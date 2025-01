El Partido Republicano del Senado teme que las minas terrestres en la Cámara puedan descarrilar la agenda fiscal de Trump.

Los republicanos del Senado temen que la agenda fiscal del presidente electo Trump pueda descarrilarse en la Cámara por varios posibles obstáculos, incluyendo llamados de algunos legisladores republicanos a aumentar los impuestos corporativos y a eliminar el límite de deducciones fiscales estatales y locales (SALT).

Los senadores se preocupan de que si uno o dos republicanos de la Cámara insisten en aumentar los impuestos corporativos para reducir el déficit, y algunos otros insistan en aumentar sustancialmente el límite de deducciones SALT, la iniciativa fiscal más amplia de Trump de $4.5 billones podría estancarse.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), ha argumentado que tendrá más influencia sobre los posibles rebeldes en su conferencia si combina el paquete fiscal con legislación para asegurar la frontera sur, lo cual tiene un amplio apoyo entre los republicanos en ambas cámaras.

“La Cámara es un cuerpo muy pensante, pero a veces puede ser disfuncional. Tienen muchas personalidades allí que tienen que ponerse de acuerdo con una mayoría muy pequeña para aprobarlo”, dijo el senador Markwayne Mullin (R-Okla.), un fuerte aliado de Trump que tiene relaciones sólidas tanto con Johnson como con el líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-S.D.).

Los republicanos apuntan a aprobar grandes piezas de la agenda de Trump a través de un proceso conocido como reconciliación, que evita el filibusterismo del Senado y por lo tanto no requiere votos demócratas. Sin embargo, la mayoría ajustada de la Cámara de Representantes plantea un desafío interno del partido.

Mullin citó la propuesta del conservador representante Chip Roy (R-Texas) de poner tasas impositivas corporativas más altas “sobre la mesa” para financiar la extensión de los recortes impositivos expirados de Trump como una preocupación.

El senador de Oklahoma advirtió que si Roy vota en contra de un paquete fiscal que no aumente los impuestos corporativos, el presidente “realmente sólo puede perder un voto republicano más”.

“Si juntaras muchas cosas, sería muy difícil para Chip Roy votar en contra de la seguridad fronteriza y la energía”, dijo, explicando el deseo de Johnson de mover la seguridad fronteriza y el alivio fiscal en el mismo proyecto de ley.

Roy, un líder fiscal en la Cámara, dijo que no está amenazando con hundir el proyecto de ley fiscal de este año.

Pero dejó en claro que no quiere que cualquier proyecto de ley fiscal que pase por el Congreso aumente sustancialmente la deuda federal.

“Estoy en el registro diciendo que todo debe estar sobre la mesa, y estoy en el registro de haber dicho, ‘¿Por qué deberíamos permitir que los impuestos corporativos permanezcan en su lugar, o considerar bajarlos, si no hacemos cambios positivos entre las corporaciones, o si no estamos haciendo lo que necesitamos hacer en el lado de las tasas impositivas individuales, o si no estamos equilibrando el presupuesto o siendo neutral en el déficit?’” Roy le dijo a The Hill en una entrevista.

“Estoy dispuesto a poner todo sobre la mesa. Quiero que los impuestos sean más bajos, pero quiero que el gasto sea más bajo y no quiero que se hagan suposiciones”, dijo sobre lo que los republicanos deberían hacer sobre los impuestos corporativos.

“Necesitamos ser realistas al respecto”, dijo Roy sobre el impacto que tendrá el proyecto de ley fiscal de este año en los futuros déficits. “Es matemáticas, ellos piensan que es sólo una especie de, ‘No, esto es sólo nuestra filosofía, es lo que hacemos ’.

“Quiero matemáticas”, dijo.

“Todo debería estar sobre la mesa, incluidas las tasas corporativas, sí”, dijo.

Mullin advirtió que también hay posibles deserciones en la legislación fiscal en la conferencia republicana de la Cámara de Representantes de “los tipos de Nueva York que son muy serios sobre SALT.”

El representante de Nueva York, Mike Lawler (R), presentó un proyecto de ley el miércoles para eliminar lo que llamó “el límite injusto” de las deducciones SALT para solteros y $200,000 para parejas casadas.

“Esta es una prioridad importante para el Valle de Hudson, y me comprometo a lograrlo en el 119º Congreso”, declaró.

El representante Nick LaLota (R-N.Y.) le dijo a NBC News el mes pasado que entre ocho y diez republicanos de la Cámara podrían insistir en elevar el límite de deducciones SALT.

“Dos escaños de mayoría; ocho o diez republicanos muy SALT-y? Ustedes pueden hacer el cálculo en eso”, dijo.

El senador Thom Tillis (R-N.C.), miembro del Comité de Finanzas del Senado, dijo que los impuestos corporativos y la elevación del límite de deducciones SALT son dos grandes obstáculos para aprobar el proyecto de ley fiscal en el Congreso.

“Esas son cuestiones importantes,” dijo de las diferentes opiniones dentro del partido sobre los impuestos corporativos y el límite de SALT.

“Ahí es donde creo que surgirán los problemas”, dijo sobre los impuestos corporativos Tillis dijo “a lo largo de esta semana, he escuchado a algunas personas decir que deberíamos ir al 15 por ciento y he escuchado a otras personas decir que debemos aumentarlo 1 o 2 por ciento porque probablemente fuimos más profundos de lo necesario al reducir la tasa del 35 por ciento al 21 por ciento en 2017.

Y Tillis se opuso a los colegas republicanos de la Cámara que quieren elevar el límite de deducciones SALT.

“SALT se pone personal conmigo”, dijo sobre sus esfuerzos pasados como presidente de la Cámara de Carolina del Norte para eliminar las deducciones SALT en su estado de origen.

Dijo que los legisladores republicanos de la Cámara que quieren eliminar el límite de SALT “me piden, en primer lugar, que someta a mi estado — donde reduje los impuestos y los saqué del asunto de SALT — a subsidiar malas políticas fiscales de sus legislaturas, que es lo que hace SALT ”.

“Si hay una derogación, estoy totalmente en contra”, advirtió.

El senador Kevin Cramer (R-N.D.) dijo que la batalla sobre la deducibilidad de los impuestos estatales y locales — una prioridad principal para los legisladores republicanos en California, Nueva Jersey y Nueva York — es un posible “atolladero” para la agenda de Trump.

“Eso es una gran parte de ello. SALT es una de esas cosas que la mayoría de los republicanos no les gusta a menos que seas de Nueva York. Eso es parte del atolladero en la Cámara y lo que el presidente Johnson sabe que debe enfrentar”, dijo Cramer.

El senador Mike Rounds (R-S.D.) llamó al enfrentamiento inminente en la Cámara sobre las deducciones SALT “un desafío” para aprobar la agenda fiscal de Trump.

“Creo que ha sido [un factor complicador] desde el principio. Fue un desafío la última vez. Será un desafío nuevamente esta vez. Pero es un tema de interés, especialmente en la Cámara, y sabemos eso,” dijo. “Creo que será una negociación. Necesitaremos todos a bordo, y eso significa que tenemos que ser capaces de reconocer las preocupaciones que algunos de los miembros tendrán en algunas de esas áreas.”

El presidente de la Cámara espera aumentar su influencia sobre los colegas republicanos en el paquete fiscal al unirlo a la agenda legislativa más amplia de Trump, lo cual sería difícil para cualquier miembro republicano de la Cámara rechazar en total.

Roy dijo en junio que consideraría aumentar la tasa impositiva corporativa del 21 por ciento al 25 por ciento.

“Hay una preocupación creciente de que no deberíamos estar haciendo los mandados de las corporaciones”, dijo Roy a Politico.

El jueves, Roy le dijo a The Hill que podría vivir con una tasa impositiva corporativa del 21 por ciento siempre y cuando las reducciones de gastos en el paquete de reconciliación presupuestaria sean lo suficientemente grandes como para compensar el impacto fiscal de extender los recortes fiscales de Trump y promulgar nuevas reducciones fiscales.

“Creo que la tasa del 21 por ciento es un lugar bastante bueno para la competencia para nosotros, a nivel global”, dijo, citando eso y otras disposiciones fiscales para empresas, como los créditos fiscales de investigación y desarrollo. “Sin embargo, todo eso depende de tener restricción de gastos que nos lleve a la reducción del déficit.

“Si no lo hacemos, entonces voy a retroceder y decir, ‘Bueno, chicos, ¿qué hacemos en el lado fiscal del libro mayor?’”

Pero ese tipo de conversación está planteando preguntas sobre el futuro de la agenda fiscal de Trump, dada la mayoría ajustada de la Cámara de Representantes.

Tillis advirtió que extender los recortes fiscales de la era Trump no es seguro.

Y dijo que fallar en el proyecto de ley fiscal es una de varias posibles evoluciones económicas negativas que teme podrían tener importantes repercusiones para el país.

“Podríamos terminar teniendo un aumento de impuestos de $4 billones”, dijo. “Estoy preocupado por al menos algunas tormentas que podrían converger en una tormenta perfecta económicamente en los próximos años.”

Enlace de origen