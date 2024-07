El podcast político es la carrera más candente en este momento: con diputados, periodistas y comediantes firmando acuerdos de varios millones de dólares y teniendo espectáculos llenos.

"

Las elecciones generales de 2024 marcaron un hito para los podcasts políticos en el Reino Unido.

Antes considerados un nicho en los márgenes de los medios de comunicación convencionales, los podcasts políticos han alcanzado la mayoría de edad. Han impulsado lanzamientos de libros superventas, espectáculos con entradas agotadas y, por primera vez, han irrumpido en la televisión convencional, poniendo a estas estrellas de los nuevos medios en primera línea durante uno de los momentos más importantes de los medios de comunicación del año.

La multitud de recién creados podcasters políticos del país se convirtieron en algunos de los más importantes de la campaña, relanzando sus carreras y afianzando su posición como emprendedores por derecho propio.

Antiguas figuras políticas de peso como Alastair Campbell, Rory Stewart, Ed Balls, George Osbourne y algunos de los talentos más destacados de la BBC tomaron un papel principal en la cobertura de la elección en las principales cadenas de televisión del país, abriendo el camino para un nuevo mundo de podcasts que desafía a los medios de comunicación convencionales.

The Rest is Politics

A primera vista, la pareja formada por el exministro conservador Rory Stewart y el Jefe de Comunicaciones Laborales de Tony Blair, Alastair Campbell, podría parecer una pareja extraña, pero en el espacio de solo dos años, su programa se ha convertido en el podcast político más popular del Reino Unido.

‘The Rest is Politics’ levanta el velo sobre los secretos de Westminster y, en sus propias palabras, ofrece “…una visión interna de la política en el país y en el extranjero, al mismo tiempo que recupera el arte perdido de discrepar de manera amistosa”. En enero del 2023, la pareja añadió ‘Leading’, una serie de entrevistas semanales con algunos de los nombres más importantes de la política mundial.

Y en abril del 2024, el podcast se expandió al otro lado del Atlántico, lanzando ‘The Rest is Politics USA’, creando otra pareja improbable con los pesos pesados políticos Anthony Scaramucci (ex secretario de prensa de la Casa Blanca de Donald Trump) y Katty Kay (anteriormente presentadora de BBC World News).

Stewart y Campbell son publicados por Goalhanger podcasts, que ahora es una de las redes de podcasts independientes más grandes del Reino Unido con un reportado de 17.5 millones de descargas cada mes.

Goalhanger fue fundada por el comentarista de fútbol y ex jugador de fútbol inglés Gary Linekar, y la compañía ha cultivado una lista de podcasts exitosos que incluyen The Rest is Football, Empire y Match of the Day Top 10.

La información financiera sobre Goalhanger es limitada, pero las cuentas de la compañía muestran que sus “activos actuales” se triplicaron a £842,936 ($1,08 millones) el año pasado.

20,000

Número de espectáculos en vivo con entradas agotadas.

El modelo de reparto de ingresos de la compañía significa que cuando sus podcasters ganan, Goalhanger también gana. Esto convierte a Stewart y Campbell en uno de sus activos más preciados.

‘The Rest is Politics’ se ha convertido en una franquicia de medios considerable por derecho propio, contando con membresías premium y espectáculos en vivo en todo el Reino Unido, vendiendo entradas para arenas tan grandes como el O2 Arena en Londres con 20,000 asientos.

Stewart y Campbell han reiniciado sus carreras, abarcando acuerdos de libros superventas y presentaciones, incluyendo codiciados segmentos en la cobertura nocturna de las elecciones generales de 2024 de Channel 4 TV, marcando una transición significativa de los nuevos medios a la televisión de medios masivos.

Como era de esperar, los ingresos por publicidad, suscripciones y espectáculos en vivo como su actuación en el O2 han reforzado las cuentas bancarias de la pareja también. Hablando con el Times de Londres el año pasado, Stewart dijo: “Es extraordinario. Es buen dinero. Diría que es dinero de futbolistas de segunda división”. Los futbolistas de segunda división, que juegan en la segunda categoría de la liga de fútbol inglesa, suelen ganar miles de libras al mes.

The News Agents

Stewart y Campbell fueron acompañados en Channel 4 para la cobertura de la noche electoral del Reino Unido por Emily Maitlis, anteriormente una de las estrellas más grandes de la BBC, conocida por su entrevista de 2019 con el Príncipe Andrés, el duque de York, con vínculos con Jeffrey Epstein.

Maitlis es ahora conocida como uno de los tres miembros de The News Agents, el archirrival de The Rest is Politics, con el que ha continuado luchando en lo más alto de las listas desde que el podcast se lanzó en agosto de 2022.

The News Agents cuenta con otros dos presentadores estrella junto a Maitlis, incluido su ex compañero de Newsnight de la BBC, Lewis Goodall, y el corresponsal de noticias de América del Norte de la BBC, Jon Sopel. Publicado por la gigante de la radio y la publicidad Global, el fichaje de algunos de los mayores talentos de la BBC en el momento del lanzamiento se consideró un hito significativo en el ascenso meteórico del podcasting en el Reino Unido.

Liberados de las estrictas limitaciones informativas de la BBC, The News Agents ganó popularidad rápidamente al permitir, por primera vez, a los oyentes escuchar lo que los experimentados periodistas Maitlis, Goodall y Sopel realmente piensan. Publicando episodios todos los días laborables, el programa ha tenido éxito comercial desde su lanzamiento, atrayendo patrocinios de lanzamiento de BT y un acuerdo recientemente ampliado con HSBC UK.

