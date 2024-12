El Partido Republicano del Senado considera que la nominación de Hegseth probablemente está condenada al fracaso.

La nominación de Pete Hegseth para servir como secretario de Defensa parece condenada a pesar de su declaración ardiente de que “no me voy a ninguna parte”, republicanos en el Capitolio informaron a The Hill el jueves.

“Creo que la mayoría de la gente no espera que Hegseth lo logre”, dijo un senador republicano. “Hay siete u ocho votos en contra de él [republicano]. Es cuestión de tiempo”.

“Está en la lista de fallecidos “, añadió el senador.

Los senadores republicanos dicen que el presidente electo Trump está dejando a Hegseth en la cuerda floja e incluso aparentemente socavó su nominación al mencionar al gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), como posible candidato para dirigir el Pentágono.

Los senadores republicanos dicen que Trump no está llamando a los senadores republicanos para salvar la tambaleante nominación de Hegseth y en su lugar está arrojando más lastre a un barco que se hunde al mencionar a DeSantis como reemplazo.

DeSantis, un juez abogado general de la Marina que es miembro de la Reserva de la Marina de los Estados Unidos, ganaría fácilmente la confirmación, dijo la fuente del GOP.

“¿De dónde viene toda esta historia sobre DeSantis? Todo está saliendo de Mar-a-Lago “, dijo el primer senador republicano que habló con The Hill.

Un segundo senador republicano dijo que Trump mencionó el nombre de DeSantis para secretario de Defensa a un grupo de personas durante el fin de semana.

Un tercer senador republicano dijo que la nominación de Hegseth está “tendiendo” en la dirección equivocada.

Un asistente republicano del Senado dijo que hasta ocho senadores republicanos están preparados para votar en contra de Hegseth, pero la mayoría de ellos no están dispuestos a pedir públicamente la renuncia de Hegseth porque no quieren ser criticados por los aliados de MAGA de Trump.