¿El plan del presidente electo Donald Trump de implementar aranceles provocará una caída en las acciones? Esto es lo que nos dice la historia.

En menos de cuatro semanas, el presidente electo Donald Trump jurará como el 47º presidente y se convertirá en el segundo líder de los Estados Unidos en servir mandatos no consecutivos. Sin embargo, Wall Street decidió comenzar la fiesta un poco temprano.

Desde el Día de las Elecciones, el icónico Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), el índice de referencia S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), y el Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), dependiente de acciones de crecimiento, han ascendido a máximos históricos de cierre. Esto es una continuación de las sólidas ganancias que disfrutaron los principales índices de Wall Street durante el primer mandato de Trump. Entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite aumentaron un 57%, un 70% y un 142%, respectivamente.

Pero como dice la advertencia favorita de Wall Street: “El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros”.

Aunque las acciones prosperaron con Trump en la Casa Blanca, hay una preocupación genuina de que su deseo de implementar aranceles desde el primer día podría socavar a las empresas estadounidenses y hacer que el mercado de valores se desplome. Según lo que nos dice la historia, esto no está fuera de las posibilidades.

El mes pasado, el presidente electo Trump presentó su plan para imponer un arancel del 25% a las importaciones de sus vecinos directos, Canadá y México, así como un arancel del 35% a los productos importados de China, la segunda economía mundial.

El propósito general de los aranceles es hacer que los productos fabricados en Estados Unidos sean más competitivos en precio con los que se traen desde más allá de nuestras fronteras. También están diseñados para animar a las empresas multinacionales a fabricar sus productos destinados a EE. UU. dentro de nuestras fronteras.

Sin embargo, según un análisis de Liberty Street Economics, que publica investigaciones para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los aranceles de Trump han tenido un impacto decididamente negativo en las acciones de EE. UU. expuestas a los países donde se dirigieron esos aranceles.

Los cuatro autores de ¿Protegen los aranceles de importación a las empresas estadounidenses? hacen hincapié en distinguir entre los impactos de los aranceles en los productos finales y los insumos. Un arancel de salida es un costo adicional que se coloca en el precio final de un bien, como un automóvil importado al país. Mientras tanto, un arancel de entrada afectaría el costo de producir un bien final (por ejemplo, mayores costos en el acero importado). Los autores señalan que los aranceles de entrada más altos dificultan a los fabricantes estadounidenses competir en precio con las empresas extranjeras.

Los autores también examinaron los rendimientos del mercado de valores de todas las empresas estadounidenses cotizadas el día que Trump anunció aranceles en 2018 y 2019. Encontraron un claro cambio negativo en los precios de las acciones los días en que se anunciaron los aranceles, siendo este efecto más pronunciado en las empresas expuestas a China.

Además, los autores señalaron una correlación entre las empresas que se desempeñaron mal en los días de anuncio de aranceles y los “resultados reales futuros”. Específicamente, estas empresas experimentaron declives en ganancias, empleo, ventas y productividad laboral desde 2019 hasta 2021, según los cálculos de los autores.

En otras palabras, la historia sugeriría que los aranceles implementados el primer día del segundo mandato de Donald Trump pueden ser un catalizador negativo para el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq Composite.

Desafortunadamente, la historia tiene un poco de doble impacto para los inversores. Mientras que comparar el rendimiento histórico de acciones en días de anuncio de aranceles durante el primer mandato de Trump proporciona un conjunto limitado de datos, uno de los indicadores de valoración principales de Wall Street, que se puede retroprobar 153 años, ofrece razones suficientes para preocuparse.

Muchos inversores probablemente están familiarizados con la relación precio-ganancias (P/E), que divide el precio de las acciones de una empresa cotizada en su ganancia por acción de los últimos 12 meses. El P/E tradicional es una herramienta de valoración bastante efectiva que ayuda a los inversores a determinar si una acción es barata o costosa, en relación con sus pares y los índices del mercado en general.

La desventaja del P/E es que puede ser fácilmente interrumpido por eventos sorpresivos. Por ejemplo, los cierres que ocurrieron durante las etapas iniciales de la pandemia de COVID-19 volvieron relativamente inútil la ganancia por acción de los últimos 12 meses para la mayoría de las empresas durante aproximadamente un año.

