El precio de los pagos – por Hamish McKenzie

“

Hoy en día, Patreon se encuentra en la difícil posición de tener que explicar a los creadores que debe implementar las compras dentro de la aplicación de Apple, junto con la tarifa del 30% de Apple. Esto significa que los creadores tendrán que pasar el costo a sus suscriptores o absorberlo ellos mismos. Algunos creadores están comprensiblemente descontentos con estos cambios y han hecho saber a Patreon al respecto, llegando en algunos casos incluso a amenazar con abandonar la plataforma.

Es una situación difícil. Somos grandes admiradores de Patreon, a la que consideramos una compañía históricamente significativa por ayudar a impulsar la economía de los creadores. Normalizó la idea de que las personas pagan con gusto directamente a los creadores y artistas por su trabajo en línea. Así que sentimos empatía por la empresa, que ha servido bien a sus creadores a lo largo de muchos años. Sabemos que a Patreon y al CEO Jack Conte les disgusta hacer cualquier cosa que pueda molestar a los creadores.

Pero también sentimos empatía por los creadores afectados por estos cambios. Ya hay demasiadas barreras para ganarse la vida como creador. Hacer cualquier dinero en absoluto con tu creatividad es difícil, y mucho menos ganarse la vida. Y este nuevo impuesto, aunque limitado a las compras realizadas en la aplicación de Patreon, es grande.

Pero tampoco creemos que Apple deba ser culpado en su totalidad. Esta desafortunada situación, en la que en última instancia los creadores son los que asumen los mayores costos, es un problema estructural arraigado en cómo ha evolucionado (o no) Internet comercial en las últimas décadas.

El sistema de compras dentro de la aplicación de Apple es poderoso. Hace que las compras en línea sean trivialmente fáciles, maximizando el flujo de dólares de los consumidores a los vendedores y manteniendo a ambas partes contentas. Es una experiencia de baja fricción, que puede marcar una gran diferencia en cuánto gana un creador por su esfuerzo. También es confiable, estable y privado. Tiene alcance global, por lo que los consumidores pueden realizar compras desde casi cualquier país del mundo, y simplifica detalles menos visibles pero importantes como liquidar impuestos. Y eso sin mencionar el enorme poder de distribución que los creadores de aplicaciones obtienen al estar en la App Store.

Pero los creadores no son los clientes tradicionales de Apple. No son creadores de aplicaciones o desarrolladores de juegos. En realidad, no tienen un espacio físico en la App Store. En cambio, encuentran su distribución a través de plataformas de medios, incluidas plataformas como Patreon y Substack. Puede resultar extraño que alguien que publique un podcast a través de Patreon, o una publicación a través de Substack, reciba el mismo trato por parte de Apple que Netflix.

La aparición de la economía de los creadores plantea un desafío interesante y una oportunidad para Apple, y algunas preguntas delicadas para Patreon y Substack. Queremos que los creadores y suscriptores se beneficien del poder de las compras dentro de la aplicación de Apple. De hecho, en Substack hemos estado trabajando con Apple para implementar compras dentro de nuestra aplicación, porque creemos que cualquier cosa que reduzca la fricción de una suscripción es excelente para los creadores. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que la implementación de las compras dentro de la aplicación sea lo más amigable posible para los creadores.

¿Cuánto vale la facilidad de las compras dentro de la aplicación para los creadores? Es una pregunta relevante. Hemos descubierto que los creadores están cómodos compartiendo un 10% de sus ingresos para las herramientas de publicación y crecimiento de Substack. ¿Cuánto podrían estar dispuestos a compartir para desbloquear más ingresos a partir de la simplicidad de los pagos con un toque, para saber que los suscriptores se sentirán seguros y confiados al compartir su información de pago y para acceder a posibles suscriptores desde casi cualquier parte del mundo? Para los clientes existentes de Apple, esa respuesta está entre el 15% y el 30%. A primera vista, ese precio parece alto. Pero tenemos experiencia de primera mano de ver el potencial que se puede desbloquear cuando una empresa acierta con su modelo y ejecución, estamos agradecidos por nuestra relación con Stripe por razones similares.

No pretendemos saber qué es lo justificado en esta situación. Preferimos trabajar estrechamente con Apple y con todo tipo de otras partes interesadas y socios para averiguar cómo deberían evolucionar las herramientas fundamentales de Internet comercial a medida que Internet mismo cambia de una era dominada por los agregadores (Facebook, Netflix, Spotify) a una que también debe dar cabida a relaciones directas entre consumidores y creadores.

Estamos saliendo de la era de las plataformas que controlan a las personas y entrando en una era en la que las personas controlan las plataformas, una era en la que los creadores exigirán legítimamente más propiedad y más poder en sus relaciones con sus comunidades. Es la era del creador soberano. Hay un tremendo potencial para desarrollar herramientas que habiliten ese sentido de propiedad, y para acelerar y amplificar el éxito de los creadores. Apple tiene un papel enorme que desempeñar en ese futuro, al igual que Substack.

Y tú también. Estamos abiertos a escuchar a la comunidad de Substack mientras nos embarcamos en este trabajo. Por favor, comparte tus comentarios en los comentarios a continuación. Estamos escuchando.

“