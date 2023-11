El partido Servidor del Pueblo responde al llamado del diputado Bezuhla para la renuncia de ZaluzhnyiEl partido Servidor del Pueblo responde al llamado del diputado Bezuhla para la renuncia de Zaluzhnyi

< p>El servicio de prensa del partido gobernante Servidor del Pueblo ha emitido una respuesta al reciente comentario hecho por uno de sus propios diputados, Mariana Bezuhla, pidiendo la renuncia del General Valerii Zaluzhnyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.< /p>

< p>La publicación hermana de NV, Ukrainska Pravda, preguntó a la portavoz de Servidor del Pueblo, Yuliia Paliychuk, para aclarar si la declaración de Bezuhla representa la postura oficial del partido o facción.< /p>

< p>“Por favor, póngase en contacto con la Sra. Mariana Bezuhla. Ella es su propio servicio de prensa y es responsable de sus propias palabras”, respondió Paliychuk.< /p>

< p>Bezuhla, quien es miembro del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de la Verkhovna Rada, el parlamento de Ucrania, dijo que el liderazgo militar de Ucrania “debe irse” debido a la ausencia de un “plan claro para 2024”.< /p>

< p>El 7 de noviembre, el diputado Volodymyr Ariev, citando una “fuente fiable”, difundió información que afirmaba que el ministro de Defensa, Rustem Umerov, supuestamente había presentado un “pedido al Comandante Supremo (presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy)” para el despido de Zaluzhnyi. Los canales rusos amplificaron la publicación de Ariev. Más tarde, Ariev retiró la declaración, citando “muchas otras fuentes” que, según él, contradecían las afirmaciones de la “fuente” inicial.< /p>

< p>Ese mismo día, Umerov desmintió la declaración de Ariev en Facebook como desinformación. Umerov dijo que “políticos sin escrúpulos hoy intentan dividir a la sociedad ucraniana”, comparando estas acciones con las de los propagandistas rusos.< /p>

< p>En una serie anterior de artículos en The Economist, el General Zaluzhnyi advirtió que la guerra podría transitar a una fase posicional ardua para Ucrania. Posteriormente, la Oficina del Presidente emitió varias declaraciones refutando indirectamente las afirmaciones del general.< /p>

< p>El 3 de noviembre, surgió información sobre el despido del Comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales, Viktor Khorenko, sin el conocimiento de Khorenko y Zaluzhnyi. La Oficina del Presidente aclaró que Umerov había presentado una solicitud de despido del comandante de acuerdo con la ley.< /p>

< p>Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine< /p>