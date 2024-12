El periodismo requiere propietarios comprometidos con la causa.

Viernes, 20 de diciembre de 2024

Mike Allen, en el extraño estilo de redacción apresurada en una servilleta de Axios:

Kara Swisher, la popular podcaster y pionera periodista tecnológica, está tratando de reunir a un grupo de personas ricas para financiar una oferta por el Washington Post, según nos dijo.

Un gran problema: Jeff Bezos, el dueño, no ha mostrado interés en vender.

Por qué es importante: Swisher, que comenzó en el correo del Post y se convirtió en una de las primeras reporteras tecnológicas en el periódico (y luego una de las primeras en The Wall Street Journal), cree que en algún momento el fundador de Amazon querrá vender, ya que el periódico se ha convertido en una pesadilla administrativa.

Al igual que muchos, Swisher piensa que Bezos debería vender, ya que tiene otros intereses financieros y personales, como la tecnología espacial, que son más importantes para él y pueden entrar en conflicto con su propiedad del Post.

“El Post puede mejorar”, nos dijo. “Es tan exasperante ver lo que está sucediendo. … ¿Por qué no yo? ¿Por qué no alguno de nosotros?”

Este sería un resultado excelente. Bezos debería vender. Estos últimos meses deberían dejarle claro que no debería ser dueño del Post. Swisher sería una excelente editora. Toda su carrera se ha centrado en un periodismo agudo, inteligente y de calidad.

Un simple hecho que me ha quedado claro desde que trabajé (como diseñador en el departamento de promociones) en The Philadelphia Inquirer a finales de los años 90 es que las publicaciones de noticias deben ser propiedad de personas que estén dedicadas a la búsqueda fundamental del periodismo. El Inquirer era un periódico de clase mundial en ese momento. Jugaba al softbol supuestamente casual con colegas de toda la empresa los viernes al mediodía, y solo después de unas semanas descubrí que la mitad de los regulares en nuestro grupo habían ganado premios Pulitzer. Cuando me enteré, me quedé asombrado. Me hizo dudar un momento antes de golpear la pelota tan fuerte como pudiera. No quería lesionar a la realeza periodística. (Pero solo un momento de pausa. Era un juego amistoso pero todos éramos bastardos competitivos). Hubo un período a finales de los años 80 en el que el Inquirer, bajo el liderazgo del editor Gene Roberts, ganó más Pulitzers que The New York Times y el Washington Post. Esa cultura, y los periodistas, permanecieron en su lugar durante la década de los 90. Pero el Inquirer estaba en ese momento bajo el control de Knight Ridder, un conglomerado nacional, y Knight-Ridder no estaba en el negocio de los periódicos por el periodismo. Estaban allí por los beneficios. Que, en ese momento, eran bastante lucrativos. Hubo un trimestre en el que se corría la voz de que los jefes de Knight Ridder estaban molestos porque el margen de beneficio del Inquirer para el trimestre había bajado al 19 por ciento. 20 era el número mágico. Los periódicos aún estaban ganando mucho dinero con los anuarios clasificados. Gran parte del gran talento editorial y periodístico del Inquirer pronto se fue a otras publicaciones, como The New York Times, The Washington Post y la revista Time. Se desmoronó. La propiedad importa.

Hay muchos tipos de negocios que una persona rica puede poseer como un mero pasatiempo, en los cuales el negocio puede prosperar bajo esa propiedad, simplemente permitiendo que profesionales talentosos y dedicados dirijan la operación. Un propietario adinerado y dilettante puede ayudar a muchos de estos negocios, al proporcionar el capital para contratar talento excepcional. El periodismo no es uno de esos negocios. Los beneficios son importantes porque mantienen la independencia y pagan por el talento. La investigación periodística es costosa. Pero la independencia es más importante que cualquier otra cosa, y no puede haber una verdadera independencia para una publicación cuando el propietario no está comprometido con la causa.

Lo vemos con The Washington Post bajo Bezos, cuando detuvo el respaldo del periódico a Kamala Harris para no antagonizar a Donald Trump. Lo vemos con el dueño de mierda del LA Times, Patrick Soon-Shiong, cuyo último dictamen es, te lo juro, que el consejo editorial del periódico “tome un descanso” de escribir sobre Donald Trump. Instruir a un consejo editorial diario a tomar un descanso de escribir sobre el presidente entrante de los Estados Unidos es como decirle a un bar que tome un descanso de vender cerveza. Es el punto entero del establecimiento.

Lo vemos de manera más clara, quizás, con la propiedad de Disney de ABC News. Disney la semana pasada resolvió una absurda demanda por difamación con Trump, por $16 millones, que claramente deberían haber llevado a juicio, eligiendo en cambio avergonzar y humillar, en lugar de apoyar con orgullo, a su propio talento, George Stephanopoulos. Como argumenta Josh Marshall de manera elocuente, resolver esa demanda por difamación en esos términos serviles y cobardes tenía todo el sentido para Disney. No valía la pena el riesgo para la marca e intereses generales de Disney. Pero fue devastador para la reputación y marca de ABC News. La simple verdad es que el negocio central de Disney no es el periodismo. Ni siquiera está cerca. No es que la integridad periodística de ABC News no le importe a Disney. Es que es solo un factor pequeño para Disney. Disney lucharía con uñas y dientes para defender a Mickey Mouse, pero el rostro de George Stephanopoulos no está impreso en las camisetas de Disneyland.

Digan lo que quieran (y hay mucho que decir) sobre la propiedad y control dinástico de la familia Ochs-Sulzberger en The New York Times Company, pero cualquiera sean sus defectos, hay poco argumento de que nada es más importante para ellos que la misión central de periodismo independiente del Times. Si The New York Times hubiera enfrentado la misma demanda por difamación de Trump por la misma razón (si la palabra “violación” describe adecuadamente el asalto sexual que se encontró que había cometido en la victoriosa demanda civil de E. Jean Carroll en su contra, en la que se le concedieron $88 millones), no habrían capitulado como lo hizo Disney. The New York Times no dudó en respaldar con fuerza a Kamala Harris o en temas similares.

