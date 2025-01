El populismo americano y europeo no se mezclan.

“

Dos pensamientos conflictivos sobre DeepSeek parecen plausibles en este momento. Obligada a ser ingeniosa, China está empezando a exponer el sector de inteligencia artificial de EE. UU. como flácido y consentido. Alternativamente, no entres en pánico, América: la bruta escala del capital estadounidense se impondrá al final, al igual que la apertura del país al talento extranjero.

De cualquier manera, vale la pena notar la ausencia de un tercer actor en todas las discusiones de esta semana. No sabrías que Europa representa una parte comparable de la producción económica mundial a China y EE. UU. No importa cuáles sean los logros de empresas como Mistral, el papel del continente en la IA —de hecho, su lugar en el mundo— es cada vez más el de un niño observando a ambos padres pelear por encima suyo.

¿Cómo hemos llegado a esto? Exceso de regulación empresarial, dicen algunos. O un mercado único lejos de estar completo, lo que significa que cerca de medio billón de personas (que están bien situadas en términos mundiales) cuentan menos de lo que deberían. Sin embargo, una tercera especulación es que a Europa le falta una cultura emprendedora. Sin importar cuánto peso relativo le des a estos factores, nota que cada uno es en cierta medida una elección. Es difícil escapar a la conclusión de que la “preferencia revelada” de Europa es renunciar a cierta dinámica económica por otras cosas.

Por eso, a pesar de sus mejores esfuerzos, Elon Musk y otros magnates del Valle del Silicio alrededor de Donald Trump tendrán dificultades para moldear a Europa. Su tecno-libertarismo tiene mucho menos influencia al otro lado del Atlántico, incluso —o especialmente— entre los ultraconservadores. ¿Quién puede imaginar a Marine Le Pen, partidaria del transporte público gratuito para jóvenes trabajadores, congelando las subvenciones y préstamos gubernamentales como intentó hacer Trump esta semana? Incluso Giorgia Meloni, una reformadora del mercado en cierto sentido, ha pasado la mayor parte del tiempo desde la pandemia dispersando fondos de la UE.

En Europa, el nacionalismo está ligado al paternalismo en un grado que es ajeno a la experiencia estadounidense. (La Alemania imperial bajo Bismarck fue pionera en el Estado de bienestar.) El Reino Unido no es una excepción. El Brexit fue, en parte, una apuesta a que los británicos son esencialmente estadounidenses en su gusto por el capitalismo, si solo la mano muerta de Bruselas les permitiera irse. Bueno, el quinto aniversario de la salida formal es este viernes. Aun así, ningún gobierno del Reino Unido se ha sentido políticamente seguro para recortar mucha regulación. Incluso el más duro conservador debe saber que, si se recortara un solo día de la licencia remunerada estatutaria, por ejemplo, habría un pandemónium, gran parte de ello entre los votantes del Brexit. Ser “de derechas” en Europa y en América simplemente significa cosas diferentes.

Incluso dentro del gobierno de Trump, los “tech bros” están en desacuerdo filosófico con la base pro-trabajador de Maga. Pero al menos los dos campos pueden unirse en el jingoísmo estadounidense. ¿Qué va a unir a Musk con la extrema derecha de Europa? ¿Una posición compartida en ciertos temas culturales? Parece que no es suficiente para disimular visiones tan radicalmente diferentes de la relación adecuada entre el individuo y el Estado. Concedido, ambos lados tienen interés en la parálisis o destrucción de la UE: le ahorraría al Valle del Silicio mucha regulación. Pero la idea de que la tecnología tendría un camino más fácil en una Europa fragmentada y liderada por populistas solo podría ser entretenida por alguien sin conocimiento, por ejemplo, de la plataforma económica de Le Pen a lo largo de los años.

El intento de construir un club transatlántico de populistas no es nuevo. Otro asociado de Trump, Steve Bannon, lo intentó en la década pasada. Estos proyectos tienden a quedarse cortos por una razón que no debería necesitar ser explicada. Si la idea principal de un movimiento es la asertividad nacional, las diversas ramas del mismo alrededor del mundo entrarán en conflicto casi por definición. Las pretensiones expansionistas territoriales de una nación afectan a otra. El deseo del Hombre Fuerte X de introducir sus empresas tecnológicas en mercados extranjeros choca con la paranoia de seguridad y el amour propre del Hombre Fuerte Y. La guerra ruso-japonesa, Operación Barbarroja, la ruptura sino-soviética: el liberalismo debe su supervivencia en gran parte a la inherente fisiparidad de aquellos que lo odian. Trump, Le Pen y demás no son monstruos en una escala que se le asemeje. Pero el principio de que los chovinistas tienden a enfrentarse, deben enfrentarse, se mantiene. No existirá una Internacional Nacionalista.

No hace mucho, los reaccionarios europeos respetables casi se definían en contra de EE. UU., a quienes veían como imperialistas culturalmente y vacíos culturalmente. Incluso en la Guerra Fría, cuando la alternativa era el comunismo, partes de la derecha continental se mantenían al margen. Por lo menos los republicanos de EE. UU. solían notar el desaire, y les importaba. ¿Ahora? Ningún jefe de gobierno en la UE está más cerca de China que Viktor Orbán de Hungría. Aun así, ningún jefe de gobierno en la UE es más amado por la extrema derecha antichina de América. Si esta doble jugada dice más sobre su astucia o la capacidad de atención de los republicanos de hoy, es una lección sobre cuán diferente puede ver un populista europeo la geopolítica en comparación con un estadounidense.

Esto no es una llamada para que los liberales se relajen. La derecha estadounidense tiene los recursos para influir más que ligeramente en la política europea. Con una elección federal cerca, la Alternativa para Alemania está siendo amplificada a través de la atención personal de Musk. Pero estos son tácticas. Una alianza más duradera, una revolución exportada desde América, supone una armonía de visión del mundo que no está presente. Si la extrema derecha europea tiene éxito, no será por cuenta de extranjeros cuya extranjería misma podría provocar un contraataque. El liberalismo siempre ha podido contar con que sus enemigos vuelvan su beligerancia unos contra otros.

