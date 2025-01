El precio de las acciones de Nvidia sube, pero espera a que se muestren estos dos signos al mismo tiempo; ¿Es una buena compra Nvidia ahora?

Nvidia (NVDA) se recuperó el miércoles, pero aún está por verse si puede romper su racha de cinco días de pérdidas. Las señales del gráfico son una forma de asegurarse. Un movimiento por encima del promedio móvil de 50 días con un volumen mayor sería una señal alcista.

Mientras tanto, el analista de KeyBanc, John Vinh, expresó preocupaciones sobre los rendimientos que están limitando los envíos de sus sistemas de racks enfriados con líquido que contienen chips Blackwell. El analista redujo la meta de ingresos para 2026 del negocio de centros de datos de Nvidia a $185 mil millones de los $200 mil millones previstos, manteniendo una calificación de sobreponderación y un objetivo de precio de 180.

Las acciones cayeron el martes a pesar de nuevos informes que indicaban que el equipo de transición del presidente electo Donald Trump tiene en consideración el efecto inflacionario de los aranceles y está considerando un enfoque más gradual. La nueva propuesta está contemplando un aumento del 2% al 5% por mes en lugar de un arancel único considerable, informó Barron’s.

Anteriormente, las acciones cayeron por debajo de su promedio móvil de 50 días y del promedio móvil de 10 semanas el viernes después de informes de restricciones de chips de último minuto por parte de la saliente administración de Biden. La acción también activó una señal de venta al caer más del 7% desde un punto de compra de 146.54.

La recuperación del miércoles mostró que el volumen estaba un 17% por debajo del promedio. Idealmente, las ganancias de acciones se realizan en un volumen más alto.

Nvidia Responde a las Restricciones de Exportación

La administración de Biden emitió nuevas regulaciones sobre exportaciones de chips el lunes, confirmando esos informes. Aparte de 18 países, se restringirán las exportaciones de chips a 50.000 por país. Los informes también indicaron que los países requerirán una licencia cuando los pedidos excedan los 1.700 chips de IA avanzados. Las restricciones impondrán un control sobre cómo se diseñan y comercializan globalmente los principales semiconductores, computadoras, sistemas e incluso software de Estados Unidos”, dijo Ned Finkle, vicepresidente de asuntos gubernamentales de Nvidia, en un comunicado.

Al igual que las restricciones de exportación, una guerra comercial librad…

