, conseguimos trabajos en un sitio de construccion donde los obreros escuchaban una estacion llamada Yes ’97. Estas delicadas manos mias no estan hechas para el trabajo manual, asi que fui a la emisora de radio y conoci a uno de los presentadores, que amo mi acento ingles. Me pusieron al aire un sabado por la manana donde, basicamente, hice todos los personajes y contenidos de Steve Wright. Les encanto y termine haciendolo durante dos meses. Les dije que en Inglaterra estaba en Radio 1, menos mal que fue antes de internet, asi que no pudieron verificarlo. Cuando estabamos a punto de ir a Texas tuve que irme porque habiamos hecho una promesa de hacer este viaje juntos.

¿Que hiciste cuando regresaste al Reino Unido?

Ingrese a la Universidad de Leeds y consegui un empleo mientras estudiaba en Radio Aire en Leeds y Radio City en Liverpool, usando mis cintas de Yes ’97 mintiendo a los jefes, diciendo que era una gran estrella alli – la belleza del mundo antes de internet. Cuando termine mi carrera, consegui mi primer gran trabajo en Rock FM en Lancashire. No podia creer que estuviera al aire todos los dias y me pagaran; incluso me dieron un coche de la emisora de radio con mi nombre en el.

¿Cuando llegaste a Manchester?

Hice un pequeno trabajo en Capital haciendo el programa justo antes del Chris Tarrant Breakfast Show, lo cual fue fantastico ya que en ese momento era el programa de radio comercial mas grande de Europa. Chris fue maravilloso e incluso me llevo a su programa como presentador itinerante. Luego, en 1998, me llamaron para ser el presentador de mi propio programa matutino en Key 103 en Manchester. Me enamore de la ciudad. Soy un gran fan del Manchester United y solia hacer que David Beckham llamara en vivo al programa. El y los otros jugadores ayudaban con la organizacion Cash For Kids – estoy orgulloso de ser un patron, especialmente con su Toy Appeal super exitoso.

¿Cuales son los aspectos mas destacados de tu carrera hasta la fecha?

Presentar la fiesta de los ganadores del triplete del Man Utd en 1998 en el arena frente a 13,000 fans – nadie habia ganado el triplete antes. Llegue una hora antes sin saber que se transmitia en vivo por todo el mundo. Tuve que improvisar mas ya que el equipo se retraso cuando quedaron atrapados en el trafico haciendo la gira de campeones por la ciudad. Calentar el estadio Etihad para Robbie Williams en 2014 frente a 80,000 personas Presentar una seccion del programa de ITV This Morning llamado The Hub. Hice eso una vez al mes durante aproximadamente un ano. Me gustaria hacer mas television y recientemente he tenido algunas reuniones interesantes… asi que nunca se sabe.

Co-presentadores de Hits Radio, Gemma Atkinson y Mike Toolan en un evento de Cash for Kids – ‘Nos divertimos mucho juntos’, dice Mike. Imagen: Steve Searle/WENN.com Presentas el programa de la tarde en Hits Radio con la actriz y presentadora Gemma Atkinson. ¿Cual crees que es el secreto de una gran asociacion?

Conoci a Gemma hace 16 anos cuando nos pusieron juntos para hacer papeles en una obra de teatro y nos llevamos muy bien. Luego, en 2015, despues de que Chelsea Norris dejara la estacion, tuvimos varios co-presentadores invitados, incluyendo a Michelle Keegan y Tina O’Brien, asi como a Gemma. Cuando Gemma dejo Emmerdale, le preguntaron si queria entrar a tiempo completo. Ella ha estado conmigo desde entonces y nos divertimos mucho juntos. Hay una cierta cantidad de planificacion para el show, especialmente si algo divertido nos ha sucedido a alguno de nosotros, pero la mayoria del show es improvisado.

¿Que tipo de preparacion haces?

Paso dos horas antes de este show escaneando internet y mirando las historias actuales en los periodicos y en la television para conseguir la vibra del dia.

¿Quienes han sido tus tres entrevistados favoritos y por que?

1. Sir Alex Ferguson. Es una leyenda absoluta. Alrededor de 2000/01 me pidieron que presentara el primer evento benefico de Sir Alex y lo hice durante anos. De hecho, compartimos una botella de vino tinto recientemente en el nuevo restaurante de Aiden Byrne, LI~LY, en Knutsford, lo cual fue fabuloso.

2. David Beckham. Lo he entrevistado muchas veces. Es un caballero. Una alegria absoluta.

3. Ricky Gervais. Pase toda una tarde con el, Karl Pilkington y Steve Merchant, lo cual fue genial.

¿Alguna de tus entrevistas en vivo ha salido horriblemente mal?

