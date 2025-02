El plan de Gaza de Trump tiene muchas trampas, Hamas entre las más grandes.

El Presidente Trump sorprendió al mundo con su declaración de que Estados Unidos iba a “poseer” Gaza y trasladar a los palestinos allí para construir “la Riviera de Oriente Medio”. Por muy irrealista y extraño que parezca, el Sr. Trump señalaba un desafío serio: el futuro de Gaza como un lugar seguro, pacífico e incluso próspero.

Un ex embajador francés en Washington, Gérard Araud, planteó el dilema con elegancia. “La propuesta de Trump para Gaza es recibida con incredulidad, oposición y sarcasmo, pero como a menudo hace, a su manera brutal y torpe, plantea una pregunta real: ¿Qué hacer cuando dos millones de civiles se encuentran en un campo de ruinas, lleno de explosivos y cadáveres?”

Ese es un problema que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, siempre ha evitado. Se ha negado a abordar la cuestión de quién gobernará Gaza después del conflicto, en gran parte porque socavaría su coalición gobernante, que depende de partidos de extrema derecha que quieren reasentar Gaza con israelíes.

Por más extravagante e inviable que pueda parecer la propuesta del Sr. Trump el martes, es “nada menos que un restablecimiento histórico de décadas de sabiduría diplomática recibida”, dijo Chuck Freilich, ex asesor de seguridad nacional adjunto de Israel. Sin embargo, por irreal que parezca, dijo, “podría obligar a las partes a reconsiderar posiciones mantenidas durante mucho tiempo, revolver las cosas dramáticamente y conducir a nuevas aperturas.”

Lo que describió el Sr. Trump, la reubicación forzosa de dos millones de palestinos de Gaza a países como Egipto y Jordania que se oponen ferozmente a recibirlos, no va a ocurrir, dijo Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios de guerra en King’s College de Londres.

“Trump es un hombre que no quiere nuevos compromisos militares, y ahora quiere mudar a dos millones de personas que no quieren ir a lugares que no los quieren”, dijo. “Pero Trump señala un problema real, sobre cómo reconstruir Gaza. Lo importante con Trump es identificar los problemas reales y desviar los estúpidos”.

En su conferencia de prensa, el Sr. Trump no abordó uno de los mayores problemas de su sueño: Hamas, el grupo armado palestino dedicado a la destrucción de Israel. Hamas desató la guerra que ha devastado Gaza y matado a casi 50,000 civiles y combatientes palestinos, con el ataque del 7 de octubre de 2023 que lideró contra Israel. A pesar de jurar destruir a Hamas y desmantelar su control sobre Gaza, Israel no ha logrado ninguno de esos objetivos, lo que lleva a miembros clave de extrema derecha de la coalición de Netanyahu a exigir que la guerra continúe después de la Fase 1 del actual alto el fuego.

El Sr. Trump dejó claro que no quiere que la lucha comience de nuevo, pero también parece no tener respuesta a cómo desalojar a Hamas de Gaza, una condición previa para obtener ayuda de muchos gobiernos árabes para reconstruir el enclave. La idea de que tropas estadounidenses luchen y mueran en Gaza parece inverosímil para un presidente que ha querido retirarlas de Afganistán, Siria e Irak. Mantener la paz para permitir que la reconstrucción y el reasentamiento se lleven a cabo probablemente implicaría decenas de miles de tropas estadounidenses durante quizás una década o más.

Los funcionarios de Trump estaban retrocediendo en algunas de sus propuestas el miércoles, diciendo que cualquier transferencia de población sería temporal.

Pero Hamas ha dejado claro que no va a ninguna parte, y presumiblemente lucharía contra tropas estadounidenses como lo hizo contra las israelíes. Según Basem Naim, miembro de la oficina política del grupo, en un comunicado denunciando la propuesta de Trump, lo que el Sr. Netanyahu no logró hacer con el apoyo del presidente Joseph R. Biden Jr. – “desplazar a los residentes de la Franja de Gaza” en “llevar a cabo un genocidio contra nuestro pueblo” – “ninguna nueva administración tendrá éxito en implementar”.

Michael Milshtein, analista israelí de asuntos palestinos, dijo que en conversaciones con colegas jordanos, egipcios, árabes del Golfo y palestinos, “ninguno quiere ni siquiera discutir este acuerdo, porque no habrá disposición de Hamas para evacuar Gaza”, y no puedo encontrar un solo país árabe o líder dispuesto a aceptar a los palestinos.

Incluso si nada sale de la propuesta de Trump, simplemente flotarla ahora amenaza la estabilidad de Jordania y Egipto, dos aliados cruciales en Oriente Medio con la historia diplomática más larga con Israel y, por lo tanto, es “estratégicamente incomprensible”, dijo Tom Phillips, ex embajador británico en Israel y Arabia Saudita.

Jordania ya es más de la mitad palestina étnicamente, y para el rey Abdullah, que se reunirá con el Sr. Trump la próxima semana, aceptar más refugiados palestinos “socavaría el reino y sería el fin del rey”, dijo Milshtein, un juicio eco…