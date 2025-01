El político eslovaco Fico cometió un ‘error’ al tratar con Moscú.

Un polémico viaje a Moscú del Primer Ministro eslovaco Robert Fico ha llevado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a criticar aún más a su vecino.

“Fue un claro error que Fico creyera que podría continuar sus negocios turbios con Moscú indefinidamente”, dijo Zelensky en una publicación en la plataforma de redes sociales X el domingo.

La versión de los eventos de Zelensky es la siguiente: Antes de que se interrumpiera el tránsito de gas ruso a través de Ucrania, Kiev quería ayudar a Eslovaquia, pero Fico “arrogantemente rechazó” esta oferta, a pesar de ser advertido por muchos políticos europeos.

Ahora está tratando de “echar la culpa a los demás con relaciones públicas, mentiras y acusaciones estridentes”, escribió Zelensky.

“Pero el problema es que apostó por Moscú, no por su país, no por una Europa unida y no por el sentido común”, dijo Zelensky. “Fue una apuesta fallida desde el principio.”

Fico viajó a Moscú poco antes de Navidad y habló con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la posibilidad de suministrar gas natural ruso a Eslovaquia.

Kiev permitió que el contrato de tránsito con Europa expirara a fin de año para no darle a Moscú más dinero para su arsenal de guerra.

El viernes por la noche, miles de personas protestaron en 15 ciudades eslovacas contra la política de Ucrania del izquierdista nacionalista Fico. Lo acusaron de un rumbo prorruso y de “traicionar” a los aliados occidentales y a la vecina Ucrania, que está siendo atacada por Rusia.

Los organizadores de la manifestación criticaron el viaje de Fico a Moscú como “sumisión” a los intereses rusos.