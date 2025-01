El Pentágono retira al General Mark Milley el detalle de seguridad y autorización de EE.UU.

Trump previamente acusó al Gen Milley de traición por las llamadas telefónicas que sostuvo con su homólogo chino durante las últimas semanas de su primer presidencia de Trump, incluido en medio de un disturbio en el edificio del Capitolio de EE. UU. por los seguidores de Trump en 2021.

El Gen Milley supuestamente utilizó una de las llamadas para tranquilizar a China de que EE. UU. no lanzaría un ataque nuclear. En las redes sociales, el presidente describió esas llamadas como “un acto tan atroz que, en otros tiempos, ¡la pena habría sido Muerte!”.

Sin embargo, el Gen Milley testificó que las llamadas fueron coordinadas con otros secretarios de Defensa.

Fue en el libro de Bob Woodward, Guerra, publicado el año pasado, que el Gen Milley fue citado llamando a Trump “fascista hasta la médula” y “la persona más peligrosa para este país”.

Y en 2023, al dar su discurso final como presidente del Estado Mayor Conjunto, el Gen Milley dijo que el ejército no había jurado lealtad a un “dictador en potencia”.

El comentario fue visto por muchos como una referencia a Trump, el hombre que lo nominó para el cargo en primer lugar.

Mencionando la presunta subversión de Trump por parte del Gen Milley, el nuevo jefe de personal del Departamento de Defensa dijo el miércoles: “Minar la cadena de mando es corrosivo para nuestra seguridad nacional.

Y restaurar la responsabilidad es una prioridad para el Departamento de Defensa bajo el liderazgo del presidente Trump.

Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca la semana pasada, el presidente saliente Joe Biden emitió al Gen Milley, y a un puñado de otros, incluido Fauci, un indulto preventivo en caso de que deban enfrentar represalias de Trump.

La declaración de Biden decía que los indultos no debían ser interpretados como un reconocimiento de que alguno de los mencionados “hubiera cometido alguna falta”.

El Gen Milley agradeció a Biden por la medida y dijo que no quería pasar el resto de su vida “luchando contra aquellos que injustamente puedan buscar represalias por ofensas percibidas”.

“No quiero que mi familia, mis amigos y aquellos con quienes serví sufran las distracciones, gastos y ansiedades resultantes”, dijo.

La noticia de que al Gen Milley se le estaba retirando su seguridad y su autorización de seguridad fue confirmada en un comunicado al socio de EE. UU. de la BBC, CBS News.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa también ha sido informada de “llevar a cabo una investigación sobre los hechos y circunstancias que rodearon la conducta del Gen Milley para que el Secretario pueda determinar si es apropiado reabrir su revisión de rango militar”, dijo el comunicado.

La nueva administración de Trump también ha revocado las protecciones de seguridad para su ex Secretario de Estado Mike Pompeo, su ex Asesor de Seguridad Nacional John Bolton y su ex enviado a Irán Brian Hook.

En las horas posteriores a la segunda toma de posesión de Trump, los funcionarios de Trump también eliminaron del Pentágono un retrato que representaba al Gen Milley como presidente del Estado Mayor Conjunto.