Incluso Rupert Murdoch ejemplifica esto. Cuando News Corp enajenó y vendió activos hace cinco años, Murdoch vendió 21st Century Fox, los activos de cine y televisión, y conservó los activos de noticias. Y el comprador fue Disney, cuyo negocio central está alineado con esos activos: entretenimiento. News Corp de Murdoch, apropiadamente nombrada para describir su propósito principal, todavía posee The Wall Street Journal, The New York Post, The Times y The Sun en el Reino Unido, y más. Y la familia Murdoch, por supuesto, posee una participación de control en Fox Corporation, la matriz de Fox News. Digamos lo que quieran sobre Murdoch también (y yo diría, sin exagerar, que él es el único responsable de la mayoría de los problemas que tuvieron lugar en los Estados Unidos en el último cuarto de siglo que cualquier otra persona viva, incluido Donald Trump, quien creo que nunca habría siquiera se postulado para presidente, y mucho menos convertirse en presidente dos veces, sin la influencia profundamente perniciosa y generalizada de Fox News), pero él construyó y posee su imperio mediático de noticias porque cree en su misión central, por despiadada que sea su visión de lo que el periodismo debería ser.

Las buenas intenciones no son suficientes. Disney, considerando todo, nunca ha querido que ABC News sea otra cosa que un bastión del periodismo televisivo de calidad. Bezos, hasta ahora, ha sido un buen administrador en el Post. Pero es fácil ser un buen dueño de un buen medio de comunicación cuando los tiempos son normales. Es cuando los tiempos son difíciles, ya sea financieramente, o más crucialmente, cuando la verdad se enfrenta al poder malicioso, que se vuelve esencial que el propietario esté en el juego primero y principalmente por la misión del periodismo mismo. Esos son momentos de contención, conflicto y riesgo, y al igual que un asesor de un don, una publicación de noticias en conflicto con un poder malicioso necesita un propietario con estómago para la guerra.

La propia historia ilustre del Washington Post habla de esto. En 1971, el filtrador Daniel Ellsburg filtró los Papeles del Pentágono, la historia interna secreta del Departamento de Defensa sobre la Guerra de Vietnam (que Ellsburg había ayudado a escribir). Según la Historia de Nueva York:

El primer artículo sobre los Papeles del Pentágono salió en la portada del Times el 13 de junio de 1971. Dos días después, la administración Nixon demandó, pidiendo una orden de restricción para detener cualquier publicación adicional de los papeles. El juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Murray Gurfein emitió una orden de restricción temporal, la primera en la historia de EE. UU. que restringía a la prensa antes de la publicación. […]

La orden judicial aún estaba vigente el 16 de junio, cuando el editor nacional del Washington Post, Ben Bagdikian, regresó de la casa de Ellsberg en Boston llevando una copia parcial de los Papeles del Pentágono. La presidenta y editora del Post, Katharine Graham, se enfrentó a la decisión: ¿publicar o no? Desafiar la orden judicial conllevaba un riesgo significativo: el Washington Post había acabado de salir a bolsa, y reportar sobre los Papeles del Pentágono significaba arriesgarse a un cargo criminal que podría poner en peligro su oferta de $35 millones en acciones y poner en peligro el futuro financiero del periódico y de su familia. Una condena penal también podía darle a la FCC una excusa para despojar a la empresa del Washington Post de las licencias de sus lucrativas estaciones de televisión, WTOP en Washington, D.C., y WJXT en Florida. Hacerlo era defender la libertad de prensa.

El 17 de junio, reporteros, editores y abogados se reunieron en la casa del editor ejecutivo Ben Bradlee para discutir si publicar o no. Mientras tanto, Katharine Graham estaba dando una fiesta de despedida para el gerente de negocios saliente del periódico en su elegante casa de Georgetown. Interrumpida en medio de su discurso elogioso, fue llamada al teléfono y se le pidió que tomara una decisión que, de una u otra manera, podría destruir su periódico. Aunque sus abogados se oponían a la publicación, sus reporteros y editores argumentaban que no publicar sería “cobarde” y erosionaría la credibilidad del Post. Asustada y tensa, como escribió más tarde en su novela ganadora del premio Pulitzer, Graham “dio un gran sorbo y dijo, ‘Adelante, adelante, adelante. Vamos. Publiquemos.” Jeff Bezos ni siquiera tuvo la fortaleza intestinal para permitir que el consejo editorial del Post publicara un respaldo de elección absolutamente no sorprendente. Mientras Katharine Graham, interpretada por Meryl Streep, fue la heroína de una gran película de Steven Spielberg, The Post. En una hipotética secuela que retrata los eventos que llevaron al segundo mandato de Trump, Jeff Bezos sería representado por el actor que interpretó al abogado cobarde agarrado en el baño por el T-Rex en Jurassic Park.

Para aquellos lectores y espectadores que disfrutan y apoyan las publicaciones y canales de Murdoch por lo que son, él es el mejor propietario imaginable. Él respalda su trabajo y su misión. Sus medios de comunicación son su obra de vida. ABC News no tiene una pizca de ese valor para Disney. Lo mismo es cierto para lo que significa The Washington Post para Jeff Bezos. Es obvio que a Bezos le importa el Post. Pero también ahora es obvio que no le importa lo suficiente.

El Washington Post tendría mucho valor para un consorcio de propiedad liderado por Kara Swisher. Bezos todavía puede ser un héroe en esta historia. Pero su única movimiento es vender.