El Power Bank magnético de Ugreen para iPhone es increíblemente útil, aunque un poco sin pulir.

Ugreen ya fabrica lo que consideramos el mejor paquete de batería portátil para iPhone en 2024, el Ugreen 145W power bank, así que cuando escuchamos la noticia sobre sus nuevos paquetes de batería MagSafe para iPhone, estábamos muy interesados. Ugreen ahora ofrece su Banco de Energía Magnético en dos capacidades diferentes, proporcionando energía de emergencia para llevar y compatibilidad MagSafe para tu iPhone. Pero ¿vale la pena invertir en alguno de ellos? Vamos a averiguarlo.

(Crédito de la imagen: Future)Banco de Energía Magnético de Ugreen: Precio y disponibilidad

Ugreen ofrece su Banco de Energía Magnético en dos tamaños, 5,000mAh y 10,000mAh. Esa cifra simplemente se refiere a la cantidad de carga que la batería puede almacenar, cuyo rendimiento veremos más adelante. Como podrías esperar, la versión más grande cuesta más, pero ninguna es realmente cara. La primera tiene un precio de $29.99 en Ugreen o Amazon, mientras que la segunda cuesta $49.99, también disponible en Ugreen y Amazon. Vienen en dos colores, un negro sigiloso y blanco, que se muestra aquí.

Banco de Energía Magnético de Ugreen: Especificaciones y características

Ambos Bancos de Energía Magnético de Ugreen son increíblemente autoexplicativos en términos de sus especificaciones y características, pero eso no quiere decir que no sean impresionantes. Cada uno cuenta con un puerto USB-C bidireccional que puede utilizarse para cargar el dispositivo desde cualquier enchufe de pared. Una vez cargados, puedes utilizarlos para cargar cualquiera de los mejores iPhones de Apple. Esto se puede hacer magnéticamente usando el poder de MagSafe y la carga inalámbrica o mediante un cable y el mencionado puerto USB-C. La opción de 5000mAh ofrece 15W de carga por cable o 7.5W a través de la carga magnética inalámbrica, mientras que la opción de 10000mAh ofrece 20W de carga por cable y hasta 15W de carga inalámbrica.

(Crédito de la imagen: Future)

En mis pruebas, la versión de 5000mAh fue capaz de cargar mi iPhone 15 Pro Max desde cero hasta 34% en solo una hora, utilizando aproximadamente el 75% de su carga disponible. Utilizando un cargador de pared bastante regular, probablemente podrías cargar la versión de 5000mAh en menos de 90 minutos. El nivel de carga se indica mediante una serie de cuatro puntos LED junto al puerto de carga, que muestra si estás en 0-25%, 25-50%, 50-75% o 75-100%. Hay una quinta luz azul que indica si se está utilizando la carga magnética. De lo contrario, el Banco de Energía Magnético tiene un solo botón, que puedes utilizar para encender y apagar el paquete o para alternar el modo de carga de corriente baja/trickle. Esta característica ingeniosa te permite cargar dispositivos más pequeños como auriculares sin exceder la entrega de energía.

(Crédito de la imagen: Future)

La versión de 10000mAh mejora todos esos números, pero es mucho más grande como resultado. Obtendrás una carga inalámbrica aún más rápida (15W en lugar de 7.5W), el doble de capacidad y una mayor entrega de energía a través del cable también (20W en lugar de 15W). En definitiva, tanto las versiones de 5000 mAh como de 10000 mAh del Banco de Energía Magnético son increíblemente simples y útiles, y muy efectivas cuando se trata de cargar tu iPhone.

Banco de Energía Magnético de Ugreen: Construcción y aspecto

(Crédito de la imagen: Future)

El blanco mostrado aquí es más un blanco roto y debo decir que me encanta el tono. También me encanta la textura general del Banco de Energía Magnético, el plástico mate es suave, pero también muy adherente para que puedas seguir utilizando tu iPhone con uno acoplado, sin problema. Del mismo modo, la “parte trasera” del paquete (la parte que mira hacia tu iPhone) es un caucho muy elegante que no muestra signos de desgaste en mis pocas semanas de uso.

