El Podcast de iMore Show – Episodio 869: ¡Llegó el Black Friday 2023!

En el episodio de esta semana del iMore Show, el Editor de Características Daryl Baxter y la Colaboradora Karen Freeman analizan las mejores ofertas que hemos visto hasta ahora para el Viernes Negro. También se les une rápidamente la Escritora Senior de Ofertas de iMore, Tammy Rogers, quien da algunos consejos útiles para el evento de cuatro días.

Daryl y Karen también analizan lo que ha estado sucediendo hasta ahora con OpenAI, y por qué Apple no tiene nada de qué preocuparse. También se preguntan si un iPhone 16 Pro es una actualización tentadora gracias a un nuevo rumor.

Recuerda suscribirte al programa para no perderte ningún episodio.

Daryl Baxter es el Editor de Características de iMore, supervisando artículos y editoriales a fondo. A Daryl le encanta utilizar su experiencia como periodista y fan de Apple para contar historias sobre los productos de Apple y su comunidad, desde las aplicaciones que usamos todos los días hasta los productos que han sido olvidados en los archivos de Cupertino.

Daryl también publicó un libro, ahora best-seller disponible en tiendas y en línea, llamado ‘El Making of Tomb Raider’, que cuenta la historia de los inicios de Lara Croft y el desarrollo inicial de la serie. Siempre le están preguntando si se está haciendo un segundo libro. Quién sabe…

Ahora en iMore como su Editor de Características, quiere adentrarse en las profundidades de los productos de Apple, características y la rica historia de la empresa, examinando todo, desde el último Apple Silicon hasta honrar lo que vino antes con el iPod Photo y el Macintosh.

En su tiempo libre, Daryl suele estar en una cafetería, jugando muchos juegos retro, como Metroid Prime Remastered en la Switch. Además de esto, también está constantemente rejugando Metal Gear Solid 3 para batir su tiempo con The End, y citando a Los Simpsons a quien esté cerca.

Karen Freeman

Karen ha estado fascinada con los productos de Apple desde que compró el iPhone 3G en 2008. Comenzó a escribir sobre Apple en 2010 y ha estado haciéndolo desde entonces, además de un período trabajando como especialista en ventas en la Apple Store en 2017 y 2018.

Ha sido colaboradora de iMore desde 2018 y comenzó a coanimar el iMore Show en enero de 2021. Además de su trabajo en iMore, Karen es profesora a tiempo parcial. Karen es fanática del cine, la televisión y el entretenimiento en general; se abre camino como extra de películas cada vez que se presenta la oportunidad.

Karen aporta una perspectiva amplia al iMore Show, habiendo tenido una infancia completamente “analógica”, presenciando el nacimiento de Internet como joven adulta y criando tres hijos en los primeros días de la era digital.

No dudes en contactar a Karen en sus redes sociales o por correo electrónico, le encanta escuchar a los oyentes con comentarios, preguntas o ideas para el programa.

