El periodo de ejercicio de los warrants de la serie TO 2 comienza hoy: Immunovia AB por Investing.com.

LUND, Suecia, 2 de enero de 2025 /PRNewswire/ — Immunovia AB (publ) (“Immunovia” o la “Compañía”) anuncia hoy, 2 de enero de 2025, que el período de ejercicio para los warrants de la serie TO 2 en Immunovia AB (publ) (“Immunovia” o la “Compañía”) (el “Programa de Warrants”) comienza. El período de ejercicio se extiende hasta el 16 de enero de 2025.

Términos resumidos para los warrants de la serie TO 2

Estructura: Un (1) warrant de la serie TO 2 otorga al titular el derecho de suscribir una (1) nueva acción en la Compañía.

Período de ejercicio: 2 de enero de 2025 – 16 de enero de 2025.

Precio de suscripción: SEK 0.46 por acción.

Volumen de emisión: 124,423,978 warrants de la serie TO 2. Al ejercerse en su totalidad, se emitirán 124,423,978 acciones y la Compañía recibirá aproximadamente SEK 57.2 millones antes de los costos de emisión.

Compromisos de suscripción y garantía: La Compañía ha recibido intenciones de suscripción del CEO de la Compañía y todos los miembros de la junta directiva que actualmente poseen warrants, por un total de aproximadamente SEK 0.8 millones, lo que corresponde a aproximadamente el 1.3 por ciento del Programa de Warrants. Además de lo anterior, la Compañía ha recibido compromisos de suscripción y garantía de algunos inversores profesionales externos. En total, el compromiso de suscripción asciende a aproximadamente SEK 0.1 millones, correspondiente a aproximadamente el 0.3 por ciento del Programa de Warrants, y los compromisos de garantía ascienden a SEK 36.3 millones, correspondiente a aproximadamente el 63.4 por ciento del Programa de Warrants. Por lo tanto, el Programa de Warrants está asegurado en aproximadamente SEK 37.2 millones, lo que equivale aproximadamente al 65.0 por ciento del programa de warrants. Para obtener información adicional, consulte el comunicado de prensa de la Compañía anunciado el 27 de diciembre de 2024.

Último día de negociación en warrants de la serie TO 2: 14 de enero de 2025.

Capital social y dilución: Al ejercerse en su totalidad los 124,423,978 warrants de la serie TO 2, el capital social aumentará en un máximo de SEK 3,732,719.34 a SEK 8,824,063.62 a través de la emisión de un máximo de 124,423,978 nuevas acciones, lo que resultará en que el número total de acciones en circulación de la Compañía aumentará de 169,711,476 a 294,135,454. Al ejercerse en su totalidad todos los warrants de la serie TO 2, la dilución asciende a aproximadamente el 42.3 por ciento.

Resultado y entrega de nuevas acciones ordinarias: El resultado del ejercicio de warrants se publicará a través de un comunicado de prensa alrededor del 20 de enero de 2025. Las acciones que se hayan suscrito y pagado pueden registrarse en el depositario de valores del suscriptor como acciones provisionales (IA) hasta que se complete el registro de la emisión en la Oficina de Registro de Empresas de Suecia, momento en el que las acciones provisionales se convertirán automáticamente en acciones en Immunovia.

Es importante tener en cuenta que los warrants de la serie TO 2 que no se ejerzan antes del 16 de enero de 2025, o se vendan antes del 14 de enero de 2025, expiran sin valor. Para evitar que los warrants caduquen, se requiere una suscripción activa de acciones o la venta de warrants. Tenga en cuenta que algunos intermediarios pueden cerrar su aplicación antes del 16 de enero de 2025.

Resumen de instrucciones y fechas importantes

Los titulares de warrants que deseen ejercerlos para suscribir acciones deberán notificar dicho ejercicio a más tardar el 16 de enero de 2025. Los warrants que no se hayan ejercido en o antes del 16 de enero de 2025 caducarán sin valor. Los titulares que no deseen ejercer sus warrants pueden venderlos. La negociación de warrants está en curso hasta el 14 de enero de 2025.

Información detallada e instrucciones para la suscripción

Ejercicio de warrants registrados a nombre de un intermediario

Los titulares de warrants que tengan sus tenencias registradas a nombre de un intermediario (tenencias en servicios de custodia de valores, cuentas de ahorro en inversiones, seguros de vida) deben notificar el ejercicio de los warrants comunicándose con su respectivo intermediario y siguiendo las instrucciones del intermediario con respecto a la suscripción y el pago. Esto debe hacerse bien antes del 16 de enero de 2025, ya que los diferentes intermediarios tienen diferentes tiempos de procesamiento.

Términos y condiciones completos de los warrants

Los términos y condiciones completos de los warrants están disponibles en el sitio web de la Compañía, www.immunovia.com.

Asesores

Vator Securities AB actúa como asesor financiero y Setterwalls como asesor legal de Immunovia en relación con el ejercicio del Programa de Warrants. Vator Securities AB actúa como agente emisor.

Para obtener más información, póngase en contacto con

Jeff Borcherding, [email protected]

Karin Almqvist Liwendahl, [email protected] +46 70 911 56 08

La información se presentó para su publicación, a través de las personas de contacto establecidas anteriormente, a las 8.30 CET del 2 de enero de 2025.

Immunovia en resumen

Immunovia AB es una empresa de diagnóstico cuya misión es aumentar las tasas de supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas a través de la detección temprana. Immunovia se centra en el desarrollo y comercialización de pruebas sanguíneas simples para detectar proteínas y anticuerpos que indican que una persona con un alto riesgo ha desarrollado cáncer de páncreas. Immunovia colabora y trabaja con proveedores de atención médica, expertos líderes y grupos de defensa de pacientes para hacer que su prueba esté disponible para personas con un alto riesgo de cáncer de páncreas.

Estados Unidos es el mercado más grande para la detección del cáncer de páncreas. La Compañía estima que en Estados Unidos, 1.8 millones de personas tienen un alto riesgo de padecer cáncer de páncreas y podrían beneficiarse de pruebas de vigilancia anuales. Las acciones de Immunovia (IMMNOV) están listadas en Nasdaq Estocolmo.

Para obtener más información, visite www.immunovia.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información en este comunicado de prensa no contiene ni constituye una oferta para adquirir, suscribir o negociar acciones, warrants u otros valores de Immunovia. La invitación a las personas interesadas a suscribir unidades que consisten en acciones y warrants en Immunovia solo se ha hecho a través del prospecto publicado por Immunovia el 12 de agosto de 2024. El prospecto ha sido aprobado y registrado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia y ha sido publicado en el sitio web de la Compañía, www.immunovia.com.

Dado que Immunovia realiza servicios esenciales según la Ley de Examen de Inversiones Extranjeras Estratégicas de Suecia, el ejercicio de warrants para la suscripción de acciones puede requerir una revisión por parte de la Inspección de Productos Estratégicos. La Compañía, no más tarde que en relación con el inicio del período de ejercicio de los warrants, publicará más información al respecto en el sitio web de la Compañía, www.immunovia.com.