Sin embargo, tengo dos quejas con el diseño del Banco de Energía Magnético de Ugreen. En primer lugar, cada uno está adornado con una plétora de información técnica sobre la batería, incluyendo sus voltajes, ingredientes y más. Imagino que estos son un requisito legal en términos de paquetes de baterías, especialmente en cuanto a viajes en avión, incluso el antiguo MagSafe Battery Pack de Apple los presentaba, sin embargo, mientras que los de Apple estaban ocultos en el interior del paquete, los de Ugreen están pegados en la carcasa exterior, lo que hace que el diseño sea un poco desagradable.

(Crédito de la imagen: Future)

Más evidente, sin embargo, el Banco de Energía Magnético de Ugreen es demasiado grande para usarlo con un iPhone de 6.1 pulgadas. Ambos están perfectamente dimensionados para el iPhone 15 Pro Max o iPhone 15 Plus. Sin embargo, al alinearse con los imanes, ambos paquetes sobresalen sobre el borde del iPhone de tamaño regular. No es una invasión suficiente como para hacerlo inutilizable, pero es muy notable y podría desanimar a algunos usuarios, especialmente a los que tienen teléfonos más pequeños. Por supuesto, siempre puedes cargar tu iPhone utilizando un cable en su lugar, pero para un paquete que se anuncia principalmente como un cargador magnético, habría esperado que se ajustara a todos los tamaños de la línea de iPhone actual de Apple.

Terminaré con un aspecto positivo, ambos bancos vienen con imanes increíblemente fuertes. A veces, los accesorios MagSafe no inspiran mucha confianza en cuanto a estabilidad, pero Ugreen dice que sus imanes podrían sostener el peso de cinco iPhones, por no decir uno, y sinceramente, les creo. No hay juego ni balanceo en los imanes en absoluto, y no dudo que nunca te dejarán colgado cuando se trata de mantenerse adheridos a tu iPhone.

Banco de Energía Magnético de Ugreen: Competencia

(Crédito de la imagen: Future)

Con el paquete de batería MagSafe de Apple ya no disponible en Apple, y el stock existente en otros lugares aún con el antiguo conector Lightning, no sorprende que haya tantos cargadores en el mercado. Hay muchas alternativas al Banco de Energía Magnético de Ugreen. Ya hemos mencionado su propio Banco de energía Ugreen 145W, que no es magnético pero ofrece una enorme cantidad de carga gracias a su capacidad. Otras opciones incluyen nuestro aclamado recientemente Native Union (Re)Classic Power Bank y el Banco de Energía MagSafe de TORRAS. Si no te importa (o quizás prefieres) el conector Lightning de Apple, aún puedes conseguir el paquete de batería MagSafe de Apple fuera de las tiendas de Apple, pero costará mucho más que la opción de $29 revisada aquí.

(Crédito de la imagen: Future)Banco de Energía Magnético de Ugreen: ¿Deberías comprarlo?

Deberías comprarlo si …

Quieres un banco de energía magnético práctico y útilTienes un iPhone MagSafeQuieres un cargador magnético seguro que no se caiga de tu iPhone

No deberías comprarlo si …

Tienes un iPhone más pequeño y no puedes vivir con el defecto de diseñoNo tienes un iPhone MagSafeBanco de Energía Magnético de Ugreen: Veredicto

(Crédito de la imagen: Future)

Así que ahí lo tienes, a pesar del defecto de diseño superpuesto causado por el tamaño del Banco de Energía Magnético de Ugreen, estoy muy impresionado por sus excelentes estadísticas, entrega de energía e increíble utilidad. No es la opción más refinada del mercado, pero definitivamente es una de las más sólidas.

Banco de Energía Magnético de Ugreen

Un banco de energía industrial

El banco de energía magnético de Ugreen ofrece suficiente energía de emergencia para tu iPhone, con solo un par de defectos de diseño que no son insalvables, especialmente a su precio.