Aquí es donde puede ser útil el Índice Shiller P/E del S&P 500, también conocido como el índice P/E ajustado cíclicamente (Índice CAPE).

El Índice Shiller P/E se basa en la ganancia por acción promedio ajustada por inflación de los últimos 10 años. Mirar una década de datos de ganancias ajustadas por inflación hace que los eventos sorpresivos sean algo de menor importancia al evaluar la valoración de las acciones, en su conjunto.

Al cierre del 20 de diciembre, el Índice Shiller P/E del S&P 500 se situaba en 37,68, más del doble de su promedio de 153 años de 17,19. Pero lo más preocupante es cómo ha respondido el mercado de valores después de los casos anteriores en los que el Índice Shiller P/E superó los 30.

Desde enero de 1871, solo ha habido seis casos en que el índice Shiller P/E del S&P 500 superó los 30 durante una tendencia alcista, incluyendo el presente. Cada caso previo fue seguido eventualmente por una caída del 20% al 89% en el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y/o el Nasdaq Composite.

Para ser claro, el Índice Shiller P/E no nos da pistas sobre cuándo comenzarán las caídas del mercado de valores. A veces, las acciones tienen valuaciones extendidas durante cuestión de semanas antes de caer, como el periodo de dos meses que precedió al inicio de la Gran Depresión en 1929. Mientras tanto, el Índice Shiller P/E superó los 30 durante cuatro años antes de que estallara la burbuja de las punto-com. Sin embargo, esta métrica de valoración histórica sugiere que las acciones pueden desplomarse, y no habría marcado ninguna diferencia qué candidato presidencial ganó en noviembre.

Sin embargo, la historia también puede ser un faro de esperanza e inspiración, dependiendo de su horizonte de inversión.

Por más que los inversores prefieran deshacerse de las correcciones del mercado de valores, los mercados bajistas y los colapsos, son finalmente un aspecto normal e inevitable del ciclo de inversión. Pero lo importante es notar que los altibajos asociados con la inversión no son lineales.

Por ejemplo, los analistas de Bespoke Investment Group calcularon la duración promedio en días calendario de los mercados alcistas y bajistas del S&P 500 desde el comienzo de la Gran Depresión y descubrieron diferencias abismales entre ambos.

Por un lado, los 27 mercados bajistas del S&P 500 entre septiembre de 1929 y junio de 2023 tuvieron un promedio de solo 286 días calendario (alrededor de 9,5 meses), con el mercado bajista más largo durando 630 días calendario. Por otro lado, el típico mercado alcista del S&P 500 duró 1.011 días calendario en los 94 años examinados. Además, 14 de los 27 mercados alcistas (si incluimos y extrapolamos el mercado alcista actual hasta hoy) han durado más que el mercado bajista más prolongado.

Un análisis de Crestmont Research miró aún más atrás en el rendimiento de las acciones durante largos periodos y llegó a una conclusión aún más alentadora.

Crestmont calculó los retornos totales (incluyendo dividendos) en baterías de 20 años del S&P 500 desde el comienzo del siglo XX. Aunque el S&P no existía oficialmente hasta 1923, los investigadores pudieron rastrear el rendimiento de sus componentes en otros índices para satisfacer su prueba retrospectiva hasta 1900. Este periodo de retención de 20 años produjo 105 periodos terminales (1919 a través de 2023).

Lo que el conjunto de datos anualmente actualizados de Crestmont muestra es que todos los 105 periodos de 20 años hubieran generado un retorno total positivo. Hipotéticamente hablando, si hubieras comprado un fondo de índice del S&P 500 justo antes del inicio de la Gran Depresión en 1929, o antes del Lunes Negro en 1987, y hubieras mantenido esa participación durante 20 años, aún habrías ganado dinero.

El conjunto de datos de Crestmont Research también muestra de manera concluyente que el mercado de valores puede hacer más ricos a los inversores pacientes sin importar qué partido político esté en el poder. No importa cómo coloques las piezas del rompecabezas político, los retornos totales de 20 años siempre han sido decididamente positivos.