Reflejando a su archirrival The Rest is Politics, en junio de 2023 el ex editor de América del Norte de la BBC, Jon Sopel, y Emily Maitlis lanzaron un spin-off semanal llamado The News Agents USA. El spin-off atrajo la atención internacional después de que una disputa grabada con la republicana Marjorie Taylor Greene se volviera viral, después de que le dijera a Maitlis que era una “teórica de la conspiración” y “¿por qué no te vas a la m*****?, ¿qué tal eso?” En una respuesta brillantemente británica, Maitlis respondió: “Gracias, muchas gracias”.

Full Disclosure

El presentador galardonado y autor superventas James O’Brien también tiene raíces en la televisión de Newsnight de la BBC y ha pasado a convertirse en uno de los presentadores políticos más importantes de la radio británica.

O’Brien se ha ganado la reputación de ser uno de los entrevistadores más duros de Gran Bretaña y uno de los críticos más severos del Brexit.

La radio LBC (parte del grupo Global Media, que también publica The News Agents) se ha convertido en su hogar a tiempo completo desde 2004, donde ha cultivado la reputación de ser uno de los entrevistadores más duros de Gran Bretaña y uno de los críticos más severos del Brexit. Conocido como una figura divisiva en la escena política, O’Brien ha sido descrito tanto como un “incendiario liberal” como un “aburrido y moralista tronante”.

4,000,000

Número de espectadores sintonizando los desahogos de O’Brien.

Su equipo ha utilizado hábilmente videos sociales en plataformas como Twitter, Facebook y YouTube para amplificar sus épicas descargas, que a veces han durado más de 10 minutos y han alcanzado hasta 4 millones de visitas. LBC ha generado tres podcasts a partir de sus programas de radio en directo, incluyendo James O’Brien, The Whole Show, James O’Brien’s Mystery Hour y The Best of James O’Brien.

En marzo de 2019, O’Brien lanzó Full Disclosure en el mundo de los podcasts, presentando entrevistas de una hora con líderes de los mundos de la política, el entretenimiento y las noticias. El formato extenso y profundo se ha convertido en un éxito destacado y un contraste con un mundo mediático dominado por fragmentos cortos y clips para las redes sociales.

La apuesta de Global por el podcasting con pesos pesados como James O’Brien y The News Agents ha ayudado a la compañía a convertirse en una empresa con ingresos de mil millones de dólares. La facturación del año pasado superó los £806 millones ($1.03 mil millones), según las cuentas de la compañía, lo que le permitió obtener £138 millones ($176 millones) en beneficios.

Political Currency

Continuando con el tema anterior de parejas improbables, Political Currency reúne al ex Ministro de Gabinete Laborista Ed Balls y al ex Canciller Conservador George Osborne para ofrecer una fascinante mirada a los oscuros mundos de la política y la economía.

La casa de producción Persophonica produce el programa, y también es la compañía detrás del programa rival The News Agents y Dua Lipa: At Your Service, uno de los podcasts de entretenimiento más escuchados del mundo.

2023

El año en que se lanzó ‘Political Currency’.

Descritos como antiguos ‘frenemies’, Osborne y Balls lanzaron el podcast en septiembre de 2023 y rápidamente se situaron en lo más alto de las listas de podcasts en todo el Reino Unido. En el momento del lanzamiento, un escritor comentó que Political Currency tiene un nombre irónico “un recurso del que estos hombres están totalmente agotados”.

Los anfitriones:

Osborne y Balls quizás hayan tenido la última risa, ya que al igual que sus rivales Rory Stewart y Alastair Campbell de The Rest is Politics y Emily Maitlis de The News Agents, la pareja logró abrirse camino en los medios de comunicación convencionales esta elección, apareciendo ambos como presentadores invitados para la cobertura de las elecciones del 2024 de ITV News.

The Political Party

Lanzado en 2013 por el imitador y escritor Matt Forde, The Political Party es uno de los podcasts políticos más establecidos de Gran Bretaña.

Forde es conocido como uno de los mejores imitadores de Gran Bretaña y es conocido por hacer reír a carcajadas a sus invitados en el programa con sus hilaras y realistas imitaciones de figuras conocidas como el ex Primer Ministro Boris Jonhson y el ex Presidente Donald Trump.

Al igual que su rival The Rest is Politics, la incursión de Forde en el podcasting se ha convertido en un serio negocio mediático por derecho propio, con grabaciones en vivo en teatros que se agotan a menudo meses antes. Hasta la fecha, la serie ha contado con 70 espectáculos con entradas agotadas en los últimos siete años.

De manera única, el formato del programa combina la parodia política e imitaciones cómicas junto con entrevistas en profundidad con algunos de los nombres más importantes de la política, incluido el ex Primer Ministro Tony Blair y el ex Viceprimer Ministro Nick Clegg, quien ahora se desempeña como Presidente de Asuntos Globales en Meta.

70

Número de espectáculos con entradas agotadas que ha presentado la serie.

Para las elecciones generales de 2024, Forde inició un ambicioso proyecto para entrevistar a un candidato de tantas de las 650 circunscripciones del Reino Unido como fuera posible. Hasta la fecha, en 24 episodios durante la campaña, impresionantemente ha entrevistado a un total de 133 candidatos, ofreciendo una visión de la campaña fuera de las cámaras en todo el país.

“Voy a encontrar la manera de llegar a las 650”, dijo en su último episodio antes de las elecciones el 4 de julio. “….Creo que voy a entrevistar a cada MP antes de la próxima elección y darme un poco más de tiempo”.