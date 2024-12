El poder de la alabanza.

“

La tontería que fluye a través del correo electrónico promedio de los periodistas cada semana es maravillosa.

La semana pasada, entre las alertas habituales sobre gerentes medios obscuros que se mudaban a trabajos nada destacables en empresas de las que nunca has oído hablar, y las noticias vitales de que la inteligencia artificial es disruptiva, hubo un dato interesante.

Un servicio en línea de redacción de currículums había escrito para decir que un análisis de más de 20 industrias del Reino Unido mostraba que a) los empleados más felices trabajaban en finanzas y seguros y b) estos trabajadores eran los mejor pagados, con un promedio de £85,538 al año.

Esta suma era casi tres veces el salario de los empleados menos felices, en alojamiento y servicios de comida, y más del doble que el de la segunda industria menos feliz en agricultura, pesca y silvicultura.

Vaya, pensé para mí misma. Los trabajadores mejor pagados son los más felices. ¿Quién lo hubiera adivinado?

Todavía estaba pensando en esto cuando me encontré con una amiga que me recordó que las cosas en realidad no son tan simples.

Varios ejecutivos generosamente remunerados en su grupo financiero recientemente habían renunciado para trabajar en empresas rivales por razones que iban más allá del dinero. “No se sienten queridos”, dijo, explicando que un hombre con el que trabajaba acababa de irse después de que su manager elogiara repetidamente a sus colegas pero casi nunca mencionara sus esfuerzos igualmente valiosos.

Sinceramente, creo que buscaría formas de aguantarlo si estuviera ganando la mitad de lo que este hombre estaba ganando. Además, dado que se acerca la temporada de bonificaciones, vale la pena decir que el dinero sigue siendo un motivador poderoso, especialmente en finanzas.

Pero mi amiga tenía un punto. Una vez que ganas lo suficiente para cubrir lo que consideras necesidades básicas, tiendes a valorar aspectos no remunerativos del trabajo, como el elogio y la apreciación.

Dicho de otra manera, las personas pueden permanecer en trabajos que pagan menos que la tarifa de mercado si sienten que su trabajo es valorado regularmente y adecuadamente. Más específicamente, si son reconocidos al menos mensualmente, tienen un 33% más de probabilidades de decir que no están buscando trabajo en el próximo año, según algunas investigaciones.

Sin embargo, la proporción de trabajadores estadounidenses que dicen haber sido elogiados o reconocidos en los últimos siete días por hacer un buen trabajo ha caído a un mínimo de 15 años este año, reflejando una disminución en el porcentaje que dice estar extremadamente feliz con su lugar de trabajo.

Esto plantea una pregunta: ¿por qué los gerentes no despliegan elogios de manera más hábil?

Es difícil pensar en algo más que cuesta tan poco, toma una cantidad tan insignificante de tiempo y sin embargo logra tanto, como un breve correo electrónico o una breve charla para elogiar el trabajo de alguien.

Para empleados cuyo trabajo es en su mayoría invisible, o solo es notado cuando cometen un error, este reconocimiento puede ser significativo seriamente.

Patéticamente, todavía recuerdo el momento en que era editora de noticias y un ejecutivo senior pasó a maravillarse de cómo nuestro equipo había convertido varias historias ilegibles en informes legibles, rápidamente. Por supuesto, esto era nuestro trabajo. Pero también era en gran parte invisible, excepto cuando cometíamos un error o hacíamos alguna otra atrocidad que requería acción correctiva.

Aun así, incluso los empleados estrella con grandes salarios en trabajos de alto perfil les gusta ser elogiados. Y hay mucho que decir sobre ser reconocido por los compañeros, también.

Te contaré un dato poco conocido: una de las razones por las que el FT es un lugar tan agradable para trabajar es que, aunque está repleto de competidores esforzados, un número notable envía notas de agradecimiento o elogios a colegas cuando ven un trabajo que les gusta.

Esto sucede de forma orgánica. Otras empresas más grandes intentan fabricar este tipo de cosas con programas como el que la aerolínea estadounidense, JetBlue, ha utilizado para alentar al personal a nombrar a colegas que hacen un trabajo admirable.

Los admirados recibían puntos que podían usar para varios premios. Un análisis del esfuerzo ha demostrado que por cada aumento del 10% en personas que informan que han sido reconocidas, la aerolínea experimentó un aumento del 3% en la retención.

Esto no es poca cosa. Reemplazar a un empleado puede costar hasta dos veces su salario anual, sin mencionar el trabajo extra y la moral dañada que enfrentan los colegas que quedan atrás. En total, dice mucho por una nota que contiene seis breves palabras: gracias por un trabajo tan excelente.