¿Cuanto tiempo tienes? Estaba Avril Lavigne – una entrevista tan miserable – ella simplemente no queria estar alli. Cometi el error de llamar a All Saints The All Saints y realmente no les gusto. Se puso tan mal que terminamos la entrevista a mitad de camino. Y Colin Farrell no fue muy amigable cuando lo entreviste anos atras, antes del remake de Total Recall. Mi estilo es entrar y divertirme pero el estaba distante y malhumorado.

Ademas de presentar, la actuacion es una pasion tuya. ¿Tienes algun plan de aventurarte mas en esa arena este ano?

Me inscribi en Actor Tribe en Knutsford el ano pasado e hice un curso de actuacion brillante. Es propiedad de Jennifer James y Lee Boardman, quienes son actores fantasticos. Tambien escribi una sitcom llamada Well This Is Awkward, con Chris Farrell, y actualmente esta en manos de Bluehand Productions, responsables de producir Gavin and Stacey. Incluso filmamos un piloto con John Thomson y Catherine Tyldesley – es un poco como un Breaking Bad comico.

Mike y Luca Toolan viendo a su amado Manchester United. (Imagen: Mike Toolan) Eres un orgulloso padre de Luca y Lottie. Cuentanos sobre ellos

Son increibles. Me gustaria ser recordado mas por ser un gran padre. Lottie, que tiene 19 anos y esta en la Universidad de Newcastle, le encanta el teatro y salir a bares conmigo, mientras que Luca, que tiene 20 anos, le encanta ir al futbol conmigo. Ademas, le va muy bien con la actuacion. Estoy orgulloso de ambos. Luca interpreto a Mason Radcliffe en Coronation Street y tuvo algunas tramas dificiles, desde el acoso hasta el crimen con armas blancas, que llevaron a su muerte, emitidas a principios de enero. Fue un arco de personaje interesante y creo que a Luca le encanto ver a Mason redimirse antes de morir. Ahora, a donde quiera que vayamos, lo reconocen. Alguien se acerco a nosotros recientemente y nos pidio una foto, asi que fui a pararme junto a ellos y me entregaron la camara. Solo estaban interesados en Luca y probablemente no tenian idea de quien era yo. Nos parecio gracioso. Acaba de filmar una pelicula interpretando a Sir Lancelot y le encantaria hacer teatro. Es muy centrado y serio en lo que hace, siempre tratando de analizar las actuaciones.

Eres practicamente un vecino mio siendo un miembro del Timperley Massive. ¿Que te gusta del pueblo?

Me encanta el quiz de pub del jueves en el Moss Trooper. Treadgold Butchers en el pueblo es fantastico. Hay un gran ambiente de pueblo en Timperley y tengo una relacion fantastica con mis vecinos. Ademas, el tranvia en la puerta es muy conveniente para llegar a Old Trafford.

¿Cuales son tus lugares favoritos en Cheshire?

1. Tatton Park. Es hermoso.

2. Cheshire Tap en Altrincham es un pub genial y eclectico que es calido y amigable.

3. La Famiglia en Hale es un maravilloso restaurante italiano

Echa un vistazo a propiedades increibles en la ultima edicion de Cheshire Life

¿Que haces para mantenerte en forma, mental y fisicamente?

Voy al gimnasio de tres a cuatro veces por semana, me encanta la sauna y trato de meditar todas las noches. Tambien trato de no comer hasta el mediodia – asi que hago un poco de ayuno intermitente – ademas trato de cocinar desde cero. Tambien estoy comiendo mucha mas comida vegetariana, lo cual realmente estoy disfrutando.

Mike Toolan y Jenny Powell presentarán The Brit Fest en Cheshire nuevamente este verano. Imagen: The Brit Fest ¿Que planes tienes para 2025?

Jenny Powell y yo estamos organizando The Brit Fest nuevamente. El ano pasado tuvimos algunos artistas brillantes, como Nick Kershaw, Denise Pearson de Five Star, Kim Wilde y Bonnie Tyler. Este ano tenemos a Razorlight, Squeeze, Ali Campbell y UB40, 10CC, Tony Christie, Go West, Hue and Cry, y muchos mas, del 4 al 6 de julio. Tambien estoy emocionado por la sitcom y quiero hacer mas television, ademas de continuar con mi radio, por supuesto.

¿Que consejo le darias a tu yo mas joven?

Siempre se tu mismo e intenta vivir una vida sin miedo